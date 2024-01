CGTN AMERICA & CGTN UN : CMG organise le « Prelude to Lunar New Year Gala » à New York

CGTN America & CGTN UN publie « CMG organise le "Prelude to Lunar New Year Gala" à New York

WASHINGTON, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Des centaines de dignitaires se sont réunis au Cipriani, un lieu historique de la ville de New York, le 26 janvier, pour le « Prelude to Lunar New Year Gala », organisé par China Media Group et soutenu par la Mission permanente de la Chine auprès des Nations unies et le Consulat général de Chine à New York. Parmi les invités qui ont célébré la culture du Nouvel An lunaire figuraient des ambassadeurs, des hauts fonctionnaires des Nations unies, des dirigeants d'entreprises et de communautés, ainsi que des artistes.

Shen Haixiong, président et rédacteur en chef de China Media Group, qui diffuse le gala, a prononcé un discours vidéo à cette occasion. Il a souligné que le Nouvel An lunaire, célébré par un cinquième de la population mondiale sous diverses formes, est la fête traditionnelle la plus importante pour la nation chinoise.

« Regarder le gala de la fête du printemps est devenu une tradition du Nouvel An pour le peuple chinois. Le gala a été organisé pendant 41 années consécutives, apportant des souvenirs joyeux à des générations de spectateurs », a-t-il déclaré.

Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, a salué la décision des Nations unies de faire du Nouvel An lunaire un jour férié flottant de l'ONU. Il a déclaré que cette décision confirmait l'importance mondiale du festival et qu'elle aiderait un plus grand nombre de personnes à mieux comprendre la Chine, le peuple chinois et la culture chinoise.

Miguel Ángel Moratinos, haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations unies, a appelé chacun à s'inspirer de l'esprit du dragon pour travailler ensemble au cours de la nouvelle année afin de promouvoir le bien commun de l'humanité et de relever les défis mondiaux.

Stephen Orlins, président du Comité national sur les relations entre les États-Unis et la Chine, a fait remarquer que les relations entre la Chine et les États-Unis avaient connu quelques difficultés l'année dernière. Mais il a ajouté : « Vers la fin de l'année, nos deux dirigeants se sont rencontrés à San Francisco et ont remis les relations entre les États-Unis et la Chine sur la bonne voie, dans l'intérêt des peuples chinois et américain. »

Le maire Eric Adams a également participé à l'événement. Huang Ping, consul général de Chine à New York, espère qu'en cette année du dragon, la Chine et les États-Unis pourront travailler ensemble pour renforcer les échanges entre les peuples et élargir les intérêts communs.

L'événement « Prelude to Lunar New Year Gala » a offert un éventail étincelant de spectacles de musique, de danse et de chant en direct. La soirée s'est achevée par le défilé du créateur de mode Andy Yu, inspiré par la culture chinoise, qui a présenté de magnifiques créations alliant harmonieusement le glamour et le développement durable.

