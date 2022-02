CGTN emituje specjalne wydanie wielojęzycznej „Super Nocy" Święta Wiosny dostępne dla widzów z całego świata

Ambasadorzy Rosji, Kirgistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ang. UAE), Peru, Ekwadoru, Argentyny i innych państw w Chinach przekazali życzenia świąteczne za pośrednictwem transmisji wideo. Reporterzy i influencerzy również złożyli życzenia z Singapuru, Nowego Jorku, Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej (ang. SAR) i innych miejsc świata.

Nocne niebo w Pekinie, Chongqing, Wuhan i Qingdao rozświetliły wspaniałe pokazy świetlne. W kluczowych punktach miasta ustawiono logo CGTN oraz oficjalne hasło Igrzysk Olimpijskich 2022 „Razem dla wspólnej przyszłości".

Pięciogodzinną audycję wyemitowano z wykorzystaniem przełomowych technologii, między innymi „rozszerzonej rzeczywistości" (ang. XR), dzięki której widzowie mogli odnieść wrażenie osobistego uczestniczenia w zabawie i która pomogła pokonać ograniczenia czasu i przestrzeni. W części audycji poświęconej kosmicznym osiągnięciom Chin przypomniano najważniejsze wydarzenia, między innymi chwilę, w której chińscy astronauci po raz pierwszy użyli na orbicie ręcznego sprzętu do teleoperacji.

Prowadzący zaprezentowali widzom szereg chińskich zwyczajów i tradycji, w tym Operę pekińską, tradycyjne strój Hanfu, chińską kuchnię i różne rodzaje tradycyjnych tańców. To wspaniałe wydarzenie audiowizualne można było oglądać na wielu platformach mediów społecznościowych, między innymi na oficjalnym kanale CGTN na Facebooku, YouTube i Twitterze.

Święto Wiosny, nazywane również Nowym Rokiem Księżycowym, to najważniejsze i najbardziej popularne święto w Chinach i innych państwach Azji Wschodniej. Jest to okazja nie tylko do rodzinnych spotkań, ale także do przekazywania pozdrowień i składania życzeń na nowy rok. Zgodnie z chińską kulturą każdy chiński rok księżycowy odpowiada jednemu z 12 zwierząt z chińskiego zodiaku, a nadchodzący rok jest Rokiem Tygrysa.

Obejrzyj specjalną audycję CGTN: Super Noc 2022.

