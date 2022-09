CGTN: Čína je odhodlaná otvoriť sa na vyššej úrovni pre zintenzívnenie obchodu so službami

PEKING, september. 6. 2022 /PRNewswire/ -- V pondelok sa v Pekingu skončil Čínsky medzinárodný veľtrh obchodu so službami (CIFTIS) 2022, čím krajina vyslala signál o svojom neochvejnom odhodlaní presadzovať širšie a hlbšie otvorenie.

Tohtoročné podujatie s názvom „Spolupráca pre lepší rozvoj, inovácie pre zelenšiu budúcnosť" má výstavnú plochu 152 000 metrov štvorcových a zúčastňuje sa na ňom viac ako 2 400 spoločností vrátane viac ako 400 spoločností z rebríčka Global Fortune 500 a popredných priemyselných podnikov.

Z údajov čínskeho ministerstva obchodu (MO Číny) vyplýva, že bolo podpísaných celkovo 1 339 projektov, z toho 513 stavebných projektov, 175 investičných dohôd, 128 strategických dohôd a 173 dohôd o prvom uvedení výrobkov na trh.

CIFTIS je pre Čínu kľúčovou platformou na rozšírenie otvorenosti, prehĺbenie spolupráce a priekopnícke inovácie, uviedol v stredu čínsky prezident Si Ťin-pching v blahoprajnom liste k CIFTIS 2022.

Vyjadril ochotu krajiny spolupracovať s ostatnými krajinami na presadzovaní skutočného multilateralizmu, inkluzívnosti a obojstranne výhodnej spolupráce a spoločne podporovať otvorenú a spoločnú ekonomiku služieb s cieľom vniesť impulz do oživenia svetového hospodárstva.

Zdôraznený ekologický rozvoj

Na tohtoročnom veľtrhu CIFTIS bola po prvýkrát zriadená sekcia environmentálnych služieb. Zameriava sa na ekologický rozvoj v súvislosti s úsilím krajiny dosiahnuť najvyššiu úroveň emisií oxidu uhličitého a ciele uhlíkovej neutrality.

Táto sekcia sa rozprestiera na ploche 16 700 metrov štvorcových a zameriava sa na témy, ako sú energie a klíma s nízkymi emisiami CO2, nízkouhlíkové hospodárstvo, nulová bilancia emisií uhlíka a zelené technológie.

Bolo predstavených niekoľko nových produktov a technológií, ako sú zelené nízkouhlíkové servery pre cloud computing, výpočet uhlíkovej stopy ESG a zelené osobné počítače.

Organizátori tiež zorganizovali 24 fór a konferenčných aktivít s cieľom hlbšie preskúmať cestu globálnej spolupráce v oblasti ekologického rozvoja.

„Vízie sa naplnia len vtedy, keď podľa nich budeme konať," uviedol Si Ťin-pching v písomnom vyhlásení na 26. konferencii zmluvných strán OSN o zmene klímy, ktorá sa konala minulý rok, keďže Čína za posledné desaťročie zaznamenala pozoruhodný pokrok v oblasti úspor energie a znižovania emisií uhlíka.

Do roku 2021 klesla spotreba energie na jednotku HDP v Číne o 26,2 % v porovnaní s rokom 2012 a za posledné desaťročie znížila svoju uhlíkovú náročnosť o 34 %.

Rozvíjajúci sa obchod so službami v Číne

Čínsky obchod so službami zaznamenal raketový rast, pričom pridaná hodnota čínskeho sektora služieb sa za posledných 10 rokov zvýšila 1,49-krát a kumulatívny obchod so službami presiahol 4 bilióny USD.

V prvej polovici roka 2022 sa čínsky dovoz a vývoz služieb tiež zvýšil o 2,89 bilióna čínskych jüanov (419 miliárd USD), čo predstavuje medziročný nárast o 21,6 %.

V rastúcom čínskom sektore služieb si našli vhodné miesta aj zahraniční investori. MO Číny uviedlo, že skutočné využitie zahraničných investícií v Číne v roku 2021 medziročne vzrástlo o 14,9 % na približne 1,15 bilióna čínskych jüanov (180,72 miliardy USD), z čoho 79 % predstavoval sektor služieb.

Čínsky prezident vo svojom blahoprajnom liste tiež prisľúbil, že krajina sa naďalej zaväzuje podporovať rozširovanie prístupu na trh v sektore služieb, uľahčovať otváranie cezhraničného obchodu so službami a usilovať sa o vytvorenie vysokoštandardného systému otvárania sektora služieb.

Oživenie globálnej ekonomiky

Vo svojom blahoprajnom liste Si Ťin-pching zdôraznil, že CIFTIS aktívne prispieva k rozvoju globálnych služieb a obchodu so službami.

CIFTIS sa bezpochyby koná v pravý čas s cieľom posilniť globálnu spoluprácu, reagoval na slová Si Ťin-pchinga veľvyslanec Spojených arabských emirátov (SAE) v Číne, Dr. Ali Obaid Al Dhaheri, počas nedávneho rozhovoru pre CGTN.

Generálna riaditeľka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala v stredu na samite o globálnom obchode so službami CIFTIS 2022 zdôraznila, že súčasná svetová ekonomika je čoraz viac poháňaná sektorom služieb a so zrýchľujúcou sa digitalizáciou obchodu so službami bude podiel obchodu so službami na globálnom obchode naďalej rásť.

Podľa ministerstva obchodu dosiahol čínsky obchod so službami za posledné desaťročie priemernú ročnú mieru rastu 6,1 %, čo je o 3,1 percentuálneho bodu viac ako celosvetová úroveň. Objem obchodu so službami v krajine je už osem rokov po sebe na druhom mieste na svete.

V súčasnosti obchoduje s Čínou v oblasti služieb viac ako 200 krajín a regiónov.

Organizácia CIFTIS plne dokazuje odhodlanie Číny ďalej otvárať svoj sektor služieb, čo svet víta, povedal pre CGTN veľvyslanec Malajzie v Číne, Raja Dato' Nushirwan Zainal Abidin.

