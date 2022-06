CGTN: Hongkong po 25 letech: Významnější role v procesu otevírání Číny

PEKING, 30. června 2022 (PRNewswire) – Za posledních 25 let od svého návratu k Číně zůstává Hongkong coby zvláštní správní oblast Číny jedním z nejdynamičtějších měst na světě. Desítky let trvající snaha Číny o zavedení reforem a otevření se mezitím vstoupila do nové éry.

S tím, jak se Čína otevírá, pozice a role Hongkongu spíše poroste, než aby se snižovala, prohlásil v roce 2018 čínský prezident Si Ťin-pching.

Si uvedl, že Hongkong by měl zejména využít svých rozsáhlých mezinárodních kontaktů a sofistikovaných profesionálních služeb na jedné straně, a spoléhat se na obrovský trh, kterým disponuje pevninská Čína, kompletní průmyslový systém a technologickou konkurenceschopnost na straně druhé, a vyzval město, aby se stalo klíčovým aktérem v procesu obousměrného otevírání Číny.

Silné stránky Hongkongu

1. července 1997 Čína znovu převzala správu nad Hongkongem a byla zřízena zvláštní správní oblast Hongkong (HKSAR). Od té doby se řídí postupem dle hesla „jedna země, dva systémy", který stanovuje, že se pevninská hlavní část Číny drží socialistického systému, zatímco ve zvláštní administrativní oblasti je zachován systém kapitalistický.

Na setkání u příležitosti 20. výročí návratu Hongkongu v roce 2017 Si prohlásil: „Jedna země je jako kořeny stromu. Aby strom byl vzrostlý a košatý, musí mít hluboké a silné kořeny."

Na základě principu „jedné země" by „dva systémy" měly a mají jednoznačné důvody pro zachování harmonie a vzájemnou podporu, řekl. „Obě strany se musejí držet zásady „jedné země" a respektovat odlišnosti „dvou systémů"," dodal.

O rok později, v roce 2018, pak Si v projevu u příležitosti 40. výročí čínské reformy a otevření se, tedy „zásadního kroku, který Čínu přeměnil v zemi, kterou je dnes", konstatoval, že princip „jedna země, dva systémy" je „nejvýraznější výhodou" Hongkongu a že reforma a otevření země vytvořily nejotevřenější podmínky pro rozvoj Hongkongu.

Za prvé, pevnina Hongkong vždy podporovala, a to zejména v době vnější krize. Základní zákon HKSAR navíc chrání soukromé vlastnictví a zahraniční investice, stanovuje, že Hongkong nepodléhá devizové kontrole a zachovává si status svobodného přístavu, a zaručuje volný pohyb zboží, majetku a kapitálu v Hongkongu.

Podle Fraserova institutu je Hongkong nejsvobodnější ekonomikou na světě. Město si toto hodnocení od roku 1997 udržuje. Ve výroční zprávě Fraserova institutu o ekonomické svobodě ve světě za rok 2021 se Hongkong v pětici hodnocených oblastí nadále umisťuje na prvním místě v oblastech „svoboda mezinárodního obchodu" a „regulace".

Role Hongkongu v internacionalizaci RMB, BRI

V červenci 2019 Čína oznámila 11 opatření pro finanční sektor, která měla podpořit její úsilí o další otevírání, a to podle zásady „raději rychleji než pomaleji a raději dříve než později".

Podle hongkongských finančních odborníků se Hongkong jako mezinárodní finanční centrum a prostředník pro obousměrné otevírání země – ovlivňující příliv zahraničních investic a globalizaci – stává stále významnějším místem pro testování finančního otevírání země.

Ve výzkumné zprávě zveřejněné v březnu 2021 společnost Hong Kong Exchanges and Clearing Limited uvedla, že Hongkong postupem času neustále zlepšuje svou finanční infrastrukturu, například zavádí nové systémy, které bankám z celého světa usnadňují provádění plateb v renminbi (RMB) prostřednictvím hongkongské platformy.

Hongkong je největším offshore obchodním centrem v RMB na světě. Podle posledních údajů hongkongského měnového úřadu činil zůstatek vkladů v RMB v Hongkongu na konci dubna 2022 celkem 841,9 miliardy jüanů (asi 125,85 miliardy USD), což představuje oproti květnu 2004 téměř 133násobný nárůst. Více než 70 % světových offshore plateb v RMB se provádí v Hongkongu.

Ve svém 14. pětiletém plánu (2021–2025) Čína dále uvádí, že bude podporovat HKSAR, aby posílila svůj status globálního offshore obchodního centra pro RMB a podpořila jeho zapojení do budování iniciativy Nové Hedvábné stezky (BRI), která je klíčovou součástí nového modelu všestranného otevření Číny.

Guvernér čínské centrální banky Yi Gang v prosinci 2021 prohlásil, že Hongkong může v rámci BRI poskytnout větší podporu finančnímu propojení.

„Hongkong, který je pro pevninské společnosti vstupní branou do světa, může zlepšit finanční služby a lépe tak napomáhat jejich zapojení do BRI," uvedl. „Jakožto globální centrum správy aktiv může Hongkong také přilákat více mezinárodních investorů, aby se zapojili do společného rozvoje BRI."

https://news.cgtn.com/news/2022-06-28/Hong-Kong-25-years-on-A-bigger-role-in-nation-s-opening-up-1bdUXnGH0wo/index.html

