CGTN: Китай планирует превратить Чжэцзян в демонстрационную зону для общего процветания

В этом документе говорится, что к 2025 году Чжэцзян должен добиться существенного прогресса в создании демонстрационной зоны, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения должен достичь уровня умеренно развитых стран, а социальная структура региона должна быть представлена в основном жителями со средним уровнем дохода.

Далее в документе отмечается, что через 10 лет по достижении обозначенной вехи, провинция достигнет еще большего успеха в высококачественном развитии, обеспечивая общее процветание для всех жителей.

Обеспечение процветания всего китайского народа — это трудная и долгосрочная задача, которая не может быть выполнена в полном объеме в ближайшее время. Таким образом, насущной необходимостью является выбор некоторых областей с относительно хорошим потенциалом в качестве пилотного проекта. В этом состоял ответ Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) в ответ на вопрос репортеров о планах Китая в отношении Чжэцзяня.

Новаторская роль Чжэцзяня

По данным исследования, проведенного Научно-исследовательским институтом банка Китая, создание демонстрационной зоны в Чжэцзяне способствует выравниванию распределения доходов между городскими и сельскими регионами, стимулированию промышленного развития и оптимизации государственных услуг.

Поскольку Китай в настоящее время является второй по величине экономикой в мире, больше внимания следует уделять координации между ростом доходов в городах и сельских регионах и экономическим ростом в целях сокращения разрыва в доходах населения и укрепления групп со средним уровнем дохода. В исследовании говорится, что в рамках демонстрационной зоны Чжэцзян будут расширены каналы распределения доходов между городскими и сельскими жителями и рассмотрены способы повышения доходов групп с низким и средним уровнем дохода, а также усовершенствована политика распределения заработной платы для квалифицированных специалистов.

Чжэцзян обладает развитой экономикой, сильной ориентацией на реформы и духом новаторства, а дальнейший фундамент будет заложен строительством демонстрационных зон. В документе говорится, что Чжэцзян должен добиться скоординированного развития промышленной и потребительской модернизации, чтобы иметь возможность лучше удовлетворять разнообразные потребности граждан. Это требует высококачественного, интеллектуального и ориентированного на рынок развития различных отраслей, а также поощрения труда, технологий, государственного и частного капитала и других факторов.

Почему был выбран Чжэцзян?

По словам представителя правительства, провинция Чжэцзян достигла очевидных результатов в изучении и решении проблемы несбалансированного и недостаточного развития; результаты, достигнутые благодаря проводимым там реформам, создают опытную базу для других частей страны.

Чжэцзян — относительно богатая провинция. Свободный доход на душу населения в 2020 году составил 52 400 юаней (около $8199), уступая только Шанхаю и Пекину.

Развитие в этом регионе также хорошо сбалансировано, поскольку сельские жители составляют половину от общей численности населения, однако разница в доходах между городскими и сельскими жителями составляет 1,96, что значительно ниже национального среднего показателя в 2,56.

Все части Чжэцзяня, демонстрируют сильную готовность к реформам и новаторству, предлагая различные передовые программы решений, такие как быстрое и простое комплексное обслуживание. Несмотря на достигнутое, в провинции сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста и процветания, например в области антимонопольного управления и предотвращения беспорядочного роста капитала.

По данным НДРЦ, в документе основное внимание уделяется вариантам решения проблем связанных со слабейшим звеном, препятствующем общему процветанию, и предлагаются конкретные меры по сокращению разрыва между городским и сельским региональным развитием и распределением доходов между различными группами.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-10/China-issues-measures-on-building-common-prosperity-demonstration-zone-10Z2gdPHHCE/index.html

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=IMT-NWwWKwo

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SOURCE CGTN