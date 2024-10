CGTN: Chiny wspierają przyszły rozwój Globalnego Południa

PEKIN, 25 października 2024 /PRNewswire/ -- Praktyczna współpraca zawsze była podstawą mechanizmu funkcjonowania grupy BRICS, czego dobrym przykładem jest uruchomienie Nowego Banku Rozwoju (NDB).

NDB, z siedzibą w Szanghaju, został utworzony wspólnie przez Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki w 2014 r. w celu mobilizacji zasobów na realizację projektów infrastrukturalnych i dotyczących zrównoważonego rozwoju w krajach członkowskich grupy BRICS oraz innych wschodzących gospodarkach rynkowych i rozwijających się krajach.

Poprzez zatwierdzenie ponad 100 projektów we wszystkich krajach członkowskich na kwotę około 35 miliardów dolarów do końca 2023 roku, NDB zabezpieczył rozwój gospodarczy krajów członkowskich BRICS i przyczynił się do rozwoju globalnego systemu zarządzania gospodarczego.

„Wspólny rozwój Globalnego Południa jest charakterystycznym elementem wielkiej transformacji na całym świecie" - powiedział prezydent Chin Xi Jinping podczas czwartkowego dialogu przywódców BRICS Plus w rosyjskim mieście Kazań.

Prezydent wezwał jednocześnie kraje Globalnego Południa do wykorzystania swojej zbiorowej mądrości i siły oraz przyjęcia odpowiedzialności za budowanie społeczności ze wspólną przyszłością dla całej ludzkości.

Dążenie do wspólnego bezpieczeństwa, wymiana międzycywilizacyjna

Prezydent Xi podkreślił, że kraje BRICS Plus powinny być siłą stabilizującą pokój, wzmacniać globalne zarządzanie bezpieczeństwem i badać sposoby radzenia sobie zarówno z symptomami, jak i przyczynami punktów zapalnych.

Jeśli chodzi o kryzys na Ukrainie, Chiny wielokrotnie delegowały specjalnych wysłanników, aby zaangażowali się w dyplomację wahadłową, kładąc podwaliny pod rozmowy o zawieszeniu broni. Dla przykładu, Li Hui, specjalny przedstawiciel chińskiego rządu ds. euroazjatyckich, końcem lipca wyruszył w delegację do Brazylii, RPA i Indonezji - kluczowych członków Globalnego Południa.

Chiny i Brazylia wspólnie ogłosiły sześciopunktowy konsensus i utworzyły grupę Friends for Peace (Przyjaciele dla Pokoju), aby wraz z innymi krajami Globalnego Południa zająć się kryzysem.

Jednocześnie frakcje palestyńskie, w których mediacji pośredniczyły Chiny, pojednały się w lipcu w Pekinie, co stanowi kluczowy krok w kierunku pokoju na Bliskim Wschodzie.

Xi wezwał do niezwłocznej deeskalacji, co przyczyni się do politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie, a także do całkowitego zawieszenia broni w Strefie Gazy i wypracowania rozwiązania pomiędzy dwoma państwami.

Ostatnie lata przyniosły rozkwit wymiany międzyludzkiej i kulturalnej w krajach należących do grupy BRICS, a wydarzenia takie jak festiwale filmowe, rozgrywki sportowe i filmy dokumentalne budują mosty łączące ludzi.

Pod koniec września w Kazaniu odbył się Dialog Cywilizacyjny grupy BRICS, wzywający do aktywnego praktykowania Globalnej Inicjatywy Cywilizacyjnej i traktowania współpracy BRICS Plus jako platformy do ciągłego pogłębiania wymiany kulturalnej.

Zauważając, że różnorodność cywilizacji jest naturalną cechą świata, Xi wezwał do podjęcia wysiłków na rzecz wymiany międzycywilizacyjnej oraz wzmocnienia komunikacji i dialogu w celu promowania rozwoju wszystkich cywilizacji i dążenia do harmonii między nimi.

Dobrobyt poprzez rozwój

Mając na uwadze zmieniające się potrzeby rozwojowe w grupie BRICS, Xi przedstawił program BRICS Plus na szczycie, który odbył się w 2017 r. w chińskim nadmorskim mieście Xiamen, zachęcając do większego udziału innych rynków wschodzących i krajów rozwijających się.

„W nowych okolicznościach tym ważniejsze jest, aby kraje BRICS dążyły do rozwoju opartego o zasadę otwartości i zacieśniały współpracę" - powiedział Xi na XIV. szczycie BRICS w 2022 roku.

Jako istotna gospodarka światowa, Chiny pomagają innym rozwijającym się krajom podążać ścieżką rozwoju gospodarczego i społecznego, odgrywając ważną rolę w mechanizmie współpracy w grupie BRICS.

Od czasu ustanowienia trzy lata temu Globalna Inicjatywa Rozwoju pomogła udostępnić prawie 20 miliardów dolarów w ramach funduszy rozwojowych i uruchomić ponad 1100 projektów.

Chiny ogłosiły przekształcenie Funduszu Wsparcia na Rzecz Współpracy Południe-Południe w Globalny Fundusz Rozwoju i Współpracy Południe-Południe oraz zwiększenie jego całkowitego finansowania do 4 miliardów dolarów, która to kwota pozwoliła wesprzeć realizację ponad 150 projektów. W Szanghaju utworzono również Centrum Doskonałości Globalnego Sojuszu na Rzecz Sztucznej Inteligencji dla Przemysłu i Produkcji.

Xi podkreślił, że Globalne Południe jest ukierunkowane na rozwój i prosperuje dzięki rozwojowi. Jednocześnie wezwał on kraje należące do BRICS Plus do uczynienia z siebie głównej siły napędowej wspólnego rozwoju.

Prezydent dodał, że Chiny zbudują Światowy Portal Inteligentnej Społeczności Celnej i Centrum Doskonałości Celnej BRICS, aby zachęcić wszystkie kraje do aktywnego udziału w tym mechanizmie.

https://news.cgtn.com/news/2024-10-24/How-China-advances-future-development-of-the-Global-South-1xXPxSroqNa/p.html