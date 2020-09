CGTN : La Chine appelle à une révolution verte mondiale dans l’ère post-COVID-19

« La COVID-19 nous rappelle que l'humanité doit lancer une révolution verte et agir plus rapidement pour créer un mode de vie et de développement vert », a déclaré le président chinois Xi Jinping dans un discours présenté mardi par liaison vidéo au débat général de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le président Xi a exhorté tous les pays à « prendre des mesures décisives » pour honorer l'Accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques, en vertu duquel près de 200 pays se sont engagés à contrôler les émissions de gaz à effet de serre afin de maintenir une hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C au-dessus de la moyenne de l'ère préindustrielle et à poursuivre leurs efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 °C.

La Chine vise à « avoir un pic d'émissions de CO2 avant 2030 et atteindre la neutralité carbone avant 2060 », a-t-il déclaré.

Il a également appelé à une « reprise verte de l'économie mondiale dans l'ère post-COVID-19 » et à des efforts pour parvenir à un développement durable dans tous les pays.

Le message du président Xi a reçu beaucoup d'applaudissements. « L'annonce faite aujourd'hui par le président Xi Jinping selon laquelle la Chine a l'intention d'atteindre la neutralité carbone avant 2060 est une nouvelle importante », a déclaré Todd Stern, envoyé des États-Unis pour le climat sous le gouvernement Obama, qui a participé aux négociations d'un accord bilatéral sur le climat avec la Chine en 2014. Il a qualifié l'annonce d'étape « encourageante ».

L'Union européenne a également salué cet engagement. « Je me réjouis de l'annonce faite par le président Xi selon laquelle la Chine a fixé une date de pic pour ses émissions de CO2 et qu'elle deviendra carboneutre avant 2060 », a déclaré Frans Timmermans, vice-président du pacte vert pour l'Europe.

La Chine devient plus écologique

Étant le plus grand pays en développement et la deuxième économie du monde, la Chine s'efforce de coordonner la croissance économique et la protection de l'environnement.

D'une part, elle transforme sa structure économique et son schéma de croissance dans le cadre de ses efforts pour poursuivre un développement de qualité. D'autre part, le pays a inclus la lutte contre la pollution parmi ses « trois batailles difficiles », aux côtés de la lutte contre les grands risques et la pauvreté, sur la voie d'une société moyennement prospère en 2020.

Le président Xi a toujours accordé une grande importance à la protection de l'environnement et au développement écologique.

Il y a 15 ans, à titre de secrétaire du Comité provincial du Zhejiang du Parti communiste chinois (PCC), il a proposé un concept selon lequel « les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables ». Cette idée en matière de développement écologique à l'échelle nationale est devenue célèbre.

Après avoir pris ses fonctions de secrétaire général du Comité central du PCC et président de la Chine, M. Xi a souligné à maintes reprises l'importance de la protection écologique, notamment lors de ses visites d'inspection partout au pays.

La Chine, autrefois aux prises avec de graves problèmes environnementaux comme le smog fréquent et la pollution généralisée de l'eau, fait des progrès remarquables en matière de développement écologique et contribue à la cause mondiale.

Le pays est en voie de dépasser ses Contributions déterminées au niveau national d'ici 2030 en vertu de l'accord de Paris grâce à ses efforts visant à réduire la croissance de la consommation d'énergie et la dépendance aux combustibles fossiles.

Les émissions de CO2 par unité de PIB ont diminué de près de la moitié par rapport à 2005, atteignant ainsi à l'avance les objectifs fixés pour réduire de 40 % à 45 % les niveaux de 2005 d'ici 2020. L'engagement pour 2030 est de réduire les émissions de CO2 par unité de PIB de 60 % à 65 % par rapport aux niveaux de 2005, les émissions de CO2 atteignant un pic en 2030.

En 2019, une étude environnementale de la NASA a conclu qu'entre 2000 et 2017, la Chine était responsable de plus d'un quart des nouvelles zones vertes créées dans le monde, ce qui en fait le plus important contributeur mondial dans ce domaine.

Pour soutenir la lutte mondiale contre le changement climatique, M. Xi a promis en 2015 un Fonds de coopération Sud-Sud pour le climat de la Chine, doté de 20 milliards de yuans (3 milliards de dollars américains), destiné à aider d'autres pays en développement à remporter la bataille.

L'an dernier, la Chine a lancé une coalition internationale pour le développement vert intitulée « La Ceinture et la Route » afin de faciliter la mise en œuvre du Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 grâce à la construction écologique de la ceinture et de la route.

« Nous appelons tous les pays à poursuivre un développement novateur, coordonné, vert et ouvert pour tous, à saisir les occasions historiques offertes par la nouvelle ronde de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle, à parvenir à une reprise verte de l'économie mondiale dans l'ère post-COVID-19 et ainsi créer une force puissante qui stimule le développement durable », a déclaré le président Xi mardi.

La Chine joint le geste à la parole.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8fV-fD2uZBs

