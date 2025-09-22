CGTN: Podle bílé knihy zažívá Sin-ťiang největší rozkvět ve své historii
News provided byCGTN
Sep 22, 2025, 13:57 ET
PEKING, 22. září 2025 /PRNewswire/ – Podle bílé knihy, kterou v pátek zveřejnilo Informační oddělení Státní rady, zažívá dnešní Sin-ťiang nejúspěšnější období rozvoje ve své historii. Dokument uvádí, že Čína podnikla zásadní kroky k řízení Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang podle zákona, k udržení stability prostřednictvím posilování etnické soudržnosti, k upevnění kulturní identity a vzájemných vazeb, k zajištění větší prosperity regionu i jeho obyvatel a k dlouhodobě udržitelnému rozvoji Sin-ťiangu.
Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang si letos připomíná 70 let od svého vzniku. Podle bílé knihy s názvem „Pokyny Komunistické strany Číny pro správu Sin-ťiangu v nové éře: praxe a výsledky" toto výročí dokládá mimořádný hospodářský a sociální rozvoj regionu, významné zlepšení životních podmínek obyvatel i posílení jejich pocitu spokojenosti, štěstí a bezpečí.
Dokument uvádí, že v Sin-ťiangu byly vybudovány pevné základy pro stabilitu, mír a bezpečnost, přičemž region prošel historickou proměnou od období chaosu přes stabilitu až k efektivní správě.
Podle bílé knihy poskytla centrální vláda od roku 2012 Sin-ťiangu transferové platby v celkové výši přes 4 biliony jüanů (asi 562,3 miliardy dolarů), z toho jen v roce 2024 téměř 543,48 miliardy jüanů.
Bílá kniha uvádí, že Sin-ťiang vědomě začlenil svou regionální strategii otevírání do celostátního čínského plánu orientovaného na západ s cílem vybudovat zlatý koridor napříč euroasijským kontinentem a stát se branou otevření Číny směrem na západ.
Podle bílé knihy došlo v Sin-ťiangu k celkovému zlepšení infrastruktury. K roku 2024 dosáhla provozní délka železnic 9 202 kilometrů a silniční síť 230 000 kilometrů. Počet civilních leteckých linek se zvýšil na 595, z toho 25 vedlo do zahraničí.
Využitím svých přírodních zdrojů a průmyslového potenciálu zrychlil Sin-ťiang úsilí o vybudování moderního průmyslového systému založeného na vlastních silných stránkách. Bílá kniha zmiňuje, že Sin-ťiang je už 32. rok v řadě největším čínským producentem bavlny, přičemž míra mechanizace při orbě, setí a sklizni dosahuje 97 procent.
Dokument rovněž uvádí, že Sin-ťiang nadále zlepšuje svou politiku podpory veřejného zdraví a výrazně posílil ochranu zdraví obyvatel. Průměrná délka života obyvatel Sin-ťiangu se tak zvýšila z 30 let v roce 1949 na 77 let v roce 2024.
Za posledních 70 let prošel region rychlým hospodářským rozvojem. Jeho HDP vzrostl z 1,23 miliardy jüanů v roce 1955 na 2,05 bilionu jüanů (asi 288 miliard dolarů) v roce 2024.
Podle bílé knihy Sin-ťiang plně, přesně a důsledně uplatňuje politiku Komunistické strany Číny v oblasti svobody náboženského vyznání tím, že respektuje náboženské přesvědčení obyvatel.
Dokument dále uvádí, že Sin-ťiang respektuje a chrání právo etnických menšin učit se a používat vlastní mluvený i psaný jazyk. Region podle něj spravuje náboženské záležitosti v souladu se zákonem, umožňuje náboženským skupinám, aby si své záležitosti řídily samostatně, a usměrňuje náboženství tak, aby bylo slučitelné se socialistickou společností.
Sin-ťiang také zlepšil celkovou péči o své kulturní dědictví. Dokument uvádí, že region vypracoval plány na ochranu místního kulturního dědictví a vydal regionální předpisy, které poskytují silnější právní rámec pro jeho uchování.
Bílá kniha rovněž uvádí, že v regionu byla zesílena opatření proti desertifikaci na okrajích pouště Taklamakan. Poušť je nyní zcela obklopena zeleným pásem o délce 3 046 kilometrů, který brání postupu písku a je nejdelší na světě.
https://news.cgtn.com/news/2025-09-20/Xinjiang-in-its-most-prosperous-period-ever-white-paper-1GNq6HFDPwY/p.html
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article