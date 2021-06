CGTN: Co stojí za vysokými ambicemi mladých Číňanů?

„Čínská mládež by měla pěstovat ducha snahy, být pevná v ideálech, držet se svého přesvědčení, statečně čelit obtížím, jít vpřed a tvrdě pracovat," řekl prezident během inspekční cesty po Pekingské univerzitě v čínském hlavním městě.

Vyzval mladé lidi, aby své ideály úzce spojili s budoucností země a usilovali o národní omlazení.

Od nádrže na zemní plyn k čínskému snu

Xi Ťin-pching objevil své profesní ambice již v mládí, když pracoval v malé vesnici v severozápadní čínské provincii Shaanxi.

V roce 1969 přišel patnáctiletý Si do vesnice Liangjiahe v rámci kampaně, kdy na venkově žily a pracovaly desítky milionů mladých lidí z měst. Strávil tam téměř sedm let a objevil přitom své celoživotní poslání – měnit svět k lepšímu tím, že bude sloužit lidem.

V roce 1974 Si vstoupil do Komunistické strany Číny. Poté se stal stranickým tajemníkem Liangjiahe a vedl vesničany k realizaci řady projektů ve prospěch místních obyvatel, včetně výstavby přehrady, nádrží na metan, šicí dílny, konsignačního skladu a mlýna.

Aby mohl postavit nádrže na metan, které by vesničanům poskytovaly plyn pro vařiče a světla, vydal se Xi do sousední provincie S'-čchuan, kde se naučil, jak to funguje. Po návratu do Liangjiahe zjistil, že praxe je těžší než teorie.

„Kopání první nádrže bylo obtížné," vzpomínal v rozhovoru v roce 2004. „Voda kolem nádrže stále stoupala, ale po plynu nebylo ani stopy. Ukázalo se, že problém byl v ucpaném potrubí. Když jsme problém konečně odstranili, z potrubí mi na obličej vystříkl hnůj. Okamžitě začal unikat plyn, takže jsme rychle připojili potrubí ke sporáku. Hned na to vyšlehl snad třiceticentimetrový plamen."

V dalším rozhovoru v roce 2003 Si shrnul, jak ho ovlivnila zkušenost z Liangjiahe: „Viděl jsem sílu lidí a poznal jsem, na čem stojí jejich život. Tehdy jsem skutečně začal chápat své spoluobčany a společnost."

Během své politické kariéry v různých částech Číny Si udržoval a posiloval své vazby s lidmi a usiloval o zlepšení jejich života. Poté, co se stal prezidentem, vyzval celou stranu a národ, aby společně pracovaly na lepší Číně.

„Naším posláním je naplnit touhu lidí po šťastném životě," řekl Si na setkání s novináři poté, co byl v listopadu 2012 zvolen generálním tajemníkem Ústředního výboru KSČ.

Koncept čínského snu připomněl o dva týdny později, když se zúčastnil výstavy s názvem „Cesta k obnově". Řekl, že dosažení velkého omlazení čínského národa je největším snem v moderní historii země.

V červnu 2019 zahájilo vedení strany celostátní vzdělávací kampaň mezi 90 miliony členů, v níž je vyzvalo, aby zůstali věrni původní myšlence a poslání strany – usilovat o štěstí čínského lidu a omlazení čínského národa.

Nová generace se připojuje

V současné době se stále více mladých Číňanů připojuje úsilí, jehož cílem je vytvořit lepší budoucnost pro zemi a její obyvatele.

Komentátor Einar Tangen řekl, že mladí Číňané se probouzejí a chtějí se aktivně podílet na rozvoji země.

„Myslím, že mnoho mladých lidí se probudilo a řeklo si: ‚Poslouchejte, pokud má Čína jít kupředu, bude potřebovat to nejlepší z naší generace. A já se toho chci účastnit'," uvedl Tangen v nedávném rozhovoru pro CGTN.

„Na ekonomickém úspěchu má hlavní podíl posledních 40 let. Lidé jsou hrdí na to, jak daleko Čína došla," dodal.

„Jsme to my, mladá generace, kdo nese odpovědnost za budoucí úspěch Číny," řekla Zhu Yuhuilan, studentka Pekingské univerzity. „Musíme ji přijmout a dosáhneme úspěchů."

Vzhledem k tomu, že se mladé generace věnují ambiciózním cílům, může Čína na své cestě s větší jistotou přijímat různé výzvy – ať už jde o boj proti chudobě, boj proti COVID-19 nebo transformaci svého modelu růstu.

