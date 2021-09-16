CGTN: Китай призывает к новаторству для стимулирования высококачественного развития Шэньси

Новаторство — самая насущная задача

Наиболее насущной задачей является научно-техническое новаторство, и необходимо ускорить работу, направленную на достижение прорывов в развитии ключевых и базовых технологий, подчеркнул Си Цзиньпин во время посещения одного из химических предприятий в понедельник с целью ознакомления с потреблением и ходом развития китайской угольной промышленности.

По словам Си Цзиньпина, угольно-химическая промышленность как сектор с огромным потенциалом и хорошими перспективами должна быть преобразована в высококлассную, диверсифицированную и низкоуглеродную отрасль.

На данный момент уголь является основным источником для первичного потребления энергии в Китае. С учетом сложившейся ситуации Си Цзиньпин заявил, что для реализации стратегической цели страны, заключающейся в достижении углеродной нейтральности к 2060 году, необходим экологичный и низкоуглеродный путь развития отрасли. Он заострил внимание на значимости научно-технического прогресса для преобразования традиционной отрасли в высококлассную, диверсифицированную и низкоуглеродную.

Сохранение окружающей среды и баланс между человеком и природой

Лёссовое плато, некогда известное своим бескрайним плоскогорьем с желтой от эрозии почвой на берегу реки Хуанхэ, в настоящее время меняет цвета благодаря неустанным усилиям, прилагаемым местными жителями для лесонасаждения.

Расположенная здесь деревня Гаосигоу известна как модель сохранения окружающей среды. Во время своей поездки в эту деревню Си Цзиньпин поддержал усилия ее жителей, отметив при этом необходимость интеграции управления экологической деятельностью с развитием самобытных местных предприятий.

«Мы должны твердо воплощать в жизнь концепцию "прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние" и открыть для себя способ достижения скоординированного развития между экологией и экономикой, а также гармонии между человеком и природой», — заявил китайский лидер.

Образование — фундаментальное условие для национального возрождения

Во вторник Си Цзиньпин продолжил разъяснение основополагающей роли образования во время посещения средней школы в Суйдэ.

По его мнению, цель образования заключается в улучшении общего качества жизни людей с целью повышения национального уровня общественной цивилизации, достижения культурной самодостаточности и усиления творческого потенциала нации.

Он подчеркнул важность реформы в сфере образования и призвал направить усилия на воспитание молодых людей с высокими моральными принципами, интеллектуальными и физическими возможностями и эстетическим чувством, способных внести значительный вклад в общественное развитие.

В то же время руководитель китайского государства настоятельно призвал к укреплению первичной роли школ в образовании, отметив, что качество образования следует улучшать всесторонним образом, облегчая при этом бремя учащихся, связанное с чрезмерной домашней работой и внеклассными мероприятиями.

Народное искусство — бесценное достояние китайской нации

Во время посещения выставочного зала, посвященного местному нематериальному культурному наследию в Суйдэ, Си Цзиньпин выразил признательность за усилия местного населения по защите и наследованию традиционной культуры.

Отметив, что Суйдэ является одним из важнейших истоков «Лёссовой культуры» с богатыми ресурсами нематериального культурного наследия и традиционными видами народного творчества, Си Цзиньпин подчеркнул важность защиты народных искусств как бесценного достояния китайской нации, имеющего жизненно важное значение для сохранения исторического наследия и построения социалистической страны с большим культурным потенциалом.

Он призвал к творческому преобразованию и развитию традиционной культуры, с тем чтобы лучше связать ее с современной жизнью для удовлетворения постоянно растущих потребностей людей в улучшении качества жизни.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-16/China-highlights-innovation-for-high-quality-development-in-Shaanxi-13AdqnXt6Fi/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=L_PQ9Pva7jc

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN