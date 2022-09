CGTN : La Chine prend des mesures concrètes pour relancer l'économie mondiale

PÉKIN, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Lors du sommet de Samarkand de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui vient de s'achever, la Chine a exprimé sa volonté de travailler avec les pays du monde entier pour renforcer la coopération pratique dans des domaines tels que le commerce et l'investissement, les infrastructures et le maintien de la stabilité des chaînes d'approvisionnement.

Des initiatives sont déjà en cours. Le forum international sur les chaînes industrielles et d'approvisionnement résistantes et stables a débuté lundi à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine.

Véritable plateforme où les spécialistes de l'industrie mondiale peuvent favoriser les échanges et la coopération, le forum vise à améliorer la résistance et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales en encourageant le partage d'expériences et en créant un large consensus, selon le gouvernement provincial du Zhejiang.

Une garantie vitale pour la valorisation de l'économie mondiale

La Chine attache une grande importance au maintien de la résistance et de la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement et a appelé la société internationale à construire et à partager ensemble les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales à de nombreuses occasions.

Dans sa lettre de félicitations adressée au forum, le président chinois Xi Jinping a également souligné que le maintien de la résistance et de la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales est une garantie essentielle pour favoriser le développement de l'économie mondiale et sert les intérêts communs des peuples du monde entier.

La Chine veillera sans relâche à ce que les chaînes industrielles et d'approvisionnement soient des biens publics par nature, préservera la sécurité et la stabilité de ses chaînes industrielles et d'approvisionnement, prendra des mesures concrètes pour intensifier la coopération internationale sur les chaînes industrielles et d'approvisionnement, et veillera à ce que les peuples de tous les pays partagent les fruits du développement, a-t-il déclaré.

La Chine est disposée à redoubler d'efforts

Au cours du premier semestre de cette année, de véritables efforts ont été déployés pour fluidifier les chaînes industrielles et d'approvisionnement, consolidant ainsi la dynamique de reprise de l'économie industrielle, alors que les activités des usines ont été perturbées et que des problèmes de logistique sont apparus dans certaines régions en raison de l'épidémie, selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT).

Grâce aux efforts déployés, l'économie industrielle a maintenu sa croissance. De janvier à juillet de cette année, la valeur ajoutée des entreprises industrielles de taille supérieure à celle désignée a augmenté de 3,5 % par rapport à l'année précédente, selon le ministère.

Xi Jinping a déclaré dans sa lettre que la Chine était disposée à travailler avec d'autres pays pour saisir les nouvelles opportunités offertes par la dernière révolution scientifique et technologique et la transformation industrielle, et construire un système industriel et de chaîne d'approvisionnement mondial qui soit sûr, stable, fluide, efficace, ouvert, inclusif et bénéfique pour tous.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-19/Xi-sends-congratulatory-letter-to-forum-on-industrial-supply-chains-1dse5hIiRIQ/index.html

