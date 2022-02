CGTNs mehrsprachiges Frühlingsfest-Special „Super Night" hat ein weltweites Publikum

PEKING, 1. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Um das Jahr des Tigers zu feiern, veranstaltete CGTN am Vorabend des Mondneujahrs sein allererstes Frühlingsfest „Super Night"-Spezial. Die mit Stars besetzte „Super Night" begann am 31. Januar um 19.30 Uhr Pekinger Zeit und dauerte über fünf Stunden, in denen den Zuschauern aus aller Welt ein großartiges Programm geboten wurde.

Die Moderatoren der englischen, spanischen, französischen, arabischen und russischen CGTN-Kanäle übermittelten Segenswünsche in fünf Sprachen.