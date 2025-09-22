CGTN:Xinjiang en su período más próspero de la historia: libro blanco

PEKÍN, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Xinjiang de hoy está experimentando el mejor período de desarrollo de su historia, según un libro blanco emitido por la Oficina de Información del Consejo de Estado el viernes, destacando que se han tomado medidas sólidas para gobernar la región autónoma Uygur de Xinjiang de China de acuerdo con la ley, mantener la estabilidad a través de la unidad étnica, fortalecer la identidad cultural y los vínculos, traer mayor prosperidad a la región y su gente, y desarrollar Xinjiang desde una perspectiva a largo plazo.

Este año se conmemora el 70º aniversario del establecimiento de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. "Esto ha contribuido a un desarrollo económico y social sin precedentes y a una mejora significativa del bienestar de la población, además de brindarle una mayor sensación de bienestar, felicidad y seguridad", señaló el libro blanco titulado "Directrices del PCCh para la gobernanza de Xinjiang en la nueva era: práctica y logros".

En Xinjiang se han construido bases más sólidas para la estabilidad, la paz y la seguridad, señala el documento, y añade que se ha logrado en la región una transformación histórica del caos a la estabilidad y de la estabilidad al buen gobierno.

Desde 2012, el gobierno central ha asignado más de 4 billones de yuanes (alrededor de 562.300 millones de dólares) en pagos de transferencia a Xinjiang, incluidos casi 543.480 millones de yuanes solo en 2024, según el libro blanco.

Xinjiang ha integrado conscientemente su estrategia de apertura regional en el plan general del país de apertura hacia Occidente, con el objetivo de construir un canal dorado a través del continente euroasiático y una puerta de entrada para la apertura hacia Occidente, indica el libro blanco.

Xinjiang ha experimentado mejoras integrales en infraestructura, según el libro blanco, señalando que el kilometraje operativo de los ferrocarriles y la red de carreteras totalizó 9.202 kilómetros y 230.000 kilómetros respectivamente, en 2024, y el número de rutas aéreas civiles llegó a 595, de las cuales 25 son rutas internacionales.

Aprovechando sus recursos naturales y su capacidad industrial, Xinjiang ha intensificado sus esfuerzos para desarrollar un sistema industrial moderno con ventajas únicas. El libro blanco menciona que Xinjiang ha sido el principal productor de algodón de China durante 32 años consecutivos, con una tasa de mecanización del 97% en la labranza, la siembra y la cosecha.

También señaló que Xinjiang continúa mejorando sus políticas de promoción de la salud pública y ha aumentado significativamente su protección de la salud de las personas, y agregó que la esperanza de vida promedio de los residentes en Xinjiang aumentó de 30 años en 1949 a 77 años en 2024.

La región también ha experimentado un rápido desarrollo económico en los últimos 70 años, con un PIB que aumentó a 2,05 billones de yuanes (unos 288.000 millones de dólares) en 2024 desde 1.230 millones de yuanes en 1955.

Xinjiang implanta de manera completa, precisa y fiel la política del PCCh sobre libertad de creencias religiosas respetando las creencias religiosas de la gente, afirmó el libro blanco.

Xinjiang respeta y protege el derecho de las minorías étnicas a aprender y utilizar sus propios idiomas hablados y escritos, agregó, señalando que la región administra los asuntos religiosos de acuerdo con la ley, permite a los grupos religiosos gestionar sus propios asuntos de forma independiente y guía a las religiones para que sean compatibles con la sociedad socialista.

Xinjiang ha mejorado la preservación integral del patrimonio cultural. El documento señala que Xinjiang ha formulado planes para la protección del patrimonio cultural regional y ha promulgado regulaciones locales para fortalecer las garantías legales para la preservación del patrimonio cultural.

El libro blanco también señaló que se ha intensificado la lucha contra la desertificación en los márgenes del desierto de Taklimakan en la región, y que ahora el desierto está completamente rodeado por un cinturón verde que bloquea la arena y que se extiende por 3.046 kilómetros, el más largo del mundo.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-20/Xinjiang-in-its-most-prosperous-period-ever-white-paper-1GNq6HFDPwY/p.html