CGTN: China transformará Zhejiang em zona de demonstração de prosperidade comum

Até 2025, Zhejiang deverá atingir sólido progresso na construção da zona de demonstração, com seu produto interno bruto (PIB) per capita atingindo o nível de economias moderadamente desenvolvidas. Enquanto uma estrutura social formada em sua maioria por uma população de renda média deverá ser, em geral, desenvolvida até a data, segundo a diretriz.

E 10 anos depois disso, a província atingirá maior sucesso no desenvolvimento de alta qualidade, alcançando prosperidade comum como um todo, de acordo com a diretriz.

Promover a prosperidade comum de todos os chineses é uma tarefa árdua e de longo prazo que não pode ser totalmente implementada em um curto período de tempo. Assim, a necessidade urgente é selecionar algumas áreas com condições relativamente suficientes como um piloto, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) disse em resposta à pergunta dos repórteres sobre os planos da China em Zhejiang.

O papel pioneiro de Zhejiang

A construção da zona de demonstração em Zhejiang é propícia para promover uma maior coordenação entre a distribuição de renda urbana e rural, impulsionando o desenvolvimento industrial e otimizando os serviços públicos, de acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa do Banco da China.

Como a China é agora a segunda maior economia do mundo, mais atenção deve ser dada à coordenação entre o crescimento da renda urbana e rural e o crescimento econômico para diminuir a diferença de renda e fortalecer os grupos de renda média. A zona de demonstração de Zhejiang ampliará os canais de renda dos residentes urbanos e rurais e explorará maneiras de aumentar a renda de grupos de renda baixa e média, além de melhorar a política de distribuição salarial para talentos qualificados, afirmou a pesquisa.

Zhejiang tem uma economia desenvolvida, um forte senso de reforma e inovação e possui a base e as vantagens para a construção de zonas de demonstração. A diretriz estabeleceu que Zhejiang deve desenvolver um avanço coordenado de atualização industrial e de consumo para melhor atender às necessidades diversificadas das pessoas, o que requer desenvolvimento de ponta, inteligente e orientado para o mercado no setor, e promover a vitalidade do trabalho, da tecnologia, do capital estatal e privado e de outros fatores, de acordo com a pesquisa.

Por que Zhejiang foi selecionada?

A província de Zhejiang atingiu resultados óbvios na exploração e resolução do problema de desenvolvimento desequilibrado e insuficiente; os frutos colhidos por meio de reformas oferecerão experiência para outras partes do país, disse o responsável pelo planejamento estatal da China.

Zhejiang é uma província comparativamente rica. A renda per capita líquida de seus residentes foi de 52.400 yuans (cerca de $8.199 dólares) em 2020, atrás apenas de Xangai e Pequim.

O desenvolvimento nessa região também é bem equilibrado, já que os residentes rurais representam metade de sua população total, mas o diferencial de renda entre residentes urbanos e rurais é de 1,96, muito menor do que o nacional de 2,56.

Todas as partes de Zhejiang geralmente apresentam um senso relativamente forte de reforma e inovação, oferecendo várias experiências avançadas de reforma, como serviços rápidos e fáceis em um só lugar. Apesar de todos esses serviços, o potencial de crescimento e prosperidade ainda maior continuam fortes na província, por exemplo, na administração antimonopólio e na prevenção da expansão desordenada de capital.

De acordo com a NDRC, a diretriz orientada para o problema se concentra no elo mais fraco que impede a prosperidade comum e propõe medidas importantes para diminuir a lacuna entre o desenvolvimento regional urbano e rural e a distribuição de renda entre diferentes grupos.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-10/China-issues-measures-on-building-common-prosperity-demonstration-zone-10Z2gdPHHCE/index.html

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IMT-NWwWKwo

FONTE CGTN

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN