CGTN: jak Chiny realizują filozofię ukierunkowaną na dobrostan obywateli w kontekście rozwoju praw człowieka?

Jednocześnie kraj ten nieprzerwanie i kompleksowo rozwija system demokracji ludowej i doskonali ramy prawne, których celem jest zagwarantowanie prawnej ochrony praw człowieka oraz sprawienie, że obywatele będą głównymi interesariuszami, promotorami i beneficjentami rozwoju praw człowieka.

Najważniejszym kryterium oceny stosunku państwa do praw człowieka jest to, czy wśród obywateli wzrosło poczucie sprawczości, szczęścia i bezpieczeństwa, powiedział chiński prezydent Xi Jinping podczas środowego spotkania z Michelle Bachelet, Wysoką Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, przeprowadzonego w formie transmisji wideo.

Odnosząc się do faktu, że Chiny z powodzeniem przetarły drogę ku rozwojowi praw człowieka, zgodnego z uwarunkowaniami czasów, w jakich żyjemy i panującymi w tym państwie, Xi stwierdził, że prawa człowieka obywateli Chin są dziś chronione tak jak nigdy wcześniej.

Chiny są gotowe do aktywnego zaangażowania się w dialog o prawach człowieka oraz nawiązania z pozostałymi stronami współpracy opartej na równości i wspólnym szacunku, której celem będzie rozszerzenie konsensusu i zmniejszenie różnic oraz wspólne zadbanie o międzynarodową sprawę praw człowieka, powiedział.

Priorytety rozwoju praw człowieka

Xi stwierdził, że największym prawem człowieka jest prawo do dążenia do życia w poczuciu szczęścia i jednocześnie wezwał do podjęcia działań na rzecz przyjęcia podejścia do praw człowieka opartego na filozofii ukierunkowanej na obywateli.

Interesy obywateli to punkt wyjścia, a jednocześnie punkt docelowy w kontekście praw człowieka, zaznaczył.

Obywatele powinni stać się prawdziwymi przywódcami państwa, ale też głównymi interesariuszami, promotorami i beneficjentami rozwoju praw człowieka, powiedział.

Zwracając uwagę na fakt, iż mimo że państwa różnią się od siebie pod względem historii, kultury, systemu zabezpieczenia społecznego oraz poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego, stwierdził, że muszą one promować i chronić prawa człowieka w sposób adekwatny do uwarunkowań wewnętrznych i potrzeb obywateli.

Prawa człowieka należy wynieść na wyższy poziom we wszystkich ich aspektach, powiedział i dodał, że prawa człowieka to złożona koncepcja, którą należy doskonalić w sposób kompleksowy i systemowy.

Dodał, że w przypadku krajów rozwijających się naczelnym prawem człowieka jest prawo do przetrwania i rozwoju.

Podkreślił też, że należy udoskonalić ogólnoświatowy system zarządzania prawami człowieka.

Państwa nie powinny upolityczniać i instrumentalizować zagadnień związanych z prawami człowieka, nie powinny praktykować podwójnych standardów ani mieszać się w wewnętrzne sprawy innych państw pod pretekstem ochrony praw człowieka, powiedział i dodał, że Chiny będą nadal popierać aktywne działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz promowania praw człowieka na arenie międzynarodowej.

Wspólne działania na rzecz praw człowieka

Bachelet ze swej strony stwierdziła, że urząd wysokiego komisarza jest gotowy do wzmocnienia dialogu z Chinami, nawiązania współpracy i podjęcia wspólnych działań na rzecz promowania postępu w zakresie ogólnoświatowych praw człowieka.

„To pierwsza od siedemnastu lat wizyta wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych w Chinach, a zatem jest ona dla mnie niezwykle istotna i cenna" - powiedziała.

Podkreśliła, iż podziwia działania i osiągnięcia Chin w dziedzinie wyeliminowania ubóstwa, ochrony praw człowieka oraz rozwoju gospodarczego i społecznego, a także docenia istotną rolę, jaką państwo to odgrywa w podtrzymywaniu multilateralizmu, walce ze zmianami klimatu oraz pozostałymi ogólnoświatowymi wyzwaniami, jak również w promowaniu światowego, zrównoważonego rozwoju.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-25/Xi-spotyka-się-z-komisarz-NZ-ds.-praw-człowieka-1ajR2G90DcI/index.html

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=Y7vJessURvc

SOURCE CGTN