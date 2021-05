CGTN: Jak funguje přístup Číny zaměřený na lidi v boji proti COVID-19

„Naše strana a lidé táhnou za jeden provaz a udržují si vazby z masa a krve, což je základní zárukou strany při překonávání všech obtíží a rizik. Jak se říká: „Ten, kdo si získá lid, získá si zemi; ten, kdo ztratí lid, ztratí zemi."

-čínský prezident Si Ťin-pching, 1. července 2016.

„Kdo si získá lid, získá si zemi; ten, kdo ztratí lid, ztratí zemi" je klasický citát, který byl poprvé uveden v Knize obřadů (Li-ťi), jednom z klasických děl konfuciánského kánonu.

O více než 2 000 let později zůstává toto moudré rčení stále relevantní – stačí se podívat na to, jak Čína zvládá bezprecedentní vypuknutí coronaviru, a máte v rukou důkaz. Když se ukázalo, že země čelí mimořádné situaci v oblasti veřejného zdraví, vedla čínská vláda snahy o vyvedení země a jejích obyvatele z nebezpečí.

Její poselství bylo hlasité a jasné: lid je vždy na prvním místě.

Lidová válka

Hlavní bitva proti COVID-19 se odvíjela ve střední čínské provincii Chu-pej a jejím hlavním městě Wu-chanu. Národ vyslal své nejlepší lékaře, vybavení a zdroje do těchto míst a náklady na veškerou léčbu pokryla vláda.

Do provincie Chu-pej bylo z celé Číny vysláno přes 42 000 zdravotnických pracovníků. Aby bylo vyhověno potřebkům pacientů, byly – spolu s desítkami dočasných nemocnic ve Wu-chanu – postaveny dvě zvláštní nemocnice: Chuo-šen-šan a Lej-šen-šan.

Aby pomohla dalším městům v Chu-peji, zahájila Čína plán „párovací podpory" a mobilizovala ostatní regiony na úrovni provincií, aby se spárovaly s komunitami v celé provincii.

Dne 10. března 2020 zkontroloval prezident Si Ťin-pching čínské epicentrum COVID-19 Wu-chan. Navštívil pacienty, naslouchal zdravotnickým pracovníkům a komunitním pracovníkům, hovořil s policisty, vojenským personálem a místními úředníky, kteří pracovali v přední linii. Zdůraznil také, že aby byla vyhrána lidová válka proti viru, je důležité spoléhat se na veřejnost.

„Myslím, že reakce Číny byla vynikající," sdělil CGTN Stephen McClure, konzultant pro obor informačních věd na Wu-chanské univerzitě.

„Bylo vyvinuto úsilí shora, z národní úrovně, které podporovalo lidi ve Wu-chanu, načež bylo vyvinuto úsilí zdola, od komunit, které na něj reagovaly a koordinovaly ho."

„Tudíž si nemyslím, že existuje způsob, jak se s pandemií vypořádat, aniž by bylo využito tak velkého množství angažovaných občanů, kteří zajišťují bezpečí všech. Nechápu, jak někdo dokáže zavést pevnou uzávěru, jako se to děje v západních zemích, aniž by měl takovou infrastrukturu," dodal.

Povstání z popela

Během inspekce Wu-chanu Si Ťin-pching prohlásil: „hrdinští lidé hrdinského města rozhodně porazí COVID-19, povstanou z popela a dosáhnou ještě velkolepějších úspěchů v nové éře."

Veškeré úsilí se vyplatilo a prezidentova očekávání se vyplnila. Po 76 dnech vytrvalosti a obětí, ukončil Wu-chan tvrdou uzávěru, a věci se ve městě začaly vracet do normálu.

HDP Wu-chanu v prvním čtvrtletí roku 2021 vzrostlo o 58,4 procenta a město v témže období vykázalo meziroční nárůst zahraničního obchodu o 92,2 procenta.

COVID-19 Čínu tvrdě zasáhl, ale ta rychle zareagovala, a dostala pandemii pod kontrolu. V současnosti se země nachází na vrcholu globálního hospodářského oživení. V prvním čtvrtletí roku 2021 její ekonomika meziročně vzrostla o 18,3 procenta.

Čína však nepovoluje v ostražitosti. Podle Národního zdravotního výboru bylo 11. května v Číně podáno více než 342,7 milionů dávek vakcín COVID-19.

Čínské centrum pro kontrolu nemocí a prevenci uvedlo, že země plánuje proočkovat 70 až 80 procent své populace do poloviny příštího roku.

