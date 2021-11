CGTN: Das „InnoBay 2021" Sonderprogramm konzentriert sich auf die Innovationsdynamik der Greater Bay Area

BEIJING, 24. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Die Greater Bay Area, die Hongkong, Macao und neun Städte in der Provinz Guangdong umfasst, hat sich zu einem der wichtigsten Standorte für technologische Innovationen in China entwickelt. Um das technologische und unternehmerische Potenzial der Region weiter zu erschließen, veranstalteten CGTN und die Hong Kong X Foundation, eine Wohltätigkeitsorganisation von Sequoia China, am 22. November gemeinsam das Sonderprogramm „InnoBay 2021".