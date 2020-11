CGTN: Čína tvrdí, že vynakladá veľké úsilie na domácom trhu a aktívne vyhľadáva zahraničné príležitosti

Pôvodný článok si môžete prečítať tu.

Napriek tomu sa Pekingu otvorenie dverí dokorán javí ako dlhodobý plán, ktorého sa vzdať nemusí. Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok na 12. samite BRICS uviedol, že Čína sa bude „aktívnejšie integrovať v rámci globálneho trhu". Namiesto toho, aby Čína zatvárala dvere pred otvorením, objala svet otvorenejšou náručou, poznamenal prezident Si.

BRICS je skratka pre blok rozvíjajúcich sa trhov, ktorý združuje Brazíliu, Rusko, Indiu, Čínu a Južnú Afriku. Utorkové stretnutie hostilo Rusko, ktoré tento rok predsedá skupine BRICS.

Dodal, že Čína zdvojnásobí svoje úsilie o rozšírenie domáceho dopytu, prehĺbenie reforiem vo všetkých aspektoch a podporí inovácie vo vede a technike, aby dala impulz svojmu hospodárskemu rastu.

„Posilnenie vnútorného obehu nemá žiadny rozpor s čínskou politikou otvárania sa," uviedol v stanovisku pre Global Times profesor Gao Liankui z EU Business School. „Nový model rozvoja ... bol zavedený na základe objektívneho vývoja čínskej ekonomiky, ktorá zaznamenala modernizáciu priemyslu a expanziu domáceho trhu."

"Spolu s technologickým rozvojom dôjde v ekonomickom subjekte k zmene jeho komparatívnych výhod, ktoré povedú k určitému stupňu substitúcie dovozu. Nie je to jedinečná cesta Číny," uviedol v článku profesor Gao.

Prezident Si tiež na stretnutí BRICS zdôraznil potrebu medzinárodnej solidarity v boji proti koronavírusu. „Musíme prekonať rozdiely a predsudky jednotne a racionálne a vytvoriť najväčšiu synergiu v boji proti vírusu," uviedol.

Záväzok Číny v oblasti uhlíkovej neutrality

Na stretnutí skupiny BRICS prezident Si zdvojnásobil záväzok krajiny v oblasti uhlíkovej neutrality do roku 2060. Podľa odborníkov by tento cieľ vyžadoval, aby Peking do roku 2050 dosiahol takmer nulové emisie.

Čína zintenzívni svoje národne určené príspevky a bude sa usilovať o dosiahnutie maximálnych emisií oxidu uhličitého do roku 2030, pričom prisľúbil: „Môžete sa spoľahnúť, že Čína splní svoj prísľub."

„Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2060 si vyžaduje obrovskú transformáciu vo všetkých aspektoch sociálnych, ekonomických, energetických a technologických systémov," povedal pre agentúru Xinhua He Jiankun, podpredseda Národného výboru expertov pre zmenu podnebia, čo znamená, že nová energia a obnoviteľná energia budú na prvom mieste.

Oficiálne údaje ukazujú, že čínske emisie oxidu uhličitého v roku 2018 boli o 45,8 percenta nižšie ako v roku 2005, čo znamená, že krajina splnila svoj cieľ zníženia emisií o dva roky skôr, ako bolo naplánované.

Vláda okrem toho vyriešila spôsoby podpory „zeleného rozvoja". Čína podporuje obchodovanie s emisiami uhlíka v siedmich provinciách a mestách vrátane Pekingu a Šanghaja od roku 2011 s cieľom preskúmať trhové mechanizmy na kontrolu emisií skleníkových plynov.

Čína je pripravená splniť si svoje náležité medzinárodné záväzky zodpovedajúce jej úrovni rozvoja, uviedol na utorňajšom stretnutí prezident Si.

Budovanie partnerstva BRICS na novej priemyselnej revolúcii

Pokiaľ ide o partnerstvo BRICS, prezident Si zdôraznil, že Čína je ochotná spolupracovať s ostatnými členmi BRICS na urýchlení budovania partnerstva BRICS na novej priemyselnej revolúcii.

Čína zriadi konkrétne pre toto partnerstvo inovačné centrum v meste Xiamen, v provincii Fujian na juhovýchode Číny, oznámil na stretnutí čínsky prezident. Podľa prezidenta Si inovačné centrum uľahčí spoluprácu v oblastiach, ako je koordinácia politík, školenie personálu a rozvoj projektov.

Skupina BRICS, bola v roku 2009 založená s cieľom nastoliť spravodlivý, demokratický a multipolárny svetový poriadok a zároveň pomôcť pri formovaní stabilného, predvídateľného a diverzifikovanejšieho medzinárodného menového systému.

„BRICS funguje ako protipól voči skupine G7 a ďalším inštitúciám, ktorým dominujú USA," upozornil londýnsky politický komentátor Freddie Reidy. „Toto založenie sa interpretovalo ako potreba nájsť novú globálnu rezervnú menu, čo malo za následok okamžitý pokles hodnoty dolára, čo demonštruje značný vplyv skupiny."

Prezident Si tiež vyzval krajiny skupiny BRICS, aby držali štandard multilateralizmu na vysokej úrovni a chránili tak ciele a zásady Charty OSN a medzinárodného poriadku podporovaného medzinárodným právom.

Blahobyt ľudí by mal byť vždy v centre pozornosti, zdôraznil vo svojom prejave a zároveň vyzval skupinu, aby sa usilovala o víziu spoločenstva so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo.

V súčasnosti je svet uviaznutý medzi najvážnejšou pandémiou za posledné storočie a závažnými zmenami, ktoré sa za posledných sto rokov nestali, uviedol prezident Si, pričom odkazoval na pandémiu COVID-19, ktorá uvrhla svet do najhoršej recesie od Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch.

„Napriek tomu všetkému sme naďalej presvedčení, že téma našej doby - mier a rozvoj - sa nezmenila a že trend smerujúci k multipolarite a ekonomickej globalizácii sa nedá zvrátiť," uviedol.

