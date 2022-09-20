CGTN: Китай предпринимает действия для стимулирования восстановления мировой экономики

ПЕКИН, 20 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- На недавно завершившемся Самаркандском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Китай выразил готовность углубить сотрудничество со странами мира в таких областях как торговля и инвестиции, инфраструктура и поддержание стабильности производственно-сбытовых цепочек.

Уже предпринимаются усилия в этом направлении. В понедельник в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян на востоке Китая, стартовал Международный форум по устойчивости и стабильности производственно-сбытовых цепочек.

Согласно правительству провинции Чжэцзян, целью этого форума является стимулирование обмена опытом и формирование широкого консенсуса для повышения устойчивости и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек.

Жизненно важная гарантия развития мировой экономики

Китай придает большое значение поддержанию устойчивости и стабильности мировых производственно-сбытовых цепочек и неоднократно призывал мировое сообщество к их совместному развитию и использованию.

В своем поздравительном письме к форуму Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил, что поддержание устойчивости и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек является жизненно важной гарантией развития мировой экономики и служит общим интересам людей во всем мире.

По его словам, Китай будет неуклонно обеспечивать, чтобы производственно-сбытовые цепочки были общедоступны, обеспечивать их безопасность и стабильность, предпринимать конкретные действия по углублению международного сотрудничества по развитию производственно-сбытовых цепочек и гарантировать, чтобы народы всех стран могли пользоваться плодами этого развития.

Китай готов к дополнительным усилиям

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая в течение первой половины года были предприняты значительные усилия по стабилизации производственно-сбытовых цепочек, укреплению темпов восстановления промышленной экономики после того, как из-за эпидемии в некоторых регионах была прервана производственная деятельность и возникли логистические проблемы.

Благодаря этим усилиям промышленная экономика продолжает восстанавливаться. По данным министерства, с января по июль этого года сверхплановый рост добавленной стоимости промышленных предприятий составил 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В своем письме Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами в целях использования новых возможностей, открывающихся в связи с недавней научно-технической революцией и промышленной трансформацией, и создания глобальной системы производственно-сбытовых цепочек, которая была бы безопасной, стабильной, бесперебойной, эффективной, открытой, всеобъемлющей и взаимовыгодной.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-19/Xi-sends-congratulatory-letter-to-forum-on-industrial-supply-chains-1dse5hIiRIQ/index.html

SOURCE CGTN