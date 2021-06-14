CGTN: Что стоит за высокими идеалами молодых китайцев?

«Китайская молодежь должна развивать дух стремления, быть приверженной идеалам, твердо придерживаться убеждений, быть достаточно смелой для того, чтобы преодолевать трудности и двигаться вперед, и упорно трудиться в непоколебимой манере», — заявил Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки в Пекинский университет в китайской столице.

Он призвал молодежь тесно увязать свои идеалы с будущим страны и стремиться к национальному возрождению.

От метантенка до китайской мечты

Си Цзиньпин начал работать в юном возрасте в маленькой деревне в провинции Шаанси на северо-западе Китая.

В 1969 году 15-летний Си прибыл в деревню Лянцзяэ в рамках кампании, в ходе которой десятки миллионов образованных молодых людей из города жили и работали в сельской местности. Он провел там почти семь лет и открыл для себя цель своей жизни — изменить к лучшему жизни людей.

Си Цзиньпин вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК) в 1974 году. Затем он стал партийным секретарем Лянцзяэ и реализовал ряд проектов в интересах местных жителей, включая строительство плотины, метантенков, швейной мастерской, комиссионного магазина и мельницы.

Си Цзиньпин отправился в соседнюю провинцию Сычуань, чтобы узнать о технологиях строительства метантенков, которые могли бы обеспечивать жителей деревни газом для кухонных плит и фонарей. По возвращении в Лянцзяэ он обнаружил, что практика сложнее теории.

«Копать первый резервуар для метана было трудно, — вспоминал он в интервью в 2004 году. —Вода вокруг резервуара продолжала подниматься, но не было никаких признаков газа. Проблема оказалась в закупоренной трубе. Когда мы, наконец, устранили засор, из трубы мне в лицо брызнуло навозом. Сразу же пошел газ, и мы быстро подсоединили трубу к горелке. Пламя высотой более 30 см поднялось над нашей метановой горелкой».

В другом интервью в 2003 году Си Цзиньпин резюмировал, как опыт в Лянцзяэ повлиял на него: «Я увидел силу народа и фундамент их жизни. Тогда я действительно начал понимать людей и общество».

На протяжении своей политической карьеры в различных частях Китая Си Цзиньпин поддерживал и укреплял свои связи с народом и стремился улучшить его жизнь. Став лидером на национальном уровне, он призвал всю партию и нацию к совместной работе над улучшением положения в Китае.

«Наша миссия состоит в том, чтобы удовлетворить стремление народа к счастливой жизни», — заявил Си Цзиньпин при встрече с представителями прессы после избрания Генеральным секретарем Центрального комитета КПК в ноябре 2012 года.

Спустя две недели он поднял вопрос китайской мечты, посетив выставку на тему «Путь к обновлению». Он отметил, что великое возрождение китайской нации — это самая большая мечта страны в современном мире.

В июне 2019 года партийное руководство запустило общенациональную образовательную кампанию среди 90 миллионов членов КПК, призвав их сохранять приверженность первоначальным устремлениям партии и ее созидательной миссии, чтобы привести китайский народ к счастью и возродить китайскую нацию.

Новые поколения присоединятся к миссии

Сегодня все больше молодых китайцев присоединяются к миссии по созданию лучшего будущего для страны и ее народа.

Аналитик по текущим событиям Эйнар Танген (Einar Tangen) заявил, что молодые китайцы просыпаются и хотят играть активную роль в развитии страны.

«Я думаю, что многие молодые люди проснулись и сказали: "Послушайте, если Китай пойдет вперед, то ему потребуется лучшее от нашего поколения. И я хочу быть частью этого"», — сказал Танген в недавнем интервью CGTN.

«За последние 40 лет был достигнут значительный экономический успех. Они гордятся тем, как далеко продвинулся Китай», — добавил он.

«Мы, молодое поколение, несем ответственность за эту эпоху», — заявил студент Пекинского университета Чжу Юуилан (Zhu Yuhuilan). — Мы осознаем нашу ответственность и добьемся успехов».

По мере того как молодые поколения посвящают себя амбициозным целям, Китай может более уверенно решать различные проблемы на своем пути — будь то борьба с нищетой, борьба с COVID-19 или трансформация своей модели развития.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-12/What-is-behind-young-Chinese-people-s-lofty-ambitions--110NIEcv2ow/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=pjRSGTOoSz4

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SOURCE CGTN