CGTN AMERICA & CGTN UN: CMG Celebra Evento de Intercâmbios Interpessoais entre China-EUA em San Francisco

CGTN America e CGTN UN divulgam "CMG Celebra Evento de Intercâmbios Interpessoais entre China-EUA em San Francisco"

WASHINGTON, 17 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Por ocasião da visita do Presidente Chinês Jinping Xi para participar do encontro de cúpula China-EUA e da 30ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC, a convite do presidente dos EUA, Joe Biden, o China Media Group e a Associação de Intercâmbio de Jovens e Estudantes da EUA-China organizaram em conjunto o evento "Amizade Duradoura" para discutir os intercâmbios interpessoais entre China-EUA em São Francisco, EUA, em 16 de novembro.

Shen Haixiong, Presidente e Editor Chefe do China Media Group, participou de discussões aprofundadas e propícias com convidados de diversos setores dos EUA durante o evento e fez um discurso de boas-vindas.

Shen observou que a Chinatown de São Francisco tem sido um microcosmo de intercâmbios culturais Leste-Oeste durante séculos. A amizade entre os povos chinês e norte-americano não só transcendeu continentes, mas também resistiu ao teste do tempo.

Shen enfatizou que as relações entre China-EUA são as relações bilaterais mais importantes do mundo, sendo que a mídia social desempenha um papel crucial em fomentar intercâmbios e a amizade interpessoais. O presidente Xi Jinping destacou que a base e a esperança das relações entre China-EUA estão nas pessoas, o futuro está nas mãos dos jovens e a vitalidade brota das interações locais. O China Media Group está comprometido em cooperar com todas as pessoas amigas para contribuir com sabedoria e força ao desenvolvimento saudável das relações entre China-EUA.

Sarah Lande, Ex-Diretora Executiva dos Estados Irmãos de Iowa, o velho amigo da China, John Easterbrook, neto do General Joseph Stilwell, e Elyn Maclnnes, pesquisadora líder da Associação de Turismo e Cultura de Kuliang, também falaram no evento. Eles saudaram o apoio do Presidente Xi aos intercâmbios interpessoais entre China-EUA, ao expressar seu compromisso em reforçar a compreensão mútua e transmitir a amizade entre China e EUA às futuras gerações.

O China Media Group também trocou acordos com a Fundação Sino-Americana de Patrimônio da Aviação, a Helen Foster Snow Foundation e a Associação de Intercâmbio de Jovens e Estudantes EUA-China, para promover a cooperação em áreas como parceria de mídia, educação e intercâmbios culturais.

O evento contou com apresentações do Lincoln High School Choir de Tacoma, Washington, que cantou uma música em inglês e uma em chinês. Além disto, um grupo de jovens estudantes da China e dos EUA atuou em conjunto via vídeo, transmitindo suas esperanças de uma amizade duradoura entre os dois países.

(Este material é distribuído pela MediaLinks TV, LLC em nome da CCTV. Informações adicionais estão disponíveis no Departamento de Justiça, Washington, D.C.)

FONTE CGTN America