CGTN: Китай призывает к новаторству для стимулирования высококачественного развития Шэньси
Sep 16, 2021, 09:33 ET
ПЕКИН, 16 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Одной из насущных задач в Китае часто называют новаторство, и для содействия высококачественному развитию во всех областях необходимо приложить усилия в этом направлении.
Эта идея особо подчеркивалась в ходе двухдневной инспекционной поездки председателя КНР Си Цзиньпина в провинцию Шэньси на северо-западе Китая, где он уделил большое внимание стимулированию новаторства и высококачественного развития в сферах энергетики, охраны окружающей среды, образования и обеспечения источников заработка для людей.
Новаторство — самая насущная задача
Наиболее насущной задачей является научно-техническое новаторство, и необходимо ускорить работу, направленную на достижение прорывов в развитии ключевых и базовых технологий, подчеркнул Си Цзиньпин во время посещения одного из химических предприятий в понедельник с целью ознакомления с потреблением и ходом развития китайской угольной промышленности.
По словам Си Цзиньпина, угольно-химическая промышленность как сектор с огромным потенциалом и хорошими перспективами должна быть преобразована в высококлассную, диверсифицированную и низкоуглеродную отрасль.
На данный момент уголь является основным источником для первичного потребления энергии в Китае. С учетом сложившейся ситуации Си Цзиньпин заявил, что для реализации стратегической цели страны, заключающейся в достижении углеродной нейтральности к 2060 году, необходим экологичный и низкоуглеродный путь развития отрасли. Он заострил внимание на значимости научно-технического прогресса для преобразования традиционной отрасли в высококлассную, диверсифицированную и низкоуглеродную.
Сохранение окружающей среды и баланс между человеком и природой
Лёссовое плато, некогда известное своим бескрайним плоскогорьем с желтой от эрозии почвой на берегу реки Хуанхэ, в настоящее время меняет цвета благодаря неустанным усилиям, прилагаемым местными жителями для лесонасаждения.
Расположенная здесь деревня Гаосигоу известна как модель сохранения окружающей среды. Во время своей поездки в эту деревню Си Цзиньпин поддержал усилия ее жителей, отметив при этом необходимость интеграции управления экологической деятельностью с развитием самобытных местных предприятий.
«Мы должны твердо воплощать в жизнь концепцию "прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние" и открыть для себя способ достижения скоординированного развития между экологией и экономикой, а также гармонии между человеком и природой», — заявил китайский лидер.
Образование — фундаментальное условие для национального возрождения
Во вторник Си Цзиньпин продолжил разъяснение основополагающей роли образования во время посещения средней школы в Суйдэ.
По его мнению, цель образования заключается в улучшении общего качества жизни людей с целью повышения национального уровня общественной цивилизации, достижения культурной самодостаточности и усиления творческого потенциала нации.
Он подчеркнул важность реформы в сфере образования и призвал направить усилия на воспитание молодых людей с высокими моральными принципами, интеллектуальными и физическими возможностями и эстетическим чувством, способных внести значительный вклад в общественное развитие.
В то же время руководитель китайского государства настоятельно призвал к укреплению первичной роли школ в образовании, отметив, что качество образования следует улучшать всесторонним образом, облегчая при этом бремя учащихся, связанное с чрезмерной домашней работой и внеклассными мероприятиями.
Народное искусство — бесценное достояние китайской нации
Во время посещения выставочного зала, посвященного местному нематериальному культурному наследию в Суйдэ, Си Цзиньпин выразил признательность за усилия местного населения по защите и наследованию традиционной культуры.
Отметив, что Суйдэ является одним из важнейших истоков «Лёссовой культуры» с богатыми ресурсами нематериального культурного наследия и традиционными видами народного творчества, Си Цзиньпин подчеркнул важность защиты народных искусств как бесценного достояния китайской нации, имеющего жизненно важное значение для сохранения исторического наследия и построения социалистической страны с большим культурным потенциалом.
Он призвал к творческому преобразованию и развитию традиционной культуры, с тем чтобы лучше связать ее с современной жизнью для удовлетворения постоянно растущих потребностей людей в улучшении качества жизни.
https://news.cgtn.com/news/2021-09-16/China-highlights-innovation-for-high-quality-development-in-Shaanxi-13AdqnXt6Fi/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=L_PQ9Pva7jc
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SOURCE CGTN
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