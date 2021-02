CGTN：jaką rolę odgrywają Chiny w międzynarodowej walce z COVID-19?

„Po roku pełnym trudności możemy bardziej niż kiedykolwiek zrozumieć znaczenie wspólnych działań na rzecz przyszłości dla ludzkości" – powiedział prezydent Chin Xi Jinping w swoim noworocznym przemówieniu w ostatnim dniu 2020 roku.

Pandemia uniemożliwiła prezydentowi Xi podróże zagraniczne, jednak mimo wszystko był to dla niego pracowity rok pod względem dyplomatycznym. Odbył on 87 wirtualnych spotkań i rozmów telefonicznych z zagranicznymi przywódcami i szefami organizacji międzynarodowych oraz uczestniczył w 22 dwustronnych lub wielostronnych konferencjach w formie „dyplomacji w chmurze", apelując o solidarność i współpracę w walce z kryzysem.

„Najpotężniejsza broń"

Chiny – w szczególności centralna prowincja Hubei i stolica prowincji Wuhan – zostały poważnie dotknięte epidemią COVID-19. Na kontynencie chińskim odnotowano prawie 90 000 potwierdzonych przypadków, a ponad 4600 osób straciło życie. Mieszkańcy najbardziej dotkniętych regionów przetrwali tygodnie, a nawet miesiące zamknięcia, podczas gdy ludzie w całym kraju wykazali się niezwykłą wytrwałością w związku z ograniczeniami w podróżowaniu, nawet podczas obchodów Chińskiego Nowego Roku; produkt krajowy brutto (PKB) kraju skurczył się o 6,8 procent w skali rok do roku w pierwszym kwartale 2020 roku.

Uznając życie i zdrowie ludzi za sprawę priorytetową, Chiny w dużej mierze wyeliminowały kanały przenoszenia wirusa, niezależnie od sporadycznych przypadków pojawiających się w zimie. Skuteczna kontrola epidemii przyczyniła się do szybkiego ożywienia gospodarczego, a w 2020 r. PKB kraju wzrósł o 2,3% w skali rok do roku.

Jednocześnie Chiny wypełniają swoje powinności jako jeden z największych krajów na świecie i wspólnie z resztą świata walczą przeciwko zagrożeniu dla ludzkości, jakie stanowi COVID-19.

„Solidarność i współpraca to nasze najpotężniejsze oręże w walce z wirusem" – powiedział prezydent Xi w przemówieniu na otwarciu 73. Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia w maju.

„Jest to najważniejsza lekcja, jaką świat wyniósł z walki z HIV/AIDS, Ebolą, ptasią grypą, grypą A (H1N1) i innymi wielkimi epidemiami. Ponadto solidarność i współpraca to niezawodny sposób, dzięki któremu my, narody świata, możemy skutecznie zwalczyć tego nowego koronawirusa" – powiedział za pośrednictwem łącza wideo.

Chiny zorganizowały największą międzynarodową akcję humanitarną od 1949 roku, dostarczając wsparcie antywirusowe do ponad 150 krajów i 10 organizacji międzynarodowych oraz wysyłając 36 zespołów medycznych do 34 krajów znajdujących się w potrzebie.

W swoich przemówieniach podczas 73. Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia, Nadzwyczajnego Chińsko-Afrykańskiego Szczytu Solidarności wobec COVID-19, 12. szczytu BRICS, 27. spotkania przywódców gospodarczych APEC oraz 15. szczytu przywódców G20, prezydent Xi wielokrotnie zobowiązywał się do uczynienia z chińskich szczepionek COVID-19 „ogólnoświatowego dobra publicznego", dostępnego i przystępnego cenowo dla mieszkańców całego świata.

Chiny starają się wywiązywać z tej obietnicy, dostarczając szczepionki do takich krajów, jak Kambodża, Chile, Peru, Pakistan, Serbia, Węgry, Gwinea Równikowa, Laos, Meksyk, Zimbabwe, Republika Dominikany i Tajlandia – z których większość to kraje rozwijające się.

„Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni – ten gest mówi wiele o relacjach między nami a narodem chińskim" – powiedział w zeszłym tygodniu prezydent Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, dziękując Chinom za darowiznę 200 000 dawek szczepionki.

Dążenie do zapewnienia lepszej przyszłości

Przyczyniając się do walki z kryzysem zdrowotnym wywołanym pandemią, Chiny jednocześnie wspomagają ożywienie gospodarcze na całym świecie i poprawę globalnego zarządzania w okresie po COVID-19.

Prezydent Xi zaapelował do najważniejszych gospodarek świata o stymulowanie ożywienia gospodarczego już w marcu, kiedy koronawirus gwałtownie rozprzestrzeniał się po całym świecie.

„Pragnę wezwać wszystkich członków G20 do podjęcia wspólnych działań – cięcia taryf, usuwania barier i ułatwiania swobodnego przepływu handlu" – powiedział prezydent Xi podczas Nadzwyczajnego Wirtualnego Szczytu Przywódców G20 poświęconego COVID-19. „Wspólnie możemy wysłać wyraźny sygnał i odbudować zaufanie dla globalnego ożywienia gospodarczego".

Przemawiając w listopadzie na szczycie G20 w Rijadzie, prezydent wezwał największe gospodarki do podjęcia wspólnych działań zmierzających do promowania rozwoju bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu i udoskonalenia ładu światowego.

Grupa G20, odgrywająca kluczową rolę w globalnej walce z COVID-19, powinna stać na straży wielostronności, otwartości, włączenia społecznego i wzajemnie pozytywnej współpracy oraz dotrzymywać kroku obecnym czasom – powiedział chiński prezydent.

„Powinniśmy podtrzymywać nasze wsparcie dla krajów rozwijających się i pomagać im w przezwyciężaniu trudności spowodowanych pandemią" – zaapelował do pozostałych przywódców G20.

Aby zmniejszyć obciążenie długiem krajów uboższych, Chiny w pełni wdrożyły Inicjatywę Zawieszenia Obsługi Długu G20 (DSSI), z łączną kwotą przekraczającą 1,3 miliarda dolarów – zauważył Xi.

Grupa G-20 uruchomiła DSSI w kwietniu, aby odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby płynnościowe krajów o niskich przychodach, umożliwiając zawieszenie płatności z tytułu obsługi zadłużenia, które od 1 maja do końca 2020 r. przypadają na najuboższe kraje. Na późniejszym etapie zawieszenie spłaty zadłużenia zostało przedłużone o kolejne sześć miesięcy, do 30 czerwca 2021 roku.

Chiny wytyczyły również bardziej ambitne cele w zakresie zwalczania zmian klimatycznych i stymulowania zrównoważonego rozwoju. Prezydent Xi ogłosił we wrześniu, że kraj będzie dążył do osiągnięcia szczytowego poziomu emisji CO 2 przed 2030 rokiem i neutralności węglowej przed 2060 rokiem.

„COVID-19 przypomina nam, że ludzkość powinna zapoczątkować ekologiczną rewolucję i działać szybciej, aby stworzyć przyjazny środowisku sposób rozwoju i życia" – powiedział w przemówieniu podczas debaty generalnej 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Podczas szczytu klimatycznego, który odbył się w grudniu z okazji piątej rocznicy zawarcia porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, prezydent Xi ogłosił kolejne cele.

Do 2030 roku Chiny ograniczą emisję dwutlenku węgla na jednostkę PKB o ponad 65 procent w stosunku do poziomu z 2005 roku, zwiększą udział paliw niekopalnych w zużyciu energii pierwotnej do około 25 procent, zwiększą zasoby leśne o sześć miliardów metrów sześciennych w stosunku do poziomu z 2005 roku oraz zwiększą całkowitą moc zainstalowaną w elektrowniach wiatrowych i słonecznych do ponad 1,2 miliarda kilowatów.

Świat jest obserwatorem głębokich przeobrażeń spowodowanych przez COVID-19. Chiny, podejmując działania mające na celu sprostanie wyzwaniom w kraju, biorą na siebie jednocześnie zwiększoną odpowiedzialność za uczynienie świata lepszym po tym międzynarodowym kryzysie.

