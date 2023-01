CGTN: Chiny monitorują mutacje koronawirusa, aby dostosować działania podejmowane w związku z pandemią

PEKIN, 3 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Wraz z poluzowaniem przez Chiny restrykcji nałożonych w związku z COVID-19, część ekspertów wyraziła obawy, że podjęcie tych kroków zwiększy prawdopodobieństwo mutacji wirusa.

„To niepokojące" ‒ donosi CNN, powołując się na słowa Williama Schaffnera, profesora na Wydziale Chorób Zakaźnych Centrum Medycznego przy Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville, w stanie Tennessee, oraz dyrektora medycznego w Narodowej Fundacji Chorób Zakaźnych.

Pracujący w Seattle Chris Murray, dyrektor Centrum Badań nad Zdrowiem przy Uniwersytecie Waszyngtońskim, ocenił z kolei w programie CNBC, że ryzyko pojawienia się w Chinach nowego, niebezpiecznego wariantu jest „dość niskie".

Murray stwierdził, że do powstania nowego wariantu, który zastąpiłby Omikrona, musiałyby wystąpić pewne „szczególne cechy" i dodał, że „ryzyko tego ostatniego jest w tym momencie prawdopodobnie niskie".

Po przeanalizowaniu danych z publicznej bazy danych GISAID w Niemczech, w miniony piątek wydano oświadczenie, iż ostatnie dane na temat sekwencji chińskiego genomu wskazują, że „wszystkie one ściśle przypominają krążące warianty wirusa, obserwowane w różnych częściach świata w okresie między lipcem a grudniem". Sekwencje te porównano z 14,4 milionami genomów dostępnych w bazie danych.

Jak podkreślił we wtorek Xu Wenbo, dyrektor Narodowego Instytutu Chorób Wirusowych i Kontroli (NIVDC) Chińskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (China CDC), w Chinach krąży obecnie w sumie 9 podwariantów Omikrona, a w żadnym z nich nie stwierdzono dotąd cech mutacji genomowych.

Chińskie działania mające na celu monitorowanie mutacji

Xu powiedział, że kraj opracował plan działań mających na celu monitorowanie nowych szczepów koronawirusa w ramach zoptymalizowania środków zapobiegania i kontroli pandemii.

Plan działań zakłada wyznaczenie w każdej prowincji trzech tzw. szpitali dyżurujących na potrzeby monitorowania, kontrolowania i leczenia chorób epidemicznych i zakaźnych.

Xu zapewnił, że każdy szpital dyżurujący będzie każdego tygodnia gromadził 15 próbek z przychodni i oddziałów ratunkowych, 10 próbek od osób z ciężkim przebiegiem choroby i wszystkie przypadki śmiertelne na potrzeby sekwencjonowania i analizy genomu, a następnie prześle dane do NIVDC, co pozwoli utworzyć krajową bazę danych genomu nowego koronawirusa.

Yang Xiaobing, dyrektor Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Wuhan, powiedział w wywiadzie dla lokalnej stacji telewizyjnej, że szpitale dyżurujące w mieście Wuhan już od połowy grudnia zbierają 40 próbek wymazów tygodniowo, co stanowi dwukrotność założonej liczby, aby wykryć wirusa.

Jak podkreślił Yang, wszystkie dane wskazują, że od października nie pojawiły się w Wuhan żadne nowe szczepy wirusa, z wyjątkiem BA.5.2.

Kraj podzielił się zebranymi danymi ze światem. Od początku pandemii Chiny przesyłały sekwencje genów do WHO po to, aby inne kraje mogły opracowywać odczynniki diagnostyczne i szczepionki w oparciu o te dane, jak zauważył w miniony czwartek Wu Zunyou, główny epidemiolog z ramienia Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Kolejne informacje zostały udostępnione w piątek. Narodowa Komisja Zdrowia (NHC) i Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom odbyły wideokonferencję z przedstawicielami WHO i wymieniły poglądy na temat obecnej sytuacji epidemicznej, a także leczenia i szczepień. Jak podaje NHC, wymiana techniczna będzie kontynuowana, aby pomóc zakończyć epidemię na całym świecie tak szybko, jak to możliwe.

Reakcja Chin w kwestii zapobiegania i kontroli rozprzestrzeniania się COVID-19 jest dobrze uzasadniona

W ciągu ostatnich trzech lat Chiny podjęły szereg środków w celu zapewnienia odpowiednich wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli epidemii, w tym dziewięć wersji Protokołu diagnozy i leczenia COVID-19, 20 zoptymalizowanych środków i 10 nowych środków. Począwszy od 8 stycznia 2023 r., kraj będzie kontrolował pandemię za pomocą środków ukierunkowanych na choroby zakaźne klasy B, zamiast tych ukierunkowanych na poważniejsze choroby klasy A.

Liang Wannian, szef panelu ekspertów ds. reakcji na pandemię koronawirusa, ustanowionego w obrębie NHC, powiedział, że dostosowanie chińskich działań w kwestii pandemii opiera się na dogłębnym poznaniu patogenów, poziomie odporności populacji, wydolności systemu opieki zdrowotnej i środkach interwencji w zakresie zdrowia publicznego.

Nie oznacza to odpuszczenia działań ukierunkowanych na koronawirusa, ale „przeznaczenie zasobów na najważniejsze zadania związane z zapobieganiem, kontrolą i leczeniem" powiedział Liang.

Chiny podjęły wysiłki w celu zwiększenia niezbędnych dostaw medycznych, w tym leków, odczynników do badań, szczepionek, masek medycznych i kombinezonów ochronnych.

Li Bin, zastępca szefa NHC, powiedział na konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 27 grudnia, że do tej pory podano ponad 3,4 miliarda dawek szczepionki przeciw COVID-19, przy czym ponad 90% osób zostało w pełni zaszczepionych.

Dzienne możliwości produkcyjne kraju w zakresie przeciwgorączkowych leków przeciwbólowych na bazie ibuprofenu i paracetamolu przekroczyły 200 milionów tabletek, a dzienna produkcja osiągnęła 190 milionów tabletek, jak wynika z danych przedstawionych w miniony czwartek przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych. Ponadto krajowa produkcja odczynników do wykrywania antygenów wzrosła z 60 mln dziennie na początku grudnia do 110 mln dziennie na chwilę obecną.

