CGTN: Nejžhavější zimní párty v Číně

PEKING, 26. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Reportáž čínské státní televizní stanice CGTN „Nejstudenější město Číny, nejžhavější párty" se zabývá rostoucí popularitou Tung-peje, neboli severovýchodní Číny, jakožto nejoblíbenější zimní destinace. Je to také příběh kraje, kde sníh a led kdysi působily jako překážky pokroku, ale jakmile byly využity, rychle se ukázaly jako katalyzátory neuvěřitelného pokroku a prosperity.

(Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg)

Tento region, který byl dříve významným průmyslovým centrem v Číně, nyní zaostával za ohromujícím vzestupem teplejších krajů a měst na jihu. Již více než dvě desetiletí je oživení Tung-peje klíčovou národní strategií v Číně. Influencer „Bratr vlevo a vpravo", jak mu láskyplně přezdívají jeho fanoušci, byl svědkem oživení Tung-peje díky vizionářské vládní politice a duchu jeho obyvatel.

Když ho vidíte skákat na pódiu a rozpalovat dav v obrovském Ledovém a sněhovém světě v Charbinu, je jasné, proč je nejžhavějším zimním influencerem v Číně. Zažít možná největší zimní party na světě v obklopení ledovými sochami v nadživotní velikosti vám rozhodně vyrazí dech. Není divu, že je Tung-pej v Číně v současné době tak populární a že jeho obyvatelé jsou tak optimističtí ohledně budoucnosti.

Oživení Tung-peje je příběhem úspěchu, příběhem země, kterou přetvořila politika a pozitivní přístup. Kromě ledových soch a zimních oslav Tung-pej přeměňují také nová odvětví a továrny, stejně jako lyžařská střediska. Tento boom popularity a příležitostí je jasným důkazem toho, že čínská ekonomika založená na ledu a sněhu má stejnou hodnotu jako hora zlata a stříbra. A není lepší čas než právě teď, abyste se na to přišli podívat sami.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg

