CGTN: China enfatiza a necessidade de impulsionar a globalização econômica em meio à crise global

Para criar uma maior sinergia para o desenvolvimento e preencher a lacuna de desenvolvimento, a comunidade internacional precisa reunir recursos de cooperação, plataformas e redes de parcerias de desenvolvimento, disse o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira em um discurso virtual na sessão plenária do 25º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

"Temos plena confiança no desenvolvimento econômico da China", disse Xi. "A China continuará a promover o desenvolvimento de alta qualidade, expandir a abertura de alto padrão com firme resolução e buscar a cooperação do Cinturão e Rota de alta qualidade."

Desenvolvimento global mais igualitário e sustentável

Observando que a comunidade internacional pretende alcançar um desenvolvimento mais igualitário, sustentável e seguro, Xi disse que é importante aproveitar as oportunidades, enfrentar os desafios de cabeça erguida e trabalhar na implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global para construir um futuro compartilhado de paz e prosperidade.

O presidente chinês propôs a Iniciativa de Desenvolvimento Global em seu discurso na 76ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas por meio de videoconferência em setembro do ano passado. O plano traça um curso para o desenvolvimento internacional.

Xi disse aos participantes do fórum que é importante que todos os países fortaleçam a "conectividade facilitada" das políticas de desenvolvimento e das regras e padrões internacionais.

As tentativas de separação, interrupção do fornecimento, sanções unilaterais e pressão máxima devem ser rejeitadas, e devem ser removidas barreiras comerciais para manter estáveis as cadeias industriais e de suprimentos globais, além de enfrentar o agravamento das crises de alimentos e energia e reviver a economia mundial, disse ele.

É importante seguir o verdadeiro multilateralismo e respeitar e apoiar a busca de todos os países por caminhos de desenvolvimento adequados às suas condições nacionais, disse ele, acrescentando que também é importante construir uma economia mundial aberta e aumentar a representação e voz dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento na governança econômica global.

Ele também pediu aos países que busquem o desenvolvimento orientado pela inovação, enfatizando a importância de viabilizar o potencial de crescimento orientado pela inovação, aperfeiçoando as regras e o ambiente institucional para a inovação e derrubando as barreiras para o fluxo de fatores de inovação.

Xi pediu esforços para aprofundar os intercâmbios e a cooperação em inovação, facilitar a integração mais profunda da ciência e da tecnologia na economia e garantir que os frutos da inovação sejam compartilhados por todos.

China continuará promovendo o desenvolvimento de alta qualidade

O presidente chinês destacou que os fundamentos da economia chinesa – forte resiliência, enorme potencial e sustentabilidade de longo prazo – permanecem inalterados.

Como um dos primeiros países a retomar o trabalho e a produção, o país se tornou a única grande economia a registrar crescimento positivo em 2020, com seu PIB ultrapassando 114,4 trilhões de yuans (cerca de 18,1 trilhões de dólares) em 2021.

Um relatório recente divulgado pela Câmara de Comércio Americana no Sul da China indicou que mais de 70% das empresas avaliadas têm planos de reinvestimento na China para 2022 e 58% consideram seu retorno geral sobre o investimento na China maior do que em outros lugares.

A China está pronta para trabalhar com a Rússia e com todos os outros países para explorar perspectivas de desenvolvimento, compartilhar oportunidades de crescimento e fazer novas contribuições para aprofundar a cooperação global para o desenvolvimento e construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, disse Xi.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-17/Xi-addresses-25th-St-Petersburg-International-Economic-Forum-1aWGtfC4wN2/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=lVFV29vcce0

FONTE CGTN

SOURCE CGTN