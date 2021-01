CGTN: Čína považuje zimní olympijské hry v Pekingu za příležitost k propagaci ledních a zimních sportů

PEKING, 26. ledna 2021 /PRNewswire/ -- V době kdy svět stále čelí pandemii COVID-19 a Čína řeší sporadická ohniska nákazy, dospěly přípravy na zimní olympijské hry v Pekingu, které se budou konat v roce 2022, do kritické fáze.

V pondělí čínský prezident Si Ťin-pching řekl, že se domnívá, že Čína, ve spolupráci s ostatními zúčastněnými stranami, úspěšně dokončí všechny přípravné práce na zimní olympijské hry v Pekingu podle plánu.

Prezident Si Ťin-pching tuto poznámku vyslovil v průběhu telefonického rozhovoru s Thomasem Bachem, prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Prezident Si Ťin-pching řekl, že Čína přísně dodržuje opatření na zabránění šíření pandemie, překonala její důsledky a aktivně pokračuje v provádění přípravných prací, a dodal, že v současné době byl zaznamenán výrazný pokrok ve výstavbě sportovišť a potřebné infrastruktury pro zimní olympijské hry v Pekingu.

Když Peking v roce 2015 získal pořadatelství zimních olympijských her, řekl prezident Bach, že zimní olympijské hry v roce 2022 jsou „v bezpečných rukou."

Dnes, v době kdy do začátku zimních olympijských her v Pekingu zbývá méně než 400 dní (hry začnou 4. února 2022), byla dokončena výstavba a rekonstrukce všech 12 sportovišť, a to navzdory problémům a nejistotě v souvislosti s pandemií COVID-19. Vysokorychlostní železniční dopravní linka mezi Pekingem a spolupořadatelským městem Čang-ťia-kchou je již v provozu, dorazily přihlášky od téměř jednoho milionu dobrovolníků a byly také schváleny oficiální olympijské piktogramy.

Čína považuje přípravy na zimní olympijské hry v Pekingu za příležitost k propagaci, popularizaci a rozvoji ledních a zimních sportů, řekl prezident Si Ťin-pching a dodal, že Peking je jediné město na světě, které uspořádalo letní i zimní olympijské hry, a díky tomu tak jedinečným způsobem podporuje mezinárodní olympijské hnutí.

Podle zprávy Renminské čínské univerzity z loňského prosince se zimním sportům v Číně v letech 2019 – 2020 věnovalo alespoň jednou nejméně 150 milionů lidí, což je polovina z cílového počtu 300 milionů lidí, kterého chce Čína dosáhnout, a to navzdory tomu, že pandemie přinutila minimálně polovinu lidí změnit plány a museli zrušit své plánované zimní sportování.

Tato zpráva také naznačuje, že počet lidí, kteří sledují aktuální informace o zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu, stabilně roste, z 6,2 % v roce 2018 až na 10,4 % v roce 2020. A celých 70 % účastníků vyjádřilo v posledních třech letech opakovaný zájem zúčastnit se těchto olympijských her prostřednictvím různých kanálů.

Prezident Si Ťin-pching klade na přípravné práce pro zimní olympijské hry 2022 velký důraz. Minulý týden osobně kontroloval sportoviště a postup přípravných prací v čínském hlavním městě Pekingu a ve městě Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej.

V únoru 2019, během své inspekční cesty po parku Šou-kang v okrese Š'-ťing-šan, kde sídlí Organizační výbor pro zimní olympijské hry 2022 v Pekingu, prezident Si Ťin-pching zdůraznil nutnost uspořádat olympijské hry ekologicky šetrným, otevřeným a čistým způsobem a všechny přípravné práce provést na té nejvyšší možné úrovni.

Pan Bach, předseda Mezinárodního olympijského výboru, řekl, že podporuje čínský koncept uspořádat olympijské hry ekologicky šetrným, otevřeným a čistým způsobem a že je připraven poskytnout Číně veškerou podporu tak, aby tyto zimní olympijské hry byly úspěšné, dokonalé a bezpečné a naplnily nejen své poslání v oblasti propagace zimních sportů mezi 300 miliony Číňanů, ale pomohly i k dalšímu rozvoji mezinárodního olympijského hnutí.

Pan Bach dále řekl, že Mezinárodní olympijský výbor chce i nadále podporovat olympijského ducha a staví se proti politizaci sportu a dodal, že Mezinárodní olympijský výbor bude i nadále posilovat dlouhodobou strategickou spolupráci s Čínou.

