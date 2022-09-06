CGTN: Расширяя торговлю услугами, Китай стремится к большей открытости

ПЕКИН, 6 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- С завершением в понедельник в Пекине 2022 года Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS) страна подала сигнал о своей непоколебимой решимости добиваться более широкой и глубокой открытости.

Выставка этого года под названием «Сотрудничество для развития, инновации для зеленого будущего» занимает выставочную площадь 152 000 квадратных метров, в ней принимают участие более 2400 компаний, включая более 400 компаний из списка Global Fortune 500 и ведущих предприятий отрасли.

По данным Министерства торговли Китая было подписано в общей сложности 1339 соглашений о проектах, включая 513 строительных проектов, 175 инвестиционных сделок, 128 стратегических соглашений и 173 впервые выпущенных продуктов.

Выставка CIFTIS является для Китая критически важной платформой для расширения открытости, углубления сотрудничества и внедрения инноваций, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном письме участникам CIFTIS 2022 года в среду.

Он выразил готовность страны работать с другими странами, чтобы поддерживать реальную многосторонность, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, а также совместно продвигать открытую экономику общих услуг, чтобы придать импульс восстановлению мировой экономики.

Особое внимание экологичному развитию

В этом году на выставке CIFTIS впервые появился раздел экологических услуг. Он посвящен экологичному развитию на фоне усилий страны по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности.

Этот раздел занимает площадь 16 700 кв. м и посвящен таким темам, как низкоуглеродная энергетика, климат и углеродная экономика, а также углеродная нейтральность и экологически чистые технологии.

На выставке был представлен ряд новых продуктов и технологий, таких как экологичные низкоуглеродные серверы облачных вычислений, расчет углеродного следа с учетом критериев ОСОК (окружающая среда, общественная деятельность, корпоративное управление) и экологичные персональные компьютеры.

Организаторы также провели 24 форума и конференции для глубокого изучения пути глобального сотрудничества в области экологичного развития.

«Концепции станут реальностью только тогда, когда мы будем действовать в соответствии с ними», — отметил Си Цзиньпин в своем письменном обращении к 26-й Конференции Сторон ООН по изменению климата в прошлом году, поскольку за последнее десятилетие Китай добился заметного прогресса в области энергосбережения и сокращения углеродных выбросов.

К 2021 году энергопотребление в Китае на единицу ВВП сократилось на 26,2% по сравнению с 2012 годом, а углеродоемкость за последнее десятилетие сократилась на 34%.

Рост торговли услугами в Китае

Торговля услугами в Китае существенно расширилась, добавленная стоимость китайского сектора услуг выросла за последние 10 лет в 1,49 раза, а совокупный объем торговли услугами превысил $4 трлн.

В первой половине 2022 года объем китайского импорта и экспорта услуг также вырос на 2,89 трлн юаней (419 млрд долларов США), увеличившись на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иностранные инвесторы также находят привлекательные стороны в растущем китайском секторе услуг. По данным Министерства торговли в 2021 году фактический объем иностранных инвестиций в Китай вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 1,15 трлн юаней (180,72 млрд долларов США), из которых 79% пришлись на сектор услуг.

В своем приветственном письме китайский лидер также подчеркнул, что страна по-прежнему привержена расширению доступа на рынки в секторе услуг, содействию открытости в трансграничной торговле услугами и созданию первоклассной системы открытости для сектора услуг.

Вливание жизненных сил в мировую экономику

В своем приветственном письме Си Цзиньпин отметил, что выставка CIFTIS вносит активный вклад в развитие глобальных услуг и торговли услугами.

Несомненно, CIFTIS проводится очень своевременно для укрепления глобального сотрудничества, сказал посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Китае д-р Али Обаид Аль Дахери (Ali Obaid Al Dhaheri), повторяя слова Си Цзиньпина, во время недавнего интервью CGTN.

Выступая в среду на Всемирном саммите по торговле услугами CIFTIS 2022 года, Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala) подчеркнула, что современная мировая экономика во все большей степени определяется сектором услуг, и по мере ускорения цифровизации торговли услугами доля торговли услугами в мировой торговле продолжит расти.

Среднегодовые темпы роста торговли услугами в Китае за последнее десятилетие составили 6,1%, что на 3,1 процентных пункта выше, чем на мировом уровне, по данным Министерства торговли. Объем торговли услугами в стране занимает второе место в мире уже восемь лет подряд.

В настоящее время более 200 стран и регионов осуществляют торговлю услугами с Китаем.

Проведение выставки CIFTIS в полной мере демонстрирует приверженность Китая дальнейшему открытию своего сектора услуг, что приветствуется мировым сообществом, заявил CGTN посол Малайзии в Китае Раджа Дато Нуширван Зайнал Абидин (Raja Dato' Nushirwan Zainal Abidin).

https://news.cgtn.com/news/2022-09-05/Revving-up-services-trade-China-is-committed-to-higher-level-opening-1d5g2fAhn5m/index.html

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SOURCE CGTN