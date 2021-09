CGTN: China busca inovação para promover o desenvolvimento de alta qualidade em Shaanxi

Inovação, a tarefa mais urgente

A inovação científica e tecnológica é a tarefa mais urgente e os esforços devem ser acelerados para alcançar avanços em tecnologias importantes e centrais, salientou Xi durante a visita de segunda-feira a uma empresa química para saber sobre o consumo e o desenvolvimento da indústria de carvão da China.

O setor químico de carvão, como um setor com enorme potencial e boa perspectiva, deve ser transformado em uma indústria de alto padrão, diversificada e de baixa emissão de carbono, disse Xi.

O carvão é, até agora, a principal fonte de consumo de energia na China. Devido à essa situação, Xi disse que um caminho de desenvolvimento verde e de baixa emissão de carbono para o setor é essencial para a missão do país de realizar o objetivo de neutralidade de carbono até 2060. Ele enfatizou a importância da inovação em ciência e tecnologia para transformar o setor tradicional em um setor de ponta, diversificado e de baixa emissão de carbono.

Conservação do meio ambiente, um equilíbrio entre humanos e natureza

O Planalto de Loess, antes famoso por seus infinitos planaltos de terra amarela devido à erosão da terra nas margens do Rio Amarelo, agora está mudando de cor graças aos incansáveis esforços de reflorestamento da população local.

Entre eles, o vilarejo de Gaoxigou é conhecido como um modelo de conservação do meio ambiente. Durante sua viagem ao vilarejo, Xi elogiou os esforços dos moradores, ao mesmo tempo em que ressaltou a necessidade de integrar a governança ecológica com o desenvolvimento de negócios locais diferenciados.

Devemos implementar firmemente o conceito de que "águas límpidas e montanhas exuberantes são bens inestimáveis" e explorar uma forma de alcançar um desenvolvimento coordenado entre ecologia, economia e harmonia entre humanos e a natureza, disse o presidente da China.

Educação, fundamental para o rejuvenescimento nacional

Xi deu mais explicações sobre o papel fundamental da educação ao fazer uma visita a uma escola secundária em Suide na terça-feira.

Segundo ele, o objetivo da educação é melhorar a qualidade geral das pessoas de modo a elevar o grau nacional de civilização social, obter confiança cultural e melhorar a vitalidade criativa nacional.

Ele enfatizou a importância da reforma no setor educacional e apelou por esforços para cultivar jovens equipados com base moral, capacidade intelectual e física e sensibilidade estética que possam contribuir para a sociedade.

Enquanto isso, o presidente da China também exortou o fortalecimento do papel principal das escolas na educação, observando que a qualidade da educação deve ser melhorada de uma forma geral, ao mesmo tempo em que diminui a sobrecarga de lição de casa excessivo dos alunos e de tutoria fora do campus.

Arte popular, um bem inestimável da nação chinesa

Enquanto visitava um salão de exposições para o patrimônio cultural local intangível em Suide, Xi expressou apreciação pelos esforços locais em proteger e preservar a cultura tradicional.

Observando que Suide é uma das importantes origens da Cultura Loess, com abundantes recursos de patrimônio cultural intangível e artes populares tradicionais, Xi destacou a importância de proteger as artes populares por serem bens inestimáveis da nação chinesa, e são vitais para manter o legado histórico e desenvolver um país socialista com grande força cultural.

Ele pediu uma transformação criativa e desenvolvimento da cultura tradicional de modo a conectá-la melhor à vida moderna para atender às necessidades cada vez maiores das pessoas por uma vida melhor.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-16/China-highlights-innovation-for-high-quality-development-in-Shaanxi-13AdqnXt6Fi/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=L_PQ9Pva7jc

FONTE CGTN

