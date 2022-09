CGTN: cúpula de Samarkand: o que a China propôs para impulsionar a unidade e a cooperação da SCO

PEQUIM, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em sua primeira viagem ao exterior desde o início da pandemia da COVID-19, o presidente da China Xi Jinping, viajou para a Ásia Central a fim de participar da cúpula anual da Shanghai Cooperation Organization (SCO), realizada este ano na cidade de Samarcanda, no Uzbequistão.

Segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, denominá-lo "O evento mais importante da diplomacia de chefe de estado da China na véspera do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China", mostra a grande importância que a China atribui à SCO.

Na 22ª Reunião do Conselho de Chefes de Estado da SCO na sexta-feira, o presidente Xi observou que a SCO tem sido uma força construtiva importante em assuntos internacionais e regionais.

Xi conclamou o grupo a defender o Espírito de Xangai, fortalecer a União e a cooperação e promover a construção de uma comunidade da SCO ainda mais próxima com um futuro compartilhado.

O Espírito de Xangai levado adiante

A cúpula da SCO de Samarcanda é realizada em um momento em que o mundo está testemunhando o impacto combinado de uma pandemia jamais vista em um século, uma tendência de desglobalização e outros fatores complexos, com o sistema global de governança econômica enfrentando desafios.

O Espírito de Xangai, com o nome da cidade chinesa em que o grupo foi fundado e com o reforço de seus valores e diretrizes, apresenta confiança mútua, benefício mútuo, igualdade, consulta, respeito à diversidade cultural e busca pelo desenvolvimento comum.

Na sexta-feira, Xi declarou que o que pode ser retirado das ricas práticas do grupo inclui confiança política, cooperação mutuamente benéfica, igualdade, abertura e inclusão e equidade e justiça, que incorporam plenamente o Espírito de Xangai.

Foi demonstrado que o Espírito de Xangai é a fonte de força para o desenvolvimento da SCO, e também o guia fundamental que os estados-membros da SCO devem continuar a seguir nos próximos anos, disse ele.

"Devemos o sucesso notável da SCO ao Espírito de Xangai. E continuaremos a seguir sua orientação à medida que avançarmos", prometeu.

Além da segurança

Em um momento em que os conflitos geopolíticos e as ameaças de segurança não tradicionais, como o extremismo e o terrorismo, estão em ascensão, a SCO desempenha um papel importante na proteção da segurança regional e da prosperidade conjunta. Mas seu papel vai além da segurança.

Durante seu discurso, Xi conclamou os membros da SCO a fortalecer a cooperação prática entre eles. Segundo ele, a China está pronta para trabalhar com todas as outras partes interessadas para realizar a Iniciativa de Desenvolvimento Global proposta pela China e promover em conjunto a Iniciativa Cinturão e Rota.

Na cúpula, também foram adotadas declarações sobre como proteger a energia internacional e a segurança alimentar. Xi prometeu que a China oferecerá aos países em desenvolvimento a assistência humanitária emergencial de grãos e outros suprimentos no valor de 1,5 bilhão de yuans.

O presidente chinês também incentivou o grupo a implementar plenamente os documentos de cooperação em áreas como comércio e investimento, infraestrutura, cadeias de suprimentos, inovação científica e tecnológica e inteligência artificial.

Alertando contra uma "obsessão por formar um pequeno círculo," Xi reiterou a importância de manter o verdadeiro multilateralismo para melhorar a governança global e garantir que a ordem internacional seja mais justa e equitativa.

Visão para o futuro

Desde sua fundação em 2001, a SCO teve uma jornada extraordinária. Até o momento, a organização tem oito membros efetivos, quatro países observadores e vários parceiros de diálogo.

Em termos de escopo geográfico e população, a SCO é a maior organização regional do mundo, cobrindo aproximadamente 60% da área terrestre da Eurásia e 41% da população mundial. Seus membros responderam por 24% do PIB global em 2021, de acordo com o Banco Mundial.

E a SCO está crescendo ainda mais. Na cúpula de sexta-feira, foi assinado um memorando de obrigações sobre a adesão plena do Irã à SCO; foi iniciado o processo de adesão da Bielorrússia; foram assinados MOUs concedendo ao Egito, Arábia Saudita e Catar o status de parceiros de diálogo da SCO; foram feitos acordos sobre a admissão de Bahrein, Maldivas, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Mianmar como novos parceiros de diálogo.

Ao observar que um número crescente de países se inscreveu para se unir à família SCO, o presidente da China declarou que isso demonstra plenamente o poder da visão da SCO e a confiança amplamente compartilhada em seu futuro.

Concluindo seu discurso, Xi conclamou todos os países a agirem no Espírito de Xangai, trabalharem para o desenvolvimento constante da SCO e, em conjunto, transformarem a região em um lar pacífico, estável, próspero e bonito.

FONTE CGTN

