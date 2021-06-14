CGTN: Что стоит за высокими идеалами молодых китайцев?
Jun 14, 2021, 08:51 ET
ПЕКИН, 14 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Китайский народ уже давно ценит важность постановки высоких целей и упорного стремления к их достижению. «Никаких амбиций, никаких достижений», — заявил Ван Яньмин (1472-1529), китайский мыслитель династии Мин.
Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал слова Вана в мае 2018 года, для того чтобы поощрить молодых людей продолжить эту традицию.
«Китайская молодежь должна развивать дух стремления, быть приверженной идеалам, твердо придерживаться убеждений, быть достаточно смелой для того, чтобы преодолевать трудности и двигаться вперед, и упорно трудиться в непоколебимой манере», — заявил Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки в Пекинский университет в китайской столице.
Он призвал молодежь тесно увязать свои идеалы с будущим страны и стремиться к национальному возрождению.
От метантенка до китайской мечты
Си Цзиньпин начал работать в юном возрасте в маленькой деревне в провинции Шаанси на северо-западе Китая.
В 1969 году 15-летний Си прибыл в деревню Лянцзяэ в рамках кампании, в ходе которой десятки миллионов образованных молодых людей из города жили и работали в сельской местности. Он провел там почти семь лет и открыл для себя цель своей жизни — изменить к лучшему жизни людей.
Си Цзиньпин вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК) в 1974 году. Затем он стал партийным секретарем Лянцзяэ и реализовал ряд проектов в интересах местных жителей, включая строительство плотины, метантенков, швейной мастерской, комиссионного магазина и мельницы.
Си Цзиньпин отправился в соседнюю провинцию Сычуань, чтобы узнать о технологиях строительства метантенков, которые могли бы обеспечивать жителей деревни газом для кухонных плит и фонарей. По возвращении в Лянцзяэ он обнаружил, что практика сложнее теории.
«Копать первый резервуар для метана было трудно, — вспоминал он в интервью в 2004 году. —Вода вокруг резервуара продолжала подниматься, но не было никаких признаков газа. Проблема оказалась в закупоренной трубе. Когда мы, наконец, устранили засор, из трубы мне в лицо брызнуло навозом. Сразу же пошел газ, и мы быстро подсоединили трубу к горелке. Пламя высотой более 30 см поднялось над нашей метановой горелкой».
В другом интервью в 2003 году Си Цзиньпин резюмировал, как опыт в Лянцзяэ повлиял на него: «Я увидел силу народа и фундамент их жизни. Тогда я действительно начал понимать людей и общество».
На протяжении своей политической карьеры в различных частях Китая Си Цзиньпин поддерживал и укреплял свои связи с народом и стремился улучшить его жизнь. Став лидером на национальном уровне, он призвал всю партию и нацию к совместной работе над улучшением положения в Китае.
«Наша миссия состоит в том, чтобы удовлетворить стремление народа к счастливой жизни», — заявил Си Цзиньпин при встрече с представителями прессы после избрания Генеральным секретарем Центрального комитета КПК в ноябре 2012 года.
Спустя две недели он поднял вопрос китайской мечты, посетив выставку на тему «Путь к обновлению». Он отметил, что великое возрождение китайской нации — это самая большая мечта страны в современном мире.
В июне 2019 года партийное руководство запустило общенациональную образовательную кампанию среди 90 миллионов членов КПК, призвав их сохранять приверженность первоначальным устремлениям партии и ее созидательной миссии, чтобы привести китайский народ к счастью и возродить китайскую нацию.
Новые поколения присоединятся к миссии
Сегодня все больше молодых китайцев присоединяются к миссии по созданию лучшего будущего для страны и ее народа.
Аналитик по текущим событиям Эйнар Танген (Einar Tangen) заявил, что молодые китайцы просыпаются и хотят играть активную роль в развитии страны.
«Я думаю, что многие молодые люди проснулись и сказали: "Послушайте, если Китай пойдет вперед, то ему потребуется лучшее от нашего поколения. И я хочу быть частью этого"», — сказал Танген в недавнем интервью CGTN.
«За последние 40 лет был достигнут значительный экономический успех. Они гордятся тем, как далеко продвинулся Китай», — добавил он.
«Мы, молодое поколение, несем ответственность за эту эпоху», — заявил студент Пекинского университета Чжу Юуилан (Zhu Yuhuilan). — Мы осознаем нашу ответственность и добьемся успехов».
По мере того как молодые поколения посвящают себя амбициозным целям, Китай может более уверенно решать различные проблемы на своем пути — будь то борьба с нищетой, борьба с COVID-19 или трансформация своей модели развития.
https://news.cgtn.com/news/2021-06-12/What-is-behind-young-Chinese-people-s-lofty-ambitions--110NIEcv2ow/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=pjRSGTOoSz4
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SOURCE CGTN
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