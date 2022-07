CGTN: „Ein Land, zwei Systeme" sichert Wohlstand und Stabilität in Hongkong

In einer kurzen Ansprache am Hochgeschwindigkeitsbahnhof West Kowloon rief Xi Hongkong dazu auf, unbeirrt an dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" festzuhalten und eine bessere Zukunft anzustreben.

Xi: Hongkong geht gestärkt aus den Tests hervor

„Mein letzter Besuch in Hongkong ist fünf Jahre her", sagte Xi, der Hongkong 2017 besuchte, als die Stadt den 20. Jahrestag ihrer Rückkehr nach China feierte.

Xi sagte, er habe sich die ganze Zeit über um Hongkong gesorgt und sich um es gekümmert. „Mein Herz und das der Zentralregierung sind immer bei den Landsleuten in Hongkong", sagte er.

Hongkong habe im Laufe der Zeit eine Reihe schwerer Prüfungen überstanden und eine Reihe von Risiken und Herausforderungen gemeistert und sei seitdem gestärkt und voller Tatendrang.

Er lobte die starke Vitalität von „Ein Land, zwei Systeme" und sagte, dass Hongkong, solange dieses Prinzip unbeirrt beibehalten wird, sicherlich eine noch bessere Zukunft haben und einen neuen, größeren Beitrag zur großen Verjüngung der chinesischen Nation leisten wird.

Jahrestages der Rückkehr Hongkongs zu China und der Eröffnungszeremonie der sechsten Amtszeit der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR) am Freitag teilnehmen.

Bei einem Treffen mit Carrie Lam, der Chief Executive der SVR Hongkong, am Donnerstag lobte Xi ihre Bemühungen um die konsequente Umsetzung des Grundsatzes "Ein Land, zwei Systeme" und des Grundgesetzes sowie ihre Rolle bei der Erleichterung des Übergangs vom Chaos zur Ordnung in Hongkong.

durchschlagender Erfolg

„Ein Land, zwei Systeme" ist eine grundlegende Politik, die die chinesische Regierung seit der Wiedererlangung der Souveränität über Hongkong am 1. Juli 1997 verfolgt.

Trotz der vielen Herausforderungen in den letzten 25 Jahren sei die Praxis des „Ein Land, zwei Systeme" in Hongkong ein „durchschlagender Erfolg" gewesen, sagte Xi bei einem Treffen mit dem am 30. Mai in sechster Amtszeit neu gewählten und ernannten Chief Executive der HKSAR John Lee.

Die Entschlossenheit der Zentralregierung, das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme" vollständig und getreu umzusetzen, sei nie ins Wanken geraten und werde sich auch nicht ändern, sagte er.

Xi hat wiederholt die Notwendigkeit betont, das Prinzip „Ein Land" vollständig und getreu umzusetzen und die Vorteile der „Zwei Systeme" gut zu nutzen.

Hongkong hat seit seiner Rückkehr nach China unter dem Motto „Ein Land, zwei Systeme" eine bemerkenswerte Entwicklung genommen.

Im Jahr 2021 wuchs die Wirtschaft Hongkongs von 1,37 Billionen Hongkong-Dollar im Jahr 1997 auf 2,86 Billionen Hongkong-Dollar (etwa 364 Milliarden Dollar). In diesem Zeitraum hat sich der gesamte Außenhandel mit Waren auf 10,27 Billionen Hongkong-Dollar mehr als verdreifacht.

Hongkong hat sich zu einem internationalen Finanz-, Schifffahrts- und Handelszentrum entwickelt. Das Land wird von internationalen Institutionen immer wieder als eine der freiesten und wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften mit einem Unternehmensumfeld von Weltrang bewertet.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Hongkong lag im Jahr 2021 bei 83 Jahren für Männer und 87,7 Jahren für Frauen, verglichen mit 76,8 Jahren bzw. 82,2 Jahren im Jahr 1997.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-30/Xi-extends-congratulations-best-wishes-to-Hong-Kong-compatriots-1bhNbpwpzS8/index.html

Video https://www.youtube.com/watch?v=rsc_eOlr4PU

SOURCE CGTN