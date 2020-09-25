CGTN: Китай призывает к глобальной экологической революции в посткоронавирусную эпоху

«Пандемия COVID-19 напоминает нам о том, что человечество должно начать экологическую революцию и быстрее двигаться по пути к формированию экологичной модели развития и образа жизни», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) в своем выступлении по видеосвязи в ходе общих прений на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, состоявшихся в минувший вторник.

Он настоятельно призвал все страны «предпринять решительные шаги» к выполнению Парижского соглашения по климату 2015 года, по которому около 200 стран обязались контролировать выбросы парниковых газов в целях сдерживания глобального потепления в текущем столетии в пределах величины, составляющей значительно менее двух градусов Цельсия выше доиндустриальных уровней, а также продолжать усилия, направленные на еще большее ограничение роста температуры — до 1,5 градусов Цельсия.

Китай намерен «выйти на пик выбросов CO2 до 2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года», — заявил Си Цзиньпин.

Он также призвал к «экологическому восстановлению мировой экономики в посткоронавирусную эпоху» и принятию усилий к достижению устойчивого развития во всех странах.

Его послание было встречено бурными аплодисментами. «Сегодняшнее заявление председателя Си Цзиньпина о намерении Китая достичь углеродной нейтральности до 2060 года является большой и важной новостью», — говорит Тодд Стерн (Todd Stern), посланник США по вопросам изменения климата при администрации Обамы, работавший над подписанием двустороннего соглашения по климату с Китаем в 2014 году. Это заявление он назвал шагом, «вселяющим надежды».

Это обязательство было также с удовлетворением встречено Европейским Союзом. «Я приветствую заявление председателя Си об установлении Китаем срока достижения своего пика выбросов CO2 и достижении углеродной нейтральности до 2060 года», ― заявил первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс (Frans Timmermans), поставивший свою подпись под «Зеленым пактом для Европы».

Китай становится экологичнее

Будучи крупнейшей развивающейся страной и второй по величине экономической державой мира, Китай усердно работает над координацией экономического роста и охраны окружающей среды.

С одной стороны, он преобразует свою экономическую структуру и модель роста в рамках усилий по обеспечению высококачественного развития; с другой стороны, страна включила борьбу с загрязнением в число своих «трех упорных сражений» — добавив ее к борьбе с наиболее значимыми рисками и бедностью — на пути к достижению общества умеренного благосостояния к 2020 году.

Товарищ Си всегда придавал большое значение охране окружающей среды и экологическому развитию.

Пятнадцать лет назад, будучи секретарем Чжэцзянского провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), он предложил концепцию, гласившую: «Прозрачные воды и цветущие горы есть бесценные активы» — которая позднее стала легендарной общенациональной идеей экологического развития.

Заняв пост генерального секретаря Центрального комитета КПК и председателя КНР, Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность охраны окружающей среды по множеству поводов, в том числе во время своих инспекционных поездок по стране.

Китай, уже борющийся с серьезными экологическими проблемами, включая систематический смог и обширное загрязнение водных ресурсов, добивается заметного прогресса в экологическом развитии и вносит в это свой вклад в общемировом масштабе.

Благодаря своим усилиям, направленным на ограничение роста энергопотребления и снижение зависимости от ископаемых видов топлива, к 2030 году страна может перевыполнить свои уточненные национальные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, предусмотренные Парижским соглашением.

По сравнению с 2005 годом выбросы CO2 в расчете на единицу ВВП сократились почти наполовину, что позволило заблаговременно достичь целевых показателей, предусматривающих к 2020 году сокращение выбросов на 40-45 процентов по сравнению с уровнями 2005 года. А обязательство на 2030 год предполагает снижение выбросов CO2 на единицу ВВП на 60-65% по сравнению с уровнями 2005 года при достижении пика выбросов CO2 к 2030 году.

По результатам экологического исследования, проведенного НАСА в 2019 году, был сделан вывод о том, что в период с 2000 по 2017 год на Китай приходилось более четверти новых площадей зеленых насаждений, созданных во всем мире, что сделало его вклад крупнейшим в этой области.

В 2015 году, в целях поддержки всемирной борьбы с изменением климата, Си Цзиньпин пообещал выделить 20 миллиардов юаней (3 миллиарда долларов США) Китайскому фонду сотрудничества в области климата «Юг-Юг», специально созданному с целью помочь другим развивающимся странам победить в этой борьбе.

В прошлом году Китай создал Международную коалицию по экологическому развитию в рамках стратегии «Один пояс и один путь» с целью облегчения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года посредством экологически чистого строительства «Одного пояса и одного пути».

«Мы призываем все страны стремиться к инновационному, скоординированному, экологичному и открытому развитию в интересах всех, использовать исторические возможности, представляющиеся благодаря новому раунду научно-технической революции и промышленных преобразований, добиться экологически безопасного восстановления мировой экономики в посткоронавирусную эпоху и, таким образом, создать мощную движущую силу устойчивого развития», — заявил во вторник Си Цзиньпин.

Китай переходит от слов к делу.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=8fV-fD2uZBs

SOURCE CGTN