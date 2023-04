CGTN: China diz que sempre está do 'lado da paz' em relação à crise na Ucrânia

PEQUIM, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O compromisso da China de ficar do lado da paz na crise da Ucrânia foi provado, mais uma vez.

Durante um telefonema com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, o presidente chinês, Xi Jinping, disse na quarta-feira que o diálogo e as negociações são "a única saída viável" para a crise na Ucrânia e que ninguém vence uma guerra nuclear.

A China enviará um representante especial do governo chinês para assuntos da Eurásia para visitar a Ucrânia e outros países para conduzir uma comunicação profunda com todas as partes sobre a solução política da crise, disse Xi.

Posição central da China: paz

Durante a ligação, o presidente chinês enfatizou que, na crise da Ucrânia, a postura central da China é facilitar as negociações de paz.

A China não criou a crise, nem é parte dela, disse ele.

"Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e um grande país responsável, a China não ficaria de braços cruzados, nem adicionaria óleo ao fogo, muito menos exploraria a situação para ganhos próprios", prometeu.

A China divulgou um documento de 12 pontos declarando sua posição sobre a solução política da crise na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2023, o primeiro aniversário do início do conflito Rússia-Ucrânia.

Na quarta-feira, Xi também disse, sobre a questão nuclear, todas as partes relevantes devem manter-se calmas e exercer contenção, agir verdadeiramente no interesse de seu próprio futuro e do da humanidade e gerenciar conjuntamente a crise.

Com o pensamento racional e as vozes agora em ascensão, é importante aproveitar a oportunidade e construir condições favoráveis para a liquidação política da crise da Ucrânia, ele insistiu.

Espera-se que todas as partes reflitam seriamente sobre a crise da Ucrânia e explorem em conjunto maneiras de trazer paz e segurança duradouras para a Europa por meio do diálogo, disse Xi.

A China continuará a facilitar as conversas sobre paz e a fazer seus esforços para um cessar-fogo precoce e restauração da paz, prometeu ele.

Por sua vez, Zelenskyy agradeceu à China por oferecer assistência humanitária à Ucrânia e deu as boas-vindas ao importante papel da China na restauração da paz e na busca de uma solução diplomática para a crise.

Ele também disse que a China defende os objetivos e princípios da UN Charter em assuntos internacionais e tem influência significativa no cenário internacional.

Wang Yiwei, Diretor do Instituto de Assuntos Internacionais da Universidade de Renmin da China, descreveu o telefonema entre os dois líderes como "aguardado" e "muito esperado".

"Todas as partes estavam ansiosas para a conversa", Wang told CGTN. "Isso mostra a responsabilidade da China como um país importante".

Ao informar os repórteres sobre a ligação, o Ministro Estrangeiro Chinês, disse Li Hui, será o enviado especial. Li atuou como embaixador chinês na Rússia de 2009 a 2019. Em uma declaração, o Ministério Estrangeiro Russo disse que observou a prontidão do lado chinês de fazer esforços para estabelecer o processo de negociação.

"Ao enviar o enviado especial, a China está implementando ainda mais seu papel de posição com ações", disse Wang. Isso fará com que a comunidade internacional aguarde o papel maior da China, disse ele.

China e Ucrânia: parceiros estratégicos

Durante a conversa de quarta-feira com sua contraparte ucraniana, Xi também destacou que as relações China-Ucrânia, após 31 anos de desenvolvimento, atingiram um nível de parceria estratégica, impulsionando o desenvolvimento e a revitalização dos dois países.

O respeito mútuo à soberania e integridade territorial é a base política das relações China-Ucrânia, disse o presidente chinês.

"Os dois lados precisam olhar para o futuro, ver e lidar com as relações bilaterais a partir de uma perspectiva de longo prazo, continuar a tradição de respeito e sinceridade mútuos e levar a parceria estratégica China-Ucrânia adiante", enfatizou Xi.

Ele acrescentou que, independentemente da evolução da situação internacional, a China trabalhará com a Ucrânia para promover a cooperação mutuamente benéfica.

Zelenskyy disse que o lado ucraniano está comprometido com a política de uma China e espera promover a cooperação bilateral geral com a China.

Ele também expressou esperança de abrir um novo capítulo nas relações Ucrânia-China e proteger conjuntamente a paz e a estabilidade mundiais.

Após a ligação com Xi, Zelenskyy anunciou a nomeação da Pavlo Ryabikin, ex-ministro das indústrias estratégicas, como o novo embaixador da Ucrânia na China.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-26/Xi-Zelenskyy-hold-phone-call-1jjY1hTqK2c/index.html

FONTE CGTN

