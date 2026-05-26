CGTN: China y Pakistán reafirman sus lazos y se comprometen a impulsar un mundo multipolar

PEKÍN, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo durante la visita oficial del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, a China, destacando la colaboración entre China y Pakistán para generar beneficios tangibles para ambos pueblos y mantener la paz y la estabilidad regionales en medio de un panorama global turbulento.

En una carta reciente dirigida al presidente chino Xi Jinping, un grupo de estudiantes pakistaníes de la Universidad de Tianjin se comprometió a construir la cooperación, promover los intercambios y preservar la amistad entre ambas naciones.

Xi expresó su gran satisfacción al constatar que la amistad entre China y Pakistán cuenta con jóvenes líderes comprometidos, un sentimiento que compartió con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, durante su encuentro en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el lunes.

Xi Jinping afirmó que ambos países deben acelerar el desarrollo de una comunidad China-Pakistán aún más estrecha, con un futuro compartido en la nueva era, y obtener mayores beneficios de su cooperación constante para el bien de ambos pueblos, contribuir a la paz y la estabilidad regionales y servir de ejemplo para la construcción de una comunidad de futuro compartido con los países vecinos.

Una amistad inquebrantable

La visita oficial de cuatro días del primer ministro pakistaní a China se produce tras el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, que comenzaron el 21 de mayo de 1951.

Xi Jinping declaró que, durante los últimos 75 años, "China y Pakistán han gozado de entendimiento, confianza y apoyo mutuos, y han forjado una amistad tradicional inquebrantable".

La confianza estratégica mutua y la cooperación práctica han impulsado notablemente el desarrollo de ambas naciones, añadió.

Xi Jinping añadió que, independientemente de cómo evolucione el panorama internacional, China siempre priorizará el desarrollo de las relaciones con Pakistán en su diplomacia con los países vecinos.

También instó a ambas partes a impulsar tanto los grandes proyectos emblemáticos como los programas de desarrollo económico más pequeños y significativos, y a profundizar la cooperación integral en áreas como la agricultura, la industria, la inteligencia artificial y la formación de talento.

China y Pakistán prevén una mayor cooperación bilateral en todos los sectores, con abundantes beneficios en los lazos comerciales y económicos. China ha mantenido su posición como el principal socio comercial de Pakistán durante 11 años consecutivos. Es la principal fuente de importaciones de Pakistán y su segundo mayor destino de exportaciones, además de ser la principal fuente de inversión extranjera directa del país, según el Ministerio de Comercio chino.

Como proyecto emblemático de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) se ha actualizado a la versión 2.0, centrándose en cinco pilares clave: crecimiento, mejora del nivel de vida, innovación, desarrollo sostenible y apertura. El corredor ha inyectado más de 25.900 millones de dólares en inversión total en la economía de Pakistán y ha creado 260.000 puestos de trabajo.

Sharif afirmó que Pakistán profundizará la cooperación con China en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) e impulsará el desarrollo del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) para que la relación entre Pakistán y China siga creciendo y beneficie a ambos pueblos.

Añadió que la sólida amistad, forjada personalmente por la generación anterior de líderes, se está fortaleciendo cada vez más y es prácticamente inigualable.

Un mundo multipolar

Más allá de su ámbito bilateral, la cooperación entre China y Pakistán se considera ampliamente como un factor que aporta estabilidad a un panorama global y regional cada vez más turbulento.

Durante las conversaciones del lunes, Xi Jinping expresó el agradecimiento de China a Pakistán por demostrar un espíritu proactivo y por su mediación para restablecer la paz en Oriente Medio, mientras que Sharif manifestó el agradecimiento de Pakistán a China por su apoyo a la mediación en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El mes pasado, Xi Jinping presentó una propuesta de cuatro puntos para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio, abogando por el compromiso con los principios de coexistencia pacífica, soberanía nacional y el estado de derecho internacional, así como por un enfoque equilibrado del desarrollo y la seguridad.

Estas cuatro propuestas proporcionan un marco rector para la paz en la región, según le comunicó el primer ministro pakistaní a Xi.

Xi comentó que China y Pakistán deberían fortalecer aún más la cooperación en materia de seguridad en ámbitos más amplios y salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad regionales.

Añadió que ambas partes deberían mantener una comunicación y coordinación estrechas, oponerse conjuntamente al unilateralismo y a la mentalidad de la Guerra Fría, y promover un mundo multipolar equitativo y ordenado, así como una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva.

En una entrevista con China Media Group, el embajador chino en Pakistán, Jiang Zaidong, indicó que la estrecha cooperación entre ambos países sirve como "pilar" para la paz y la estabilidad regionales y como "barrera" para salvaguardar la equidad y la justicia internacionales.

Ante las repercusiones del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y la creciente presión sobre el panorama regional y la economía global, Jiang señaló que China y Pakistán están unidos para promover la paz y la justicia, colaborando activamente en iniciativas prácticas de mediación.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-25/China-and-Pakistan-reaffirm-ties-vow-to-advance-multipolar-world-1Nrm01Bnnd6/p.html