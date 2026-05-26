CGTN: Čína a Pákistán potvrzují vzájemné vztahy a zavazují se k prosazování multipolárního světa
May 26, 2026, 07:42 ET
PEKING, 26. května 2026 /PRNewswire/ -- CGTN zveřejnila během oficiální návštěvy pákistánského premiéra Šehbáze Šarífa v Číně článek, který poukazuje na to, jak Čína a Pákistán společně usilují o přinášení konkrétních přínosů obyvatelům obou zemí a udržení regionálního míru a stability uprostřed turbulentní globální situace.
V nedávném dopise čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi skupina pákistánských studentů studujících na čínské univerzitě v Tchien-ťinu srdečně přislíbila, že se stane budovateli spolupráce, propagátory vzájemných výměn a strážci přátelství mezi oběma národy.
Si uvedl, že ho skutečně potěšilo vidět, že přátelství mezi Čínou a Pákistánem má oddané mladé pokračovatele, a tuto radost sdílel s pákistánským premiérem Šehbázem Šarífem během jejich pondělního setkání ve Velké síni lidu v Pekingu.
Si uvedl, že obě země by měly urychlit rozvoj ještě užšího čínsko-pákistánského společenství se společnou budoucností v nové éře a dosáhnout dalších výsledků v rámci své všestranné spolupráce, aby lépe prospívaly obyvatelům obou zemí, přispívaly k regionálnímu míru a stabilitě a byly dobrým příkladem budování komunity se společnou budoucností se sousedními zeměmi.
Nerozlučné přátelství
Čtyřdenní oficiální návštěva pákistánského premiéra v Číně přichází krátce po 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, k němuž došlo 21. května 1951.
Si uvedl, že za uplynulých 75 let „si Čína a Pákistán vzájemně prokazovaly porozumění, důvěru a podporu a vybudovaly nerozlučné tradiční přátelství".
Strategická vzájemná důvěra a praktická spolupráce podle něj výrazně podpořily rozvoj obou zemí.
Bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet mezinárodní situace, bude Čína ve své diplomacii se sousedními zeměmi vždy upřednostňovat rozvoj čínsko-pákistánských vztahů, dodal Si.
Rovněž vyzval obě strany, aby dále rozvíjely jak velké vlajkové projekty, tak „malé a krásné" programy zaměřené na zlepšení životní úrovně obyvatel, a prohlubovaly všestrannou spolupráci v oblastech, jako je zemědělství, průmysl, umělá inteligence a rozvoj talentů.
Čína a Pákistán zaznamenávají prohlubování bilaterální spolupráce ve všech oblastech, přičemž bohatými výsledky přinášejí zejména obchodní a ekonomické vazby. Čína si již 11 let po sobě udržuje pozici největšího obchodního partnera Pákistánu. Podle čínského ministerstva obchodu je Čína největším zdrojem dovozu do Pákistánu a jeho druhým největším vývozním trhem a také největším zdrojem přímých zahraničních investic v zemi.
Čínsko-pákistánský ekonomický koridor (CPEC) jako vlajkový projekt v rámci iniciativy Nové hedvábné stezky (BRI) byl aktualizován na verzi 2.0, která se zaměřuje na pět klíčových pilířů: růst, zlepšování životní úrovně, inovace, zelený rozvoj a otevřenost. Koridor již do pákistánské ekonomiky vnesl investice v celkové výši přes 25,9 miliardy dolarů a vytvořil 260.000 pracovních míst.
Šaríf uvedl, že Pákistán prohloubí spolupráci s Čínou v rámci BRI a bude pokračovat v rozvoji CPEC, aby se pákistánsko-čínské vztahy dále rozvíjely a přinášely prospěch oběma národům.
Dodal, že pevné přátelství, které osobně vybudovala starší generace představitelů obou zemí, je „stále silnější a nemá obdoby".
Multipolární svět
Daleko za rámec bilaterální spolupráce je spolupráce mezi Čínou a Pákistánem široce vnímána jako zdroj stability v čím dál tím turbulentnějším globálním a regionálním prostředí.
Během pondělních rozhovorů Si uvedl, že Čína oceňuje Pákistán za jeho „proaktivního ducha" a za zprostředkování vedoucí k obnovení míru na Blízkém východě. Šaríf sdělil, že Pákistán oceňuje podporu Číny při jeho mediační roli v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem.
Minulý měsíc Si předložil čtyřbodový návrh na podporu míru a stability na Blízkém východě, který zdůrazňuje dodržování zásad mírového soužití, národní suverenity a mezinárodního právního řádu, stejně jako vyvážený přístup k rozvoji a bezpečnosti.
Tyto čtyři body poskytují rámec pro mír v regionu, řekl pákistánský premiér Siovi.
Si uvedl, že Čína a Pákistán by měly dále posilovat bezpečnostní spolupráci v širším rozsahu a společně chránit regionální mír a stabilitu.
Dodal, že obě strany by měly udržovat úzkou komunikaci a koordinaci, společně se stavět proti unilateralismu a mentalitě studené války a prosazovat rovnoprávný a uspořádaný multipolární svět i ekonomickou globalizaci, která bude přinášet prospěch všem a bude inkluzivní.
Čínský velvyslanec v Pákistánu Ťiang Caj-tung v rozhovoru pro China Media Group uvedl, že užší spolupráce mezi oběma zeměmi slouží jak jako „kotva" pro regionální mír a stabilitu a zároveň jako „ochranná hráz" chránící mezinárodní spravedlnost a rovnost.
Na pozadí dopadů konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem a rostoucího tlaku na regionální situaci a globální ekonomiku Ťiang uvedl, že Čína a Pákistán společně posilují hlas míru a spravedlnosti a zároveň aktivně spolupracují na praktických mediačních snahách.
