CGTN: jak Chiny nadają ton przyszłości "jednego kraju dwóch systemów"?

PEKIN, 24 października, 2022 /PRNewswire/ -- Raport wygłoszony przez Xi Jinpinga w niedzielę na otwarciu 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w Pekinie pojawił się w kluczowym momencie, gdy Chiny rozpoczynają nową podróż, której celem jest stworzenie kraju socjalistycznego nowoczesnego pod każdym względem.

Odsłaniając plan budowy socjalistycznych Chin nowoczesnych pod każdym względem, Xi poświęcił cały dział swojego raportu na podkreślenie znaczenia "jednego kraju dwóch systemów".

"Ta polityka musi być przestrzegana w dłuższym okresie" – Xi podjął zobowiązanie, eliminując wątpliwości i nieporozumienia co do przyszłości "jednego kraju dwóch systemów".

„Najlepsze rozwiązanie instytucjonalne"

W ostatniej dekadzie nastąpił historyczny postęp i zmiany w dążeniu Chin do urzeczywistnienia wizji "jednego kraju dwóch systemów" w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong (HKSAR) i Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau.

Ustanowiono dla tych Regionów systemy prawne i mechanizmy egzekwowania prawa w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego. Uchwalono ustawę o ochronie bezpieczeństwa narodowego w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong, a także dopracowano system wyborczy w tym Regionie. Makau również uruchomiło procedurę zmiany swojej ustawy o ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W swoim sprawozdaniu Xi wyraził swoje poparcie dla "jednego kraju dwóch systemów", uznając go za wielką innowację socjalizmu z chińskimi cechami. "Okazało się, że jest to najlepsze rozwiązanie instytucjonalne dla zapewnienia trwałego dobrobytu i stabilności w Hongkongu i Makau po ich ponownym przyłączeniu do Chin".

Potwierdził on zasadę "ludność Hongkongu zarządza Hongkongiem, a ludność Makau zarządza Makau" oraz wysoki poziom autonomii obu Specjalnych Regionów Administracyjnych.

Podkreślając, że raport Xi służył jako wytyczne dla przyszłych działań Specjalnych Regionów Administracyjnych, John Lee, szef władzy wykonawczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, powiedział, że jest zachęcony bogatą treścią raportu na temat "jednego kraju dwóch systemów", spraw Hongkongu i Makau, ponieważ odsłania ona jak wielką wagę rząd centralny przywiązuje do prac związanych ze Specjalnymi Regionami Administracyjnymi i "jednym krajem dwóch systemów".

Lee powiedział, że kraj zawsze był najsilniejszym oparciem dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong w ciągu ostatnich pięciu lat, kiedy miasto przeszło przez najcięższą próbę od czasu ponownego przyłączenia do Chin.

Szef administracji Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, Ho Iat Seng, również wyraził zadowolenie z tego, że raport Xi wyznaczył Makau jasny kierunek skutecznego realizowania idei "jednego kraju dwóch systemów".

Zauważył, że raport „potwierdza, że rząd centralny przywiązuje dużą wagę i przejawia szczerą troskę o „jeden kraj dwóch systemów" i znacznie zwiększył zaufanie mieszkańców Makau do rozwoju miasta.

Włączenie do rozwoju krajowego

W swoim raporcie Xi zobowiązał się do pomocy obu Regionom w rozwiązaniu głęboko zakorzenionych problemów związanych z konfliktem i napotkanych w trakcie ich rozwoju, podkreślając, że zostaną podjęte wysiłki, aby umożliwić Hongkongowi i Makau włączenie się w ogólny rozwój kraju.

Kluczowym krokiem w kierunku realizacji idei "jednego kraju dwóch systemów", jak również istotnym punktem wyjścia dla obu Specjalnych Regionów Administracyjnych w celu zintegrowania się z ogólnym rozwojem kraju, był plan rozwoju Obszaru Wielkiej Zatoki – Greater Bay Area (GBA) – Guangdong-Hong Kong-Macao, który został zaplanowany i stworzony przez samego Xi.

W skład GBA wchodzą dwa Specjalne Regiony Administracyjne oraz dziewięć miast w sąsiedniej prowincji Guangdong. Całkowita powierzchnia wynosi około 56 000 km2 i obejmuje około 6% populacji Chin.

W ciągu ostatnich lat GBA szybko zamienił plany w działania. Dzięki budowie i eksploatacji mostu Hongkong-Zhuhai-Macao, linii kolejowej Guangzhou-Shenzhen-Hongkong Express Rail Link oraz innych kanałów rzecznych łączących wschodni i zachodni brzeg ujścia rzeki Perłowej (Zhu Jiang) w obrębie GBA powstał w zasadzie jednogodzinny krąg życia. Łącznie czynne linie kolejowe w GBA liczą sobie łącznie niespełna 2500 km.

W 2021 roku liczba firm GBA na liście Fortune Global 500 wyniosła 25, w porównaniu z 17 w 2017 roku, co również po raz pierwszy przewyższyło Zatokę Nowojorską.

PKB GBA wyniósł w zeszłym roku 12,6 bln juanów (1,97 bln dolarów), o 2,4 bln juanów więcej niż w 2017 roku. Zajmując mniej niż 1% masy lądowej kraju, GBA stworzył 12% krajowego PKB.

Zhao Chenxin, zastępca dyrektora Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej na marginesie trwającego 20. Narodowego Kongresu KPCh, że Chiny zwiększą wysiłki, aby uczynić GBA wzorcowym modelem wysokiej jakości rozwoju, koncentrując się na promowaniu innowacji technologicznych, pobudzaniu skoordynowanego rozwoju przemysłowego i poprawie warunków życia ludzi.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-21/How-does-China-set-tone-for-future-of-One-Country-Two-Systems--1ejG7iY1ne8/index.html

