CGTN: China pede cooperação digital para impulsionar a recuperação econômica global

BEIJING, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Alcançar um consenso global e reforçar a confiança na recuperação econômica mundial é uma tarefa fundamental na 17ª cúpula do G20, cujo tema é "Recuperar juntos, recuperar mais fortes".

Como uma nova força motriz para o crescimento econômico global, a economia digital tem grande importância. O valor agregado da economia digital em 47 países em todo o mundo atingiu 38,1 trilhões de dólares em 2021, um aumento de 15,6% em relação ao ano anterior, de acordo com um relatório intitulado "World Internet Development Report 2022" (Relatório mundial de desenvolvimento da internet de 2022)".

Nesse contexto, na quarta-feira, a China conclamou os membros do G20 a agir em conjunto para revigorar a cooperação digital de modo a permitir que os frutos do desenvolvimento da economia digital beneficiem pessoas de todos os países.

Desenvolvimento de um paradigma econômico digital global

A China está pronta para continuar cooperando com os membros do G20 na construção de um paradigma econômico digital global que ofereça benefícios para todos, equilíbrio, coordenação, inclusão, cooperação em que todos ganham e prosperidade comum, disse o presidente da China, Xi Jinping, ao participar e dirigir-se à cúpula na ilha turística de Bali, na Indonésia.

O multilateralismo deve ser mantido, ressaltou Xi, pedindo um fortalecimento da cooperação internacional.

Ao salientar que o desenvolvimento deve ser priorizado, o presidente chinês disse que a lacuna digital deve ser preenchida e a inovação deve servir como a força motriz para impulsionar a recuperação pós-pandemia.

Durante a cúpula do G20 de 2016, em Hangzhou, a China colocou a economia digital na agenda do G20 pela primeira vez, prometendo inovar os padrões de desenvolvimento e aproveitar o potencial de crescimento.

Nas conferências seguintes do grupo em 2017 e 2018, os líderes mundiais também realizaram amplas discussões sobre como fortalecer a cooperação no desenvolvimento da economia digital e, ao mesmo tempo, abordar os desafios trazidos por novas tecnologias.

Durante aquele período, várias conferências do G20 deixaram claro que a economia digital é um promotor cada vez mais importante do crescimento econômico global, e o G20, que inclui as principais economias do mundo, representa a principal força no desenvolvimento da economia digital.

China em ação

O presidente chinês também enfatizou que a China continuará a trabalhar com os membros do G20 para promover um cenário de economia digital global "equilibrado, coordenado e inclusivo" que ofereça benefícios a todos e tenha como destaque a cooperação mútua e a prosperidade compartilhada.

A China lançou a iniciativa de construir uma Rota Digital da Seda e identificou a economia digital como uma área essencial de cooperação sob a iniciativa de desenvolvimento global, de acordo com Xi.

A China propôs o plano de ação em inovação e cooperação digital ao G20, que tem como objetivo promover a aplicação inovadora da tecnologia digital e tornar os resultados dessa inovação benéficos para todos e compartilhados por todos. A China também está aberta à participação de todas as partes, disse Xi.

A China, como segunda maior economia do mundo e maior país em desenvolvimento, tem atribuído grande importância ao desenvolvimento da economia digital, e seu desenvolvimento digital injetará novo impulso à recuperação econômica global e criará novas oportunidades para o desenvolvimento comum.

Na última década, a China testemunhou um progresso notável em sua economia digital, cujo valor atingiu 45,5 trilhões de yuans (cerca de 6,3 trilhões de dólares) em 2021, correspondendo a 39,8% do PIB do país, de acordo com um relatório divulgado pela Academia Chinesa de Estudos Ciberespaciais em 9 de novembro.

Até junho de 2022, havia 1,05 bilhão de usuários da internet na China, e a taxa de acesso à internet havia alcançado 74,4%, leia um artigo intitulado "Jointly Build a Community with a Shared Future in Cyberspace" (Construção conjunta de uma comunidade com um futuro compartilhado no ciberespaço), divulgado pelo Gabinete de Informações do Conselho de Estado da China em 7 de novembro.

O país tem a maior rede 5G do mundo e é um dos líderes globais em padrões e tecnologia 5G, com 1,85 milhão de torres de celular 5G e 455 milhões de usuários de celulares 5G, de acordo com o artigo.

Ainda assim, o 14º Plano Quinquenal (2021-2025) e os objetivos de longo prazo até 2035, que mapeiam um plano para a nova jornada do país em direção à construção completa de um país socialista moderno, deixam claro que a China continuará a se esforçar na promoção da economia digital.

O país tem como objetivo aumentar a proporção do valor agregado dos principais setores da economia digital em seu PIB para 10% em 2025, em comparação a 7,8% em 2020, de acordo com o plano.

Até 2025, a China verá a transformação digital das indústrias atingir um novo nível, os serviços públicos digitais se tornarão mais inclusivos e o sistema de governança da economia digital melhorará visivelmente, conforme o plano.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-16/China-calls-for-digital-cooperation-to-boost-global-economic-recovery-1f0OuLDSeCQ/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN