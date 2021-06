CGTN: Čína vybuduje z Če-ťiangu ukázkovou zónu společné prosperity

Do roku 2025 by podle směrnice měla provincie Če-ťiang dosáhnout výrazného pokroku při budování ukázkové zóny, přičemž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele by měl dosáhnout úrovně středně rozvinutých ekonomik a sociální struktura s většinovým obyvatelstvem a mělo by dojít k obecnému rozvoji sociální struktury, kdy většina obyvatel dosáhne středně vysokých příjmů.

A podle směrnice za dalších deset let dosáhne provincie většího úspěchu v kvalitním rozvoji a zajistí si všeobecnou prosperitu jako celek.

Podpora všeobecné prosperity všech Číňanů je náročný a dlouhodobý úkol, který nelze zcela realizovat v krátké době. Proto je naléhavě nutné vybrat některé oblasti s relativně dostatečnými podmínkami jako pilotní, uvedla Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC) v reakci na dotaz novinářů ohledně čínských plánů v provincii Če-ťiang.

Průkopnická role provincie Če-ťiang

Podle průzkumu Výzkumného ústavu Bank of China povede vybudování ukázkové zóny v provincii Če-ťiang k větší koordinaci mezi rozdělením příjmů mezi městy a venkovem, podpoře průmyslového rozvoje a optimalizaci veřejných služeb.

Jelikož je Čína v současnosti druhou největší ekonomikou na světě, je třeba věnovat více pozornosti koordinaci mezi růstem příjmů mezi městy a venkovem a hospodářským růstem s cílem snížit rozdíly v příjmech a posílit skupiny obyvatel se středními příjmy. Podle průzkumu rozšíří ukázková zóna v provincii Če-ťiang příjmové kanály městských a venkovských obyvatel a prověří způsoby, jak zvýšit příjmy nízko- a středněpříjmových skupin a zárioveň zlepšit politiku rozdělování příjmů mezi kvalifikované a talentované jedince.

Provincie Če-ťiang má rozvinuté hospodářství, silný smysl pro reformy a inovace a má základy a těží z budování ukázkových zón. Směrnice uvádí, že by provincie Če-ťiang měla dosáhnout koordinovaného pokroku v modernizaci průmyslu a spotřeby s cílem lépe uspokojit diverzifikované potřeby lidí, což vyžaduje špičkový, inteligentní a tržně orientovaný rozvoj průmyslu a dále podporu vitality pracovní síly, technologií, státního a soukromého kapitálu a dalších faktorů.

Proč padla volba právě provincii Če-tiang?

Podle čínského státního plánovače dosáhla provincie Če-ťiang zjevných výsledků při zkoumání a řešení problému nevyváženého a nedostatečného rozvoje. Výsledky získané pomocí tamních reforem pak poskytnou zkušenosti ostatním částem země.

Če-ťiang je poměrně bohatá provincie. V roce 2000 činil disponibilní příjem na obyvatele 52 400 jüanů (asi 8 199 USD), což je po Šanghaji a Pekingu druhá nejvyšší hodnota.

Rozvoj je zde rovněž vyvážený, neboť obyvatelé venkova tvoří polovinu celkového počtu obyvatel, ale rozdíl v příjmech mezi obyvateli měst a venkova je 1,96, což je mnohem méně než celostátní hodnota 2,56.

Všechny části provincie Če-ťiang obecně vykazují poměrně silný smysl pro reformy a inovace a nabízejí různé pokročilé varianty reforem, mezi které patří i rychlé a snadné služby na jednom místě. Přes všechny tyto služby zůstává v provincii silný potenciál pro další růst a prosperitu, například v oblasti antimonopolního řízení a prevence neřízené expanze kapitálu.

Podle NDRC se směrnice zaměřuje na jednotlivé problémy, především pak na nejslabší článek bránící obecné prosperitě, a předkládá klíčová opatření ke snížení rozdílů mezi rozvojem měst a venkova a rozdělením příjmů mezi různými skupinami.

