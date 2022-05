CGTN: Chiny potwierdzają zaangażowanie w otwarcie na wysokiej jakości współpracę

PEKIN, 19 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- W środę Chiny potwierdziły swoje zaangażowanie w otwarcie na wysokiej jakości współpracę i zobowiązały się promować otoczenie biznesowe w oparciu o zasady rynkowe.

„Pragnę podkreślić, że decyzja Chin o otwarciu na wysokiej jakości współpracę się nie ulegnie zmianie oraz że drzwi świata do Chin pozostaną szeroko otwarte" - powiedział chiński prezydent Xi Jinping, przemawiając za pośrednictwem połączenia wideo podczas konferencji przeprowadzonej z okazji 70. rocznicy powstania Chińskiej Rady Promocji Handlu Międzynarodowego (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) i Światowego Szczytu Promocji Handlu i Inwestycji (Global Trade and Investment Promotion Summit).

„Chiny będą nadal promować sprzyjanie otoczeniu biznesowemu oparte na zasadach rynkowych, zgodne z literą prawa i normami międzynarodowymi" – powiedział Xi.

Druga największa gospodarka na świecie będzie dążyć do wdrożenia porozumienia o Regionalnym Wszechstronnym Partnerstwie Gospodarczym (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) na wysokim poziomie oraz nawiązania wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjtywy Pasa i Drogi, a także oferowania światowej społeczności biznesowej większych możliwości rynkowych, inwestycyjnych i w zakresie wzrostu" – powiedział.

Jak pokazały dane Głównego Urzędu Ceł, pomimo wyzwań stawianych przez przedłużającą się pandemię COVID-19, w pierwszym kwartale roku Chiny zdołały osiągnąć mocną pozycję handlową, a wartość całkowita importu i eksportu towarów wzrosła o 29,2 procent rok do roku i sięgnęła kwoty 8,47 biliona juanów (około 1,25 biliona USD).

W pierwszym kwartale roku chińska wymiana handlowa z państwami Inicjatywy Pasa i Drogi wzrosła o 21,4 procent rok do roku i sięgnęła kwoty około 2,5 biliona juanów (około 370 mld USD). Wymiana handlowa państwa z 14 pozostałymi państwami-sygnatariuszami Regionalnego Wszechstronnego Partnerstwa Gospodarczego wyniosła 2,67 biliona juanów (około 395 mld USD), co oznacza, że wzrosła o 22,9 procent rok do roku i stanowiła w tym okresie 31,5 procent całkowitego wolumenu importu i eksportu.

Od chwili powstania w 1952 r. Chińska Rada Promocji Handlu Międzynarodowego odgrywa istotną rolę w umacnianiu wspólnoty interesów między chińskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, promowaniu międzynarodowej wymiany gospodarczej i handlowej oraz promowaniu rozwoju wzajemnych stosunków, powiedział Xi.

„70. letnia historia Chińskiej Rady Promocji Handlu Międzynarodowego to ucieleśnienie nieprzerwanego dążenia Chin do otwarcia się na współpracę i istotny wyznacznik tego, jak przedsiębiorstwa z poszczególnych państw świata mogą skorzystać na możliwościach rozwoju i współpracy korzystnej dla wszystkich zainteresowanych" – dodał.

Xi wzywa do zwiększenia udziału w korzyściach ze współpracy

Odnosząc się do faktu, iż globalizacja gospodarcza doświadcza trudności, a świat wkroczył w nową erę napięć i przekształceń, prezydent przedstawił kilka propozycji.

Konieczne jest podjęcie wspólnych wysiłków na rzecz pokonania pandemii, powiedział i dodał, że najważniejsi powinni być ludzie i ich życie, aktywne angażowanie się w międzynarodową współpracę badawczo-rozwojową w dziedzinie szczepionek, ich produkcję i dystrybucję, a także wspieranie ogólnoświatowego zarządzania zdrowiem publicznym.

Odnosząc się do ożywienia handlu i inwestycji, podkreślił konieczność wspierania wielostronnego systemu wymiany handlowej wyznaczonego przez Światową Organizację Handlu, gwarantującego bezpieczeństwo i stabilność światowych łańcuchów przemysłowych oraz łańcuchów dostaw oraz zwiększenia udziału obywateli wszystkich państw w korzyściach ze współpracy i rozwoju.

Podkreślił również konieczność podjęcia działań na rzecz uwolnienia potęgi innowacji decydujących o tempie rozwoju, wezwał do sprzyjania otwartemu, sprawiedliwemu, równemu i pozbawionemu oznak dyskryminacji otoczeniu rozwoju naukowego i technologicznego.

Jeśli chodzi o światową praworządność, Xi powiedział, że należy podtrzymać prawdziwy multilateralizm.

„Powinniśmy wybierać dialog, a nie konfrontację, powinniśmy obalać, a nie wznosić mury, dążyć do integracji a nie podziałów, opowiadać się za inkluzywnością, a nie wykluczeniem i prowadzić reformy systemu światowej praworządności w myśl zasady uczciwości i sprawiedliwości" – powiedział.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-18/President-Xi-reiterates-China-s-resolve-to-open-up-at-high-standard-1a8MutaXcli/index.html

SOURCE CGTN