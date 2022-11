PEQUIM, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo dependem de áreas úmidas para seu sustento, cerca de uma em cada oito pessoas na Terra. No entanto, essas áreas são o ecossistema mais ameaçado da Terra.

De acordo com as Nações Unidas, 35% das áreas úmidas do mundo desapareceram desde 1970.

CGTN: Como proteger as áreas úmidas e construir um futuro compartilhado para toda a vida na Terra?

Com o tema "Ação em Áreas Úmidas para Pessoas e Natureza", a 14ª Reunião da Conferência das Partes Contratantes da Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas (COP14) está sendo realizada de 5 a 13 de novembro, com sede em Wuhan, na China, e uma sessão paralela em Genebra, na Suíça, em formato presencial e on-line.

Esta reunião nos dá a oportunidade de aumentar a conscientização, fortalecer a cooperação e ampliar a ação das áreas úmidas em todo o mundo, elogiou o presidente chinês Xi Jinping no sábado ao fazer seu discurso por videoconferência na cerimônia de abertura dos eventos.

Xi prometeu que a China buscará a modernização da harmonia entre a humanidade e a natureza, promoverá o desenvolvimento de alta qualidade na causa da conservação das áreas úmidas e promoverá intercâmbios e a cooperação internacionais.

O que a China fez?

Com quatro por cento das áreas úmidas do mundo, a China atendeu às diversas necessidades de um quinto da população mundial para produção, vida, ecologia e cultura de áreas úmidas.

Em seu discurso, Xi observou que conquistas históricas foram feitas na conservação de áreas úmidas na China. O país aumentou a área de pântanos para 56,35 milhões de hectares, implementou um sistema de proteção e promulgou uma Lei de Conservação de Áreas Úmidas, de acordo com Xi.

Desde que aderiu à Convenção da Ramsar em 1992, a China estabeleceu e aprimorou sua estrutura legal para a proteção das áreas úmidas, bem como sistemas para gestão de proteção, planejamento de projetos, investigação e monitoramento. O país também cumpriu suas obrigações sob a convenção e continuou a ampliar a cooperação internacional nesse sentido.

O governo central gastou RMB 19,8 bilhões (cerca de USD 2,73 bilhões) em mais de 4.100 projetos para promover a proteção e restauração de áreas úmidas em todo o país desde 2003.

A China tem agora 64 áreas úmidas de importância internacional e 29 áreas úmidas de importância nacional, bem como 901 parques de áreas úmidas nacionais.

No mês passado, a China lançou um plano de proteção de áreas úmidas para o período de 2022-2030, com o objetivo de aumentar sua taxa de proteção de áreas úmidas para 55% até 2025, enquanto aumenta o número de áreas úmidas de importância internacional e nacional em 20 e 50, respectivamente.

O presidente chinês também apresentou o plano adicional da China de incorporar 11 milhões de hectares de suas áreas úmidas ao sistema de parques nacionais do país, adicionando um plano nacional de conservação de áreas úmidas e grandes projetos de conservação serão implementados.

Caminho para a conservação ecológica global

No sábado, o presidente chinês solicitou esforços para construir um consenso global sobre a valorização das áreas úmidas, promover o processo global de conservação das áreas úmidas e melhorar o bem-estar das pessoas em todo o mundo, alavancando o papel das áreas úmidas.

A China construirá um centro internacional de manguezais em Shenzhen e apoiará a convocação de uma conferência do Fórum Costeiro Mundial, anunciou Xi.

De acordo com o artigo da China sobre conservação da biodiversidade, o país ofereceu apoio a mais de 80 países em desenvolvimento na conservação da biodiversidade no âmbito da cooperação Sul-Sul.

A China também fez da cooperação ecológica uma parte fundamental da cooperação do Cinturão e Rota. Em 2021, a China lançou a Iniciativa de Parceria de Desenvolvimento Verde "Cinturão e Rota" com 31 países parceiros, pedindo cooperação internacional para alcançar uma recuperação econômica verde e sustentável e promover um crescimento econômico de baixo carbono, resiliente e inclusivo pós-epidemia.

Além disso, a China participou ativamente de conferências e atividades internacionais, incluindo a Cúpula das Nações Unidas sobre Biodiversidade e a Cúpula de Líderes sobre o Clima, dando impulso à conservação da biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável.

Esses casos são um microcosmo dos passos concretos da China para promover a cooperação ecológica global, com o conceito de construir um futuro compartilhado para toda a vida na Terra como base.

