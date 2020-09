CGTN: Čína požaduje globálnu zelenú revolúciu v ére po COVID

„COVID-19 nám pripomína, že ľudstvo by malo zahájiť zelenú revolúciu a postupovať rýchlejšie, aby vytvorilo zelenú cestu rozvoja a života," uviedol čínsky prezident Si Ťin-pching v odpovedi poskytnutej prostredníctvom videozáznamu na utorkovú všeobecnú rozpravu 75. zasadania Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.

Si vyzval všetky krajiny, aby „podnikli rozhodné kroky" na dodržanie Parížskej klimatickej dohody z roku 2015, podľa ktorej sa takmer 200 krajín zaviazalo kontrolovať emisie skleníkových plynov, aby udržali globálny nárast teploty v tomto storočí hlboko pod dvoma stupňami Celzia nad úrovňou pred industrializáciou a pokračovať v úsilí o ďalšie zníženie nárastu teploty o 1,5 stupňa Celzia.

Cieľom Číny je „dosiahnuť, aby emisie CO2 vrcholili do roku 2030 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060," uviedol.

Vyzval tiež na „ekologické zotavenie svetovej ekonomiky v ére po COVID" a na úsilie o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých krajinách.

Správa prezidenta Si získala veľký potlesk. „Dnešné vyhlásenie prezidenta Si Ťin-pchinga, že Čína má v úmysle dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060, je veľkou a dôležitou správou," uviedol Todd Stern, americký vyslanec pre klímu pod Obamovou administratívou, ktorý v roku 2014 pracoval na sprostredkovaní bilaterálnej dohody o klíme s Čínou. Toto oznámenie nazval „povzbudivým" krokom.

Tento prísľub privítala aj Európska únia. „Vítam oznámenie prezidenta Si, že Čína stanovila dátum maxima svojich emisií CO2 a stane sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2060," uviedol Frans Timmermans, viceprezident pre European Green Deal.

Čína sa stáva ekoogickejšou

Čína, sko najväčšia rozvojová krajina a druhá najväčšia ekonomika na svete, usilovne pracuje na koordinácii hospodárskeho rastu a ochrany životného prostredia.

Na jednej strane transformuje svoju ekonomickú štruktúru a model rastu ako súčasť úsilia o kvalitný rozvoj; na druhej strane krajina zaradila boj proti znečisťovaniu medzi svoje „tri ťažké boje" - popri boji proti veľkým rizikám a chudobe - na ceste k vytvoreniu stredne prosperujúcej spoločnosti do roku 2020.

Si vždy prikladal veľký význam ochrane životného prostredia a rozvoju zelene.

Pred pätnástimi rokmi ako tajomník provinčného výboru Zhejiang Komunistickej strany Číny (KSČ) navrhol koncepciu, hovoriacu že „priezračné vody a svieže hory sú neoceniteľným majetkom", ktorá sa neskôr stala celonárodnou slávnou myšlienkou rozvoja ekológie.

Potom, čo sa stal generálnym tajomníkom ústredného výboru KSČ a prezidentom Číny, opakovane zdôrazňoval dôležitosť ekologickej ochrany pri mnohých príležitostiach, aj počas svojich inšpekčných ciest po celej krajine.

Čína, ktorá kedysi bojovala s vážnymi problémami v oblasti životného prostredia, ako je častý smog a rozsiahle znečistenie vody, dosahuje pozoruhodný pokrok v oblasti ekologického rozvoja a prispieva k celosvetovým riešeniam.

Krajina je na ceste k prekročeniu svojich zamýšľaných Národne určených príspevkov do roku 2030 vyplývajúcich z parížskej dohody vďaka úsiliu znížiť rast spotreby energie a znížiť závislosť od fosílnych palív.

Emisie CO2 na jednotku HDP klesli v porovnaní s rokom 2005 takmer o polovicu, čím sa vopred dosiahli ciele na zníženie stanovené na 40 až 45 percent z úrovní z roku 2005 do roku 2020. A prísľubom do roku 2030 je znížiť emisie CO2 na jednotku HDP o 60 až 65 percent oproti hodnotám z roku 2005, pričom emisie CO2 dosiahnu vrchol do roku 2030.

V roku 2019 environmentálna štúdia NASA dospela k záveru, že medzi rokmi 2000 a 2017 bola Čína zodpovedná za viac ako štvrtinu nových zelených plôch vytvorených na celom svete, čo z nej robí najväčšieho prispievateľa na svete v tejto oblasti.

Na podporu globálneho boja proti klimatickým zmenám sa Si v roku 2015 zaviazal založiť Čínsky fond pre spoluprácu v oblasti klímy pre južné oblasti vo výške 20 miliárd juanov (tri miliardy amerických dolárov), ktorý bol určený na pomoc iným rozvojovým krajinám v tomto boji.

Čína minulý rok uviedla Medzinárodnú koalíciu pre ekologický rozvoj na Hodvábnej ceste s cieľom uľahčiť vykonávanie Agendy OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 prostredníctvom ekologickej výstavby Hodvábnej cesty.

„Vyzývame všetky krajiny, aby sa usilovali o inovatívny, koordinovaný, ekologický a otvorený rozvoj pre všetkých, využili historické príležitosti, ktoré predstavuje nové kolo vedeckej a technologickej revolúcie a priemyselnej transformácie, dosiahli ekologické zotavenie svetovej ekonomiky v období po COVID ére a tým vytvorili silu poháňajúcu udržateľný rozvoj," uviedol v utorok Si.

Čína už tieto kroky podniká.

SOURCE CGTN