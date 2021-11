CGTN : Le programme spécial « InnoBay 2021 » met l'accent sur le dynamisme de l'innovation dans la région de la Grande Baie

PÉKIN, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La région de la Grande Baie, qui comprend Hong Kong, Macao et neuf villes de la province de Guangdong, est devenue l'un des hauts lieux de l'innovation technologique en Chine. Afin d'exploiter davantage le potentiel technologique et entrepreneurial de la région, CGTN et la Fondation Hong Kong X, une organisation caritative de Sequoia China, ont organisé conjointement le programme spécial « InnoBay 2021 » le 22 novembre.