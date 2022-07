CGTN: Přístup „jedna země, dva systémy" zajišťuje prosperitu a stabilitu Hongkongu

V krátkém projevu na vysokorychlostní železniční stanici West Kowloon vyzval prezident Hongkong, aby se neochvějně řídil heslem „jedna země, dva systémy" a usiloval o lepší budoucnost.

Prezident Si: Zkoušky Hongkong zocelily

„Od mé poslední návštěvy Hongkongu uplynulo pět let," řekl Si, který Hongkong navštívil v roce 2017 při oslavách 20. výročí návratu k Číně.

Si prohlásil, že se o Hongkong po celou dobu zajímá a že mu na něm záleží. „Mé srdce a srdce ústřední vlády je vždy s hongkongskými spoluobčany," uvedl.

Uvedl, že Hongkong prošel řadou těžkých zkoušek a v průběhu času překonal řadu rizik a výzev, které jej zocelily a prokázaly jeho velkou sílu.

Vyzvedl výraznou životaschopnost zásady „jedna země, dva systémy" a dodal, že pokud ji Hongkong bude neochvějně dodržovat, rozhodně jej čeká ještě lepší budoucnost a výrazně přispěje k velkému omlazení čínského národa.

Si se v pátek zúčastní setkání u příležitosti 25. výročí přičlenění Hongkongu k Číně a slavnostního zahájení činnosti šestého funkčního období vlády zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSAR).

Během čtvrtečního setkání s výkonnou ředitelkou HKSAR Carrie Lam se Si pochvalně vyjádřil o jejím úsilí o důsledné uplatňování přístupu „jedna země, dva systémy" a základního zákona a o její úloze při zásadním přechodu od chaosu k pořádku v Hongkongu.

Jednoznačný úspěch

„Jedna země, dva systémy" je základní politika, kterou čínská vláda v Hongkongu uplatňuje od obnovení své suverenity nad tímto územím k 1. červenci 1997.

Navzdory mnoha výzvám, které se v uplynulých 25 letech vyskytly, bylo uplatňování tohoto přístupu „ohromným úspěchem", řekl Si 30. května při setkání s Johnem Lee, nově zvoleným a jmenovaným ředitelem HKSAR pro šesté funkční období.

Ústřední vláda ve svém odhodlání plně a věrně uplatňovat zásadu „jedna země, dva systémy" nikdy nezakolísala a rozhodně se na tom nic nezmění, řekl Lee.

Si opakovaně zdůraznil, že tuto zásadu je třeba plně a věrně uplatňovat: zůstat věrný základu „jedné země" a chytře využívat výhod „dvou systémů".

Hongkong od svého návratu k Číně dosáhl díky přístupu „jedna země, dva systémy" pozoruhodného rozvoje.

Do roku 2021 vzrostla hongkongská ekonomika z 1,37 bilionu hongkongských dolarů v roce 1997 na 2,86 bilionu hongkongských dolarů (přibližně 364 miliard USD). Během tohoto období se celkový zahraniční obchod se zbožím více než ztrojnásobil na 10,27 bilionu hongkongských dolarů.

Hongkong posílil svou pozici mezinárodního finančního, námořního a obchodního centra. Světové instituce jej trvale hodnotí jako jednu z nejsvobodnějších a nejkonkurenceschopnějších ekonomik se špičkovým podnikatelským prostředím.

Průměrná délka života v Hongkongu v roce 2021 činila 83 let u mužů a 87,7 let u žen, zatímco v roce 1997 to bylo 76,8 let, resp. 82,2 let.

