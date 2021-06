CGTN: Čo stojí za vznešenými ambíciami mladých Číňanov?

„Čínska mládež by mala podporovať snaživého ducha, byť pevná v ideáloch, držať sa viery, byť dosť odvážna na to, aby čelila ťažkostiam a dokázala napredovať, a tvrdo neústupne pracovať," uviedol Si počas inšpekčnej cesty na Pekinskej univerzite v Pekingu, hlavnom meste Číny.

Vyzval mladých ľudí, aby úzko prepojili svoje ideály s budúcnosťou krajiny a usilovali sa o národné omladenie.

Od nádrže na metán až po čínsky sen

Si našiel svoje kariérne ambície v mladom veku pri práci v malej dedine v provincii Šan-si na severozápade Číny.

V roku 1969 pricestoval 15-ročný Si do dediny Liangjiahe v rámci kampane, ktorá vnímala, že na vidieku žijú a pracujú desiatky miliónov mladých vzdelaných ľudí. Strávil tam takmer sedem rokov a v tomto procese objavil svoje celoživotné poslanie - dosiahnuť zmenu tým, že slúži ľuďom.

Si vstúpil do Komunistickej strany Číny (KSČ) v roku 1974. Potom sa stal tajomníkom strany v Liangjiahe a viedol dedinčanov k uskutočneniu série projektov v prospech miestnych obyvateľov, vrátane výstavby priehrady, nádrží na metán, šijacej dielne, konsignačného skladu a mlynu.

S cieľom postaviť nádrže na metán, ktoré by mohli dedinčanom dodať plyn pre ich sporáky a svetlá, odcestoval Si do susednej provincie S'-čchuan, aby sa dozvedel viac o týchto technikách. Po návrate do Liangjiahe zistil, že prax je ťažšia ako teória.

„Vykopanie prvej nádrže na metán bolo náročné," spomínal v rozhovore z roku 2004. „Voda v okolí nádrže stále stúpala, ale po plyne nebolo ani stopy. Ukázalo sa, že problémom bolo upchaté potrubie. Keď sme konečne odstránili prekážku, potrubie mi vystreklo hnoj na tvár. Okamžite začal prúdiť plyn, takže sme rýchlo pripojili potrubie k sporáku. Nad našim metánovým sporákom sa vytvoril viac ako 30 cm vysoký plameň."

Počas iného rozhovoru v roku 2003 Si zhrnul, ako ho ovplyvnila skúsenosť v Liangjiahe: „Videl som silu ľudí a základ ich života. Vtedy som začal skutočne rozumieť ľuďom a spoločnosti."

Počas svojej politickej kariéry v rôznych častiach Číny si Si udržiaval a upevňoval svoje väzby s ľuďmi a snažil sa zlepšovať ich životy. Potom, čo sa stal vodcom na národnej úrovni, vyzval celú stranu a národ, aby spolupracovali na lepšej Číne.

„Naším poslaním je splniť túžbu ľudí po šťastnom živote," uviedol Si na stretnutí s novinármi po zvolení za generálneho tajomníka ÚV KSČ v novembri 2012.

Koncept čínskeho sna vyzdvihol o dva týždne neskôr, keď sa zúčastnil výstavy s názvom „Cesta k obnove". Povedal, že dosiahnutie veľkého omladenia čínskeho národa je najväčším snom krajiny v modernej dobe.

V júni 2019 vedenie strany zahájilo celonárodnú vzdelávaciu kampaň medzi 90 miliónmi členov KSČ a vyzvalo ich, aby zostali verní pôvodnej ašpirácii a zakladajúcej misii strany - hľadať šťastie pre čínsky ľud a omladenie čínskeho národa.

K misii sa pripájajú nové generácie

Dnes sa čoraz viac mladých Číňanov pripája k misii zameranej na vytvorenie lepšej budúcnosti pre krajinu a jej obyvateľov.

Komentátor publicistiky Einar Tangen uviedol, že mladí Číňania sa prebúdzajú a chcú sa aktívne podieľať na rozvoji krajiny.

"Myslím si, že veľa mladých ľudí sa prebudilo a povedalo: „Počúvajte, ak má Čína napredovať, bude potrebovať to najlepšie z našej generácie. A ja chcem byť pri tom," povedal Tangen pre CGTN v nedávnom rozhovore.

"Za posledných 40 rokov došlo k veľkému hospodárskemu úspechu. Sme hrdí na to, ako ďaleko sa Čína dostala," dodal.

„My ako mladá generácia nesieme zodpovednosť za dobu," povedal Zhu Yuhuilan, študent pekinskej univerzity. „Prijmeme svoju zodpovednosť a dosiahneme úspechy."

Keď sa mladé generácie budú venovať ambicióznym cieľom, môže Čína na svojej ceste sebaisto čeliť rôznym výzvam - či už ide o zmiernenie chudoby, boj proti COVID-19 alebo transformáciu jej modelu rastu.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-12/What-is-behind-young-Chinese-people-s-lofty-ambitions--110NIEcv2ow/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=pjRSGTOoSz4

