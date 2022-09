CGTN: China toma medidas concretas para impulsionar a recuperação econômica global

BEIJING, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- No recente encontro da Shanghai Cooperation Organization (SCO) em Samarkand, a China demonstrou sua disposição a trabalhar com os países globais a fim de aprofundar a cooperação prática em áreas como comércio, investimento e infraestrutura e manter a estabilidade das cadeias de suprimentos.

Os esforços já estão em andamento. Na segunda-feira, teve início o Fórum Internacional sobre Cadeias Industriais e de Suprimentos Resilientes e Estáveis, em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, no leste da China.

Atuando como uma plataforma na qual industriais globais podem impulsionar os intercâmbios e a cooperação, o objetivo do fórum é melhorar a resiliência e a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais, promovendo o compartilhamento de experiências e a formação de um amplo consenso, de acordo com o Governo Provincial de Zhejiang.

Garantia vital para promover a economia mundial

A China atribui grande importância à manutenção da resiliência e estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos e, em muitas ocasiões, conclamou a sociedade global a construir em conjunto e compartilhar as cadeias industriais e de suprimentos globais.

Em sua carta de felicitações ao fórum, o presidente chinês, Xi Jinping, também observou que a manutenção da resiliência e da estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais é uma garantia vital para promover o desenvolvimento da economia mundial e atende aos interesses comuns das pessoas no mundo todo.

De acordo com Xi, a China garantirá, de forma inabalável, que as cadeias industriais e de suprimentos sejam bens públicos por natureza, protegerá a segurança e a estabilidade de suas cadeias industriais e de suprimentos, tomará medidas concretas para aprofundar a cooperação internacional nas cadeias industriais e de suprimentos e garantirá que as pessoas de todos os países compartilhem os frutos do desenvolvimento.

China pronta para fazer mais esforços

Durante o primeiro semestre do ano, foi feito um sólido esforço para equilibrar as cadeias industriais e de suprimentos, consolidando o impulso de recuperação da economia industrial, uma vez que as atividades fabris foram interrompidas e surgiram gargalos logísticos em algumas regiões devido à epidemia, de acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) da China.

Graças a esse esforço, a economia industrial manteve um crescimento de recuperação. De janeiro a julho deste ano, o valor agregado das empresas industriais acima do tamanho designado aumentou 3,5% em relação ao ano anterior, de acordo com o Ministério.

Em sua carta, Xi declarou que a China está disposta a trabalhar com outros países para aproveitar as novas oportunidades apresentadas pela mais recente revolução científica e tecnológica e pela transformação industrial e construir um sistema global de cadeias industriais e de suprimentos que seja seguro, estável, equilibrado, eficiente, aberto, inclusivo e mutuamente benéfico.

FONTE CGTN

