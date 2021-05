CGTN: Cidade de Zhaojin, o solo vermelho no noroeste da China

Transmita o gene vermelho

Em maio de 2018, Wang Tianjiao, então membro da terceira série da escola primária do Exército Vermelho de Beiliang, escreveu uma carta para o presidente chinês, Xi Jinping, em nome de seus colegas de classe, contando-lhe sobre sua experiência em aprender história revolucionária e o desenvolvimento da escola.

Não demorou muito para que Xi respondesse aos alunos em uma carta, incentivando-os a transmitir o gene vermelho de geração para geração. Xi escreveu que esperava que os alunos valorizassem aquela época e estudassem arduamente, com o coração grato, e crescessem e se tornassem úteis para o país, para o povo e para a sociedade no futuro.

A escola primária do Exército Vermelho de Beiliang é um traço da história revolucionária da vila. Foi fundada em 1955 no antigo local revolucionário, o local da reunião de Chenjiapo.

Em junho de 2000, a mãe de Xi, Qi Xin, visitou a escola. Ao ver suas salas de aula deterioradas e instalações antigas, ela mobilizou toda a família para doar 150 mil yuans (US$ 18.116) para mudar e reconstruir a escola.

Desde então, com o apoio do governo e de diferentes setores da sociedade, a escola continua a melhorar suas condições com edifícios acadêmicos e dormitórios recém-construídos, salas de aula profissionais e um parque de diversões cobertos com borracha sintética.

O desenvolvimento rápido beneficia a população local

Em 2015, quando Xi Jinping visitou a cidade de Zhaojin, ele enfatizou a importância de fortalecer o estudo da história das bases revolucionárias, de resumir as experiências históricas e de levar adiante o espírito revolucionário e o estilo de trabalho perfeito.

A cidade tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos. Foram construídas vias expressas, comunidades de assentamento para transferência de residentes, lojas de conveniência, estádios e outras infraestruturas. O antes remoto e retrógrado local se transformou em uma cidade famosa pelo turismo vermelho.

"A renda per capita em 2015 foi de 8.848 yuans. Em 2020, a renda per capita subiu para 15.235 yuans", disse Bai Wei, secretário da filial do Partido na cidade de Zhaojin. "A cidade era pobre e retrógrada. Os jovens tinham ido embora, e as meninas não se casavam aqui. Mas nos últimos dois anos, 16 estudantes universitários voltaram."

"A cidade de Zhaojin é muito boa. Volte para cá e trabalhe neste lugar vermelho; há uma sensação de honra e ganho", disse Bai.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-25/Zhaojin-Town-the-red-soil-in-northwest-China-10yFK4FcVXy/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1520950/image.jpg

FONTE CGTN

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN