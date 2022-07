CGTN: Integrácia do národného rozvoja dáva Hongkongu nový impulz

PEKING, 5. júla 2022 /PRNewswire/ -- Podľa čínskeho ministerstva obchodu hodnota obchodu medzi osobitnou administratívnou oblasťou Hongkong (OAO Hongkong) a čínskou pevninou vzrástla od návratu Hongkongu do vlasti pred 25 rokmi viac ako šesťnásobne, z 50,77 miliardy USD na 360,33 miliardy USD, čo je priemerný ročný nárast o 8,5 %.

Počas svojej integrácie do celkového rozvoja krajiny sa Hongkong stal dôležitým účastníkom domáceho obehu a kľúčovým prispievateľom spájajúcim domáci a medzinárodný obeh.

Do konca roku 2021 presiahli investície Hongkongu na pevnine 1,4 bilióna USD, čo predstavuje 57,6 % celkového pritiahnutia zahraničných investícií na pevninu.

„Hongkong, ktorý sa proaktívne začleňuje do celkového rozvoja krajiny a presadzuje svoju úlohu v národných stratégiách, si zachoval svoje silné stránky vo vysokej miere otvorenosti a zosúladení s medzinárodnými pravidlami," povedal čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok na stretnutí pri príležitosti osláv 25. výročia návratu Hongkongu do vlasti.

„Vďaka neustále sa rozširujúcim oblastiam a mechanizmom umožňujúcim spoluprácu a výmeny Hongkongu s pevninou majú ľudia v Hongkongu teraz lepšie príležitosti na založenie vlastných podnikov a dosahovanie úspechov," dodal.

Napojenie na oblasť Veľkého zálivu

Oblasť Veľkého zálivu (GBA) Kunag-tung - Hongkong - Macao, ktorej cieľom je stať sa zálivom a mestským zoskupením svetovej úrovne, je významným národným projektom, ktorý navrhol a podporil prezident Si Ťin-pching.

Si Ťin-pching bol 1. júla 2017 svedkom podpísania rámcovej dohody medzi národnou Komisiou pre rozvoj a reformy, najvyšším ekonomickým plánovacím orgánom krajiny, a vládami provincie Kunag-tung, Hongkongu a Macao o prehĺbení spolupráce medzi oblasťou Kunag-tung - Hongkong - Macao.

O rok neskôr Si Ťin-pching oznámil otvorenie mosta Hongkong - Ču-chaj - Macao, obrovského projektu námornej dopravy, ktorý spája Kunag-tung, Hongkong a Macao. Stal sa fyzickým symbolom čínskej vízie GBA.

18. februára 2019 bol predstavený rámcový plán rozvoja pre GBA, v ktorom sa predpokladalo vytvorenie vzorového modelu vysokokvalitného rozvoja, medzinárodného prvotriedneho zálivu a mestského zoskupenia svetovej úrovne.

V septembri minulého roka bol spustený plán ďalšieho rozvoja zóny spolupráce v Qianhai pre južnú metropolu Šen-čen a OAO Hongkong s cieľom pomôcť zóne lepšie zohrávať príkladnú a vedúcu úlohu pri rozvoji GBA.

Počet podnikov financovaných Hongkongom v zóne Qianhai v roku 2021 vzrástol v roku 2021 medziročne o 156 %. Z celkových zahraničných investícií skutočne využívaných v Qianhai v minulom roku bolo 93,8 % z Hongkongu.

Z iniciatívy GBA majú prospech aj jednotlivci z Hongkongu. Odborníci z Hongkongu a Macaa z ôsmich sektorov, vrátane učiteľov, lekárov a turistických sprievodcov, môžu teraz vykonávať prax na pevnine so vzájomným uznávaním kvalifikácií. Doteraz získalo na pevnine kvalifikáciu viac ako 3 000 odborníkov.

Si Ťin-pching na oslave opäť uviedol, že centrálna vláda plne podporuje Hongkong v jeho úsilí chopiť sa historických príležitostí, ktoré ponúka rozvoj Číny, a aktívne sa začleniť do oblasti Veľkého zálivu Kuang-tung - Hongkong - Macao.

Vnútroštátne riadenie

„Od návratu Hongkongu do svojej vlasti bol opäť začlenený do čínskeho vládneho systému a bol ustanovený ústavný poriadok so zásadou „Jedna krajina, dva systémy" ako jeho základným usmernením," poznamenal Si Ťin-pching.

Čínski občania, ktorí majú trvalý pobyt v OAO Hongkong, sa na základe zákona môžu podieľať na riadení OAO aj krajiny.

Po svojom návrate na Deviatom národnom ľudovom kongrese (NPC) v roku 1998 sa zástupcovia z Hongkongu začali zúčastňovať na NPC, najvyššom orgáne štátnej moci, aby diskutovali o plánoch národného rozvoja a problémoch, ktoré ovplyvňujú životy ľudí, a dostali očakávania ľudí na popredné miesto v programe štátnych záležitostí.

Medzitým viac ako 5 600 zástupcov zo všetkých oblastí života v Hongkongu pôsobí ako členovia Politickej poradnej komisie čínskeho ľudu (CPPCC) na všetkých úrovniach, vrátane viac ako 200 zástupcov v Národnom výbore CPPCC. Všetci sú cennými poradcami v kľúčových národných programoch a prispievateľmi k rozvoju krajiny.

Na účasť na práci 13. NPC bolo zvolených 36 zástupcov z Hongkongu, čo predstavuje 1,2 % z celkového počtu zástupcov, pričom viac ako 200 členov CPPCC pochádza z OAO Hongkong, čo je 10% z celkového počtu. Oba pomery výrazne prevyšujú podiel Hongkongu na populácii krajiny, ktorý predstavuje približne 0,5 %.

https://news.cgtn.com/news/2022-06-29/Hong-Kong-25-years-on-Better-integrating-into-national-development-1bfyY0p1lWo/index.html

SOURCE CGTN