CGTN : La Chine fait appel à l'innovation pour promouvoir un développement de haute qualité dans le Shaanxi

Ce message a été bien souligné lors de la tournée d'inspection de deux jours du président chinois Xi Jinping dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, où il a mis l'accent sur l'innovation et le développement de haute qualité dans les domaines de l'énergie, de la conservation écologique, de l'éducation et des moyens de subsistance de la population.

L'innovation, la tâche la plus urgente

L'innovation scientifique et technologique est la tâche la plus urgente et les efforts doivent être accélérés pour réaliser des percées dans les technologies clés et fondamentales, a souligné M. Xi lors de sa visite lundi dans une entreprise chimique pour s'informer sur la consommation et le développement de l'industrie du charbon en Chine.

L'industrie chimique du charbon, en tant que secteur doté d'un énorme potentiel et de bonnes perspectives, doit être transformée en une industrie haut de gamme, diversifiée et à faible émission de carbone, a déclaré Xi.

Le charbon est jusqu'à présent la principale source de consommation d'énergie en Chine. Compte tenu de la situation, Xi a déclaré qu'une voie de développement verte et à faible émission de carbone pour l'industrie est essentielle à la mission du pays de réaliser la neutralité carbone d'ici 2060. Il a souligné l'importance de l'innovation scientifique et technologique pour transformer l'industrie traditionnelle en une industrie haut de gamme, diversifiée et à faible émission de carbone.

La conservation écologique, un équilibre entre l'homme et la nature

Le plateau de Loess, autrefois célèbre pour ses hauts plateaux infinis de terre jaune issus de l'érosion des terres sur les rives du fleuve Jaune, change aujourd'hui de couleur grâce aux efforts inlassables de reboisement des populations locales.

Parmi eux, le village de Gaoxigou est connu comme un modèle de conservation écologique. Lors de son voyage dans ce village, Xi a salué les efforts des villageois tout en soulignant la nécessité d'intégrer la gouvernance écologique au développement d'entreprises locales distinctives.

Nous devons fermement mettre en œuvre le concept « les eaux lucides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables » et explorer un moyen de parvenir à un développement coordonné entre l'écologie et l'économie, et à une harmonie entre les humains et la nature, a déclaré le président chinois.

L'éducation, fondamentale pour le rajeunissement national

Xi a donné des explications supplémentaires sur le rôle fondamental de l'éducation lors d'une visite dans une école secondaire de Suide mardi.

Selon lui, l'objectif de l'éducation est d'améliorer la qualité générale des personnes afin d'élever le degré national de civilisation sociale, d'atteindre la confiance culturelle et de renforcer la vitalité créative nationale.

Il a souligné l'importance de la réforme du secteur de l'éducation et a appelé à des efforts pour cultiver des jeunes dotés d'une base morale, de capacités intellectuelles et physiques et d'une sensibilité esthétique qui peuvent contribuer à la société.

Le président chinois a également appelé à renforcer le rôle primordial des écoles dans l'éducation, notant que la qualité de l'éducation devrait être améliorée de manière globale, tout en allégeant le fardeau des étudiants en matière de devoirs et de tutorat hors campus.

Les arts populaires, un atout inestimable de la nation chinoise

Lors de la visite d'une salle d'exposition du patrimoine culturel immatériel local à Suide, Xi a exprimé son appréciation des efforts locaux pour protéger et hériter de la culture traditionnelle.

Notant que Suide est l'une des origines importantes de la culture du Loess, avec des ressources abondantes en matière de patrimoine culturel immatériel et d'arts populaires traditionnels, Xi a souligné l'importance de protéger les arts populaires, car ils sont un atout inestimable de la nation chinoise, et sont essentiels pour soutenir l'héritage historique et construire un pays socialiste avec une grande force culturelle.

Il a appelé à une transformation et à un développement créatif de la culture traditionnelle afin de mieux la lier à la vie moderne pour répondre aux besoins toujours croissants des gens pour une vie meilleure.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-16/China-highlights-innovation-for-high-quality-development-in-Shaanxi-13AdqnXt6Fi/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=L_PQ9Pva7jc

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN