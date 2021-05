CGTN: Chiny stawiają na ochronę zasobów wodnych jako priorytet w projekcie przekierowania wody

Xi wygłosił te uwagi podczas sympozjum na temat wspierania dalszego rozwoju, przy zachowaniu wysokiej jakości, projektu w Nanyang w środkowochińskiej prowincji Henan po wizycie kontrolnej, która rozpoczęła się w środę.

Wezwał on do ochrony bezpieczeństwa ekologicznego i promowania zrównoważonego rozkładu przestrzennego zasobów wodnych w kraju.

3000 zachodnich jezior, 120 milionów ludzi

Projekt przekierowania wody z południa na północ łączy rzekę Jangcy, rzekę Huaihe, Żółtą Rzekę i rzekę Haihe. Ma on na celu trwałe rozwiązanie problemu niedoboru wody w północnych Chinach poprzez przekierowanie wody z obfitujących w wodę regionów południowych kraju.

Wielki projekt składa się z trzech tras, z których w pierwszej fazie odpowiednio w 2013 i 2014 roku uruchomione zostały trasy wschodnia i środkowa. Trasa zachodnia jest nadal na etapie przed budową.

Do początku kwietnia w ramach projektu do północnych obszarów przetransportowano 41,8 miliarda metrów sześciennych wody, co stanowiło równowartość objętości wody prawie 3000 Jezior Zachodnich - znanego obszaru krajobrazowego w Hangzhou we wschodniochińskiej prowincji Zhejiang. Z projektu skorzystało bezpośrednio ponad 120 milionów ludzi.

Wiyta Xi i sympozjum odbyły się w czasie, gdy Chiny przygotowują się do planowania i wdrażania kolejnego etapu projektu. Zgodnie z zarysem 14. planu pięcioletniego (2021-2025) krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz celami długoterminowymi do roku 2035 zostaną podjęte działania w celu przyspieszenia dalszego rozwoju wschodniej i środkowej trasy projektu oraz oceny planów dotyczących trasy zachodniej.

Omawiając sposoby rozwoju projektu zgodnie z osiągnięciami nauki, Xi wezwał do podjęcia działań w celu wzmocnienia zarządzania popytem i podażą, maksymalizacji ogólnych korzyści z projektu, nadania priorytetu ochronie wody i wzmocnienia ochrony środowiska naturalnego. Wezwał również do przyspieszenia wysiłków na rzecz zbudowania krajowej sieci wodnej i zapewnienia bezpieczeństwa wodnego kraju.

Xi docenia poświęcenie przesiedlonych mieszkańców

Miejsce, w którym prezydent Xi postanowił zwołać spotkanie, ma ogromne znaczenie dla projektu przekierowania wody. Nanyang, położony w południowo-zachodniej części prowincji Henan graniczącej z prowincją Hubei, jest punktem początkowym trasy środkowej, która prowadzi wodę ze zbiornika Danjiangkou w centralnej części Chin przez prowincje Henan i Hebei aż do Pekinu i Tianjin na północy.

Ponad 40 dużych i średnich miast otrzymuje wodę w ramach tego projektu, a w Pekinie około 70 procent wody wodociągowej jest pompowane przez środkową trasę.

Ponad 345000 ludzi mieszkających w rejonie zbiornika Danjiangkou przeniosło się do ponad 600 wybudowanych przez rząd wiosek, aby zrobić miejsce dla projektu. Xi udał się w czwartek do jednej z tych wiosek, aby odwiedzić przeniesionych mieszkańców.

W wiosce Zouzhuang w powiecie Xichuan pochwalił on ducha poświęcenia mieszkańców i życzył im lepszego życia. Przesiedleni mieszkańcy zasługują na podziękowania ze strony tych, którzy korzystają z projektu i ludzi w całym kraju, powiedział.

Podczas piątkowego sympozjum Xi wezwał władze do opracowania oszczędnych planów dla kolejnej fazy projektu i ograniczenia liczby osób, które będą musiały zostać przesiedlone.

htts://news.cgtn.com/news/2021-05-14/Xi-convenes-symposium-on-advancing-water-diversion-project-development-10g4Sd3Te5W/index.html

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=sXEqjz7sqEI

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN