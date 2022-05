CGTN: Dzień Matki: Xi Jinping i jego matka

PEKIN, 10 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- W Międzynarodowym Dniu Matki, który co roku przypada na drugą niedzielę maja, ludzie z całego świata dzielą się opowieściami o swoich matkach, wyrażając swoją miłość i wdzięczność osobie, która wydała ich na ten świat.

Rodzice są wzorem dla swoich dzieci. To samo dotyczy również prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Xi wspomina jak duży wpływ na całe jego życie miała matka, Qi Xin.

Qi urodziła się w 1926 r. Już w 1943 r., jako siedemnastoletnia dziewczyna, wstąpiła do Komunistycznej Partii Chin (KPC), zostając zagorzałą zwolenniczką wyznawanych przez Partię wartości i przekonań.

„Rodzice i starsi powinni przekazywać swoim dzieciom wartości moralne, kształtując ich system wartości i dobrą wolę w taki sposób, aby wyrastały one na ludzi przynoszących korzyści państwu i całemu narodowi" – powiedziała kiedyś Qi.

„Służ krajowi z najwyższym oddaniem"

Gdy Xi miał około pięciu lub sześciu lat, matka kupiła mu książki z obrazkami i opowiedziała historię Yue Feia, legendarnego generała, który zawsze wiernie bronił swojego narodu w bitwach w czasach Południowej dynastii Song (1127-1279).

Opowiedziała chłopcu o tym, jak matka Yue Feia wytatuowała na plecach syna cztery chińskie znaki, które w dosłownym tłumaczeniu oznaczają „zawsze wiernie służ państwu".

Xi pamięta, że zauważył, jak bardzo bolesny musiał to być zabieg. „Matka odrzekła, że co prawda Yue Fei czuł ból, ale te słowa zapamiętał na zawsze".

Od tamtej chwili Xi uznaje tę maksymę za swoje życiowe motto.

Najwyższa synowska wierność

Jako oddany syn, Xi rozmawia i wychodzi na spacery z matką, gdy tylko udaje mu się znaleźć trochę wolnego czasu. Na półce prezydenta stoi zdjęcie przedstawiające jego spacer z matką, na którym trzymają się za ręce.

Podczas Święta Wiosny w 2001 r. Xi, ówczesny zarządca Prowincji Fujian w południowo-wschodnich Chinach, nie mógł spotkać się z rodzicami z powodu obowiązków służbowych.

Qi zadzwoniła do syna, aby powiedzieć mu, że dając z siebie wszystko, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, okazuje najwyższy wymiar oddania swym rodzicom.

Przekazane Xi słowa wsparcia zainspirowały go do służby ludowi, która wyraża się staraniami o zapewnienie dobrego życia chińskim rodzinom.

Xi wielokrotnie podkreślał, że „kocha lud tak samo jak swoich rodziców".

Krzewienie rodzinnych tradycji w kolejnych pokoleniach

Jego matka wiodła prosty żywot i podobne zasady przyświecały potem całej rodzinie Xi. To, jak żyła i jaką atmosferę tworzyła w domu, stało się kompasem dla wartości wyznawanych przez Xi.

„Kto nie zdoła uchronić się przed zepsuciem i nie utrzyma wewnętrznej dyscypliny, ten stanie się słaby. Myśląc o władzy, statusie i interesach, pamiętaj, że szczerość jest błogosławieństwem a chciwość przekleństwem" – napisała kiedyś w liście do Xi, przypominając mu o znaczeniu samodyscypliny.

Xi przeniósł te przekonania na grunt swojej ideologii i praktyki rządzenia.

W 2000 r. Qi spędziła 40 dni odwiedzając obszar dawnej bazy rewolucji komunistycznej Partii Chin w Shaanxi, Gansu i Ningxia. W Zhaojin, które leży w samym sercu tego obszaru, zobaczyła zaniedbane sale lekcyjne miejscowej szkoły podstawowej i zmobilizowała swoją rodzinę do przekazania 150000 juanów na jej remont.

W maju 2018 r. uczniowie szkoły napisali list do Xi, w którym opisali swoją naukę i postępy związane z remontem szkoły. Tydzień później otrzymali odpowiedź od prezydenta, który zachęcał ich, by przyjęli do serc ducha Komunistycznej Partii Chin i przekazywali go dalej poprzez konkretne czyny.

SOURCE CGTN