CGTN: China intensifica os esforços de plantio de árvores para reduzir as emissões de carbono

O presidente da China Xi Jinping e outros altos funcionários do governo assumiram a liderança em florestamento. Durante a participação em uma atividade de plantio de árvores em Pequim na quarta-feira, Xi disse que as florestas têm capacidade de conservar a água, oferecer benefícios econômicos, impulsionar a produção de grãos e também atuar como sequestradoras de carbono.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), participou de atividades de plantio de árvores por 10 anos consecutivos desde o 18º Congresso Nacional do PCC em 2012.

"Plantar a semente da preservação ecológica"

A China designou em 1979, o 12 de março como o Dia Nacional do Plantio de Árvores. O Congresso Nacional do Povo, a principal legislatura da China, lançou em 1981 uma campanha nacional de plantio voluntário de árvores, estipulando que todos os cidadãos aptos acima de 11 anos devem plantar de três a cinco árvores por ano.

"Quero fazer minha parte pela iniciativa Bela China e também plantar a semente da preservação ecológica em toda a sociedade, em particular, entre os jovens chineses", disse Xi durante a atividade deste ano em um parque recreativo urbano na cidade de Huangcun, no Distrito de Daxing de Pequim.

Ele plantou mudas de pinheiro chinês, pêssego em flor, magnólia, maçã e Fraxinus chinensis (freixo chinês).

"Com a perseverança e os esforços acumulados, poderemos tornar o céu do nosso país mais azul, as montanhas mais exuberantes, as águas mais limpas e o meio ambiente mais bonito", ele disse.

Descrevendo as florestas como "sequestradoras de carbono", Xi disse que as florestas e os campos têm importância estratégica e fundamental para a segurança ecológica do país.

Ele solicitou prioridade para a conservação ecológica e para a busca do desenvolvimento ecológico com uma "abordagem holística."

"Protegeremos e gerenciaremos nossos ecossistemas envolvendo montanhas, rios, florestas, terras agrícolas, lagos, campos e desertos com uma abordagem holística. Realizaremos programas ecológicos de forma sistemática e aumentaremos tanto a quantidade quanto a qualidade dos recursos florestais e dos campos", disse ele.

O papel das florestas na redução do carbono

"Águas límpidas e montanhas exuberantes são ativos inestimáveis", uma noção levantada por Xi se tornou um princípio orientador nos esforços de conservação ecológica da China.

Nos últimos anos, a China se comprometeu a atingir o pico das emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060. A China também promete avançar a transformação ecológica do desenvolvimento social e econômico de acordo com o 14º Plano Quinquenal (2021-2025) e com os objetivos de longo prazo até 2035, o mais recente plano de desenvolvimento do país.

O florestamento desempenha um papel crucial na transformação dessas ideias em realidade, sendo sequestradoras de carbono, as florestas e os campos absorvem e armazenam dióxido de carbono da atmosfera.

A cobertura florestal e as reservas florestais da China mantiveram o crescimento nos últimos 30 anos, e o país teve o maior crescimento em recursos florestais entre todos os países, de acordo com o artigo técnico sobre conservação da biodiversidade da China divulgado em outubro do ano passado.

No fim de 2020, a área florestal da China era de 220 milhões de hectares, com uma taxa de cobertura florestal de 23%, e um armazenamento de carbono florestal de 9,19 bilhões de toneladas, de acordo com o artigo.

Em 2021, a China plantou 3,6 milhões de hectares de floresta e converteu 380.800 hectares de terras agrícolas em floresta, segundo relatou em um boletim de 11 de março a Administração Nacional de Florestas e de Campos. O país planeja plantar 6,4 milhões de hectares de árvores e grama neste ano.

Para apoiar o aumento da capacidade de dissipação do carbono no setor florestal, o Banco de Desenvolvimento da China emitiu recentemente empréstimos no valor de cerca de 114,1 bilhões de yuans (cerca de 17,95 bilhões de dólares) para promover áreas ecológicas importantes, como a construção da reserva florestal nacional e melhorias na qualidade da floresta.

O banco, um dos principais bancos de políticas do país, apoiou o cultivo e a manutenção de florestas que abrangem quase quatro milhões de hectares, e que devem absorver 72 milhões de toneladas de carbono por ano após 2030.

